Mañueco anuncia que todas las áreas de salud de CyL tendrán unidades del dolor: "Queremos cambiarlo por la sonrisa"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visita la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico del Centro de Salud El Ejido de León, este martes Campillo ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles que todas las áreas de salud de Castilla y León dispondrán de unidades de afrontamiento del dolor, ya que el Gobierno autonómico está ultimando la puesta en marcha de las nuevas unidades en Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. "Queremos cambiar la cara de sufrimiento por una cara que genera esperanza, queremos cambiar el dolor por la sonrisa", ha señalado.

Estas nuevas unidades a las que la Junta ya ha instalado en León, El Bierzo, Ávila, Burgos, Palencia y Valladolid, que cuentan con un total de 36 profesionales y han beneficiado ya a más de 6.000 pacientes. Además, el presidente de la Junta ha avanzado que el programa se extenderá también al medio rural, con su implantación prevista en Astorga, La Bañeza, Bembibre y Fabero, en el caso de la provincia de León.

Mañueco se ha pronunciado así durante su visita a la Unidad de Estrategia de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico, del Centro de Salud El Ejido de la capital leonesa, un servicio "innovador e integral", diseñado para ayudar al paciente a superar el dolor mediante la educación en neurociencia más avanzada y programas de ejercicio terapéutico.

El presidente de la Junta ha asegurado que es "un orgullo" poder ver en León los resultados de esta Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico. "Muchas veces la gente piensa que el dolor crónico es intrascendente pero impide hacer las cuestiones más simples como subir un bordillo o una escalera, se te olvidan las cosas y pierdes la memoria, y sobre esas cuestiones son sobre las que está trabajando esta Unidad", ha destacado.

Mañueco ha señalado que cuando uno habla de medicina de precisión personalizada "a veces se piensa que se habla de cuestiones etéreas, pero se trata de un dolor que hace imposible una vida cotidiana normal y esta Unidad permite que las personas puedan afrontar ese dolor y recuperar la normalidad de su vida".

Cambiar el dolor por "sonrisas"

El presidente de la Junta ha asegurado que ambiciona que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades de España en todos los ámbitos, en economía, en avances sociales y servicios públicos como la Sanidad, destacando que Castilla y León cuenta con el segundo sistema sanitario mejor valorado del país y con la red de centros más extensa.

"Apostamos por una sanidad pública universal, gratuita y de calidad en constante avance tecnológico y humano. Más de un 20% de las personas sufren dolor crónico, es un porcentaje grandísimo, y desde el Gobierno de Castilla y León estamos a su lado, queremos aliviar esos dolores y ese sufrimiento que causan en sus movimientos y acciones cotidianas y, sobre todo, que generan unos efectos secundarios importantes en su carácter y en su malestar diario", ha afirmado.

Y ha insistido en que el Gobierno autonómico apuesta por "un cambio de paradigma". "Queremos cambiar la cara de sufrimiento por una cara que genera esperanza, queremos cambiar el dolor por la sonrisa", ha señalado, recordando que Castilla y León ha sido la primera comunidad de España en contar con Unidades de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico que son ya "un referente nacional e internacional".

Un servicio innovador e integral

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que se trata de "un servicio innovador, integral, que lo que busca es que el paciente, como siempre, sea el centro de la atención, que se les ayude a afrontar el dolor y recuperar la calidad de vida". "Se actúa sin fármacos y sin efectos secundarios, aplicando la neurociencia más avanzada y los mejores programas de ejercicios terapéuticos y una atención integral que es imprescindible", ha afirmado.

Mañueco ha recordado que ya son más de 6.000 personas las que se han beneficiado de este tipo de Unidades en la Comunidad. "Está dotada por más de 40 profesionales y queremos llegar a Segovia, Soria, Zamora, Salamanca y también en León a Bembibre o Fabero, La Bañeza o Astorga, llegar al mundo rural", ha señalado.

También ha querido destacar ese "enfoque pionero" y que los investigadores de Castilla y León "están siendo imitados" en otras partes de España. "En esta tierra somos más de nueces que de ruido, más de generar resultados que algaradas", ha señalado, presumiendo de la "apuesta clara por la tecnología" por parte del Gobierno autonómico, con 25 millones con los que se va a dotar a la provincia de León.

"Esto se consigue gracias a los presupuestos que se aprueban en las Cortes, se está dotando a la Sanidad de los mejores profesionales, mejores infraestructuras y tecnología y mejor humanidad para tratar a los pacientes", ha zanjado.

Compromiso con León

Mañueco ha señalado que el Gobierno de Castilla y León ha invertido esta legislatura en infraestructuras y equipamientos sanitarios en la provincia de León, donde está "incorporando la tecnología más avanzada".

"El nuevo centro de salud El Ejido es un ejemplo del compromiso de la Junta con unas infraestructuras sanitarias modernas y dotadas de las tecnologías más avanzadas", ha afirmado. Asimismo, el presidente ha destacado otras actuaciones recientes en la provincia de León, como la ampliación y reforma integral del centro de salud de Pinilla, en San Andrés del Rabanedo, o el de Bembibre, entre otros.

"Por otro lado, el Hospital del Bierzo, que ya cuenta con cuatro oncólogos en su plantilla, tendrá una Unidad de Radioterapia, además de un Área de Rehabilitación y una Unidad de Ictus. Por su parte, el Hospital de León contará con una nueva Unidad de Reanimación, que permitirá ampliar los puestos de la UCI", ha añadido.

Finalmente, Mañueco ha recordado que el proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026 recoge "la mayor inversión de la historia en infraestructuras y equipamiento sanitario, con el objetivo de seguir consolidando el sistema de salud de Castilla y León como uno de los mejores de toda España".