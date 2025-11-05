Mañueco anuncia que el nuevo hospital de Aranda estará listo en 2027: tendrá robot quirúrgico y resonancia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a las obras del hospital de Aranda de Duero, este miércoles Ricardo Ordóñez ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles que el nuevo hospital de Aranda de Duero comenzará a funcionar en 2027 y que contará con un robot quirúrgico y una resonancia magnética. Así se ha pronunciado durante una visita a las obras del nuevo centro hospitalario en la que ha asegurado que es "un motivo de orgullo" ver como las instalaciones "van creciendo".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado, además, que el centro hospitalario, que cuenta con una inversión de 120 millones, será "de última generación" y un "referente" en dotación tecnológica y energía renovable.

"Es algo que nos llena de satisfacción a todos los que tenemos responsabilidades. Estamos levantando un hospital de última generación para las personas de Aranda y su área de influencia", ha señalado. Mañueco ha destacado que se trata del centro hospitalario "de mayor cuantía" que ha sido licitado por el Gobierno autonómico durante esta legislatura, con una inversión de 120 millones de euros inicialmente que irá "creciendo" a medida que se vayan haciendo ampliaciones y mejoras.

El presidente de la Junta ha asegurado que la obra "avanza a buen ritmo para construir un centro accesible, humano y con la mejor tecnología". "Es cuatro veces más amplio que el hospital Santos Reyes y será un referente en el uso de las técnicas de energías renovables para alcanzar máxima eficiencia y sostenibilidad", ha destacado.

Robot quirúrgico y resonancia magnética

Mañueco ha anunciado que el nuevo centro hospitalario contará con un nuevo robot quirúrgico y con una resonancia magnética una vez que se ponga en funcionamiento, a mediados de 2027, para ofrecer "esa máxima calidad de la atención sanitaria a las 55.000 personas de Aranda y su entorno".

"Desde el Gobierno de Castilla y León apostamos por una sanidad pública gratuita de calidad y que esté a la última en tecnología y queremos que la Comunidad esté en los primeros puestos de España para vivir en todos los ámbitos. Nuestro sistema sanitario es el segundo mejor valorado de España y no es fruto de la casualidad sino desde la prioridad que otorgamos a los servicios públicos y muy especialmente a la sanidad pública", ha señalado.

El presidente de la Junta ha destacado que el Ejecutivo autonómico prioriza "el fruto y el resultado" y que rechaza "la bronca y el conflicto". "Somos más de nueces que de ruido", ha afirmado, una máxima en la que Mañueco lleva semanas insistiendo.

Un presupuesto récord en sanidad

Mañueco ha hecho hincapié también en que en los presupuestos para 2026, que se debatirán y votarán los días 22 y 23 de diciembre en las Cortes, el Gobierno autonómico ha presupuestado la mayor cuantía histórica para sanidad, un total de 5.230 millones de euros.

"Consideramos que es un servicio público esencial, hemos extendido la cirugía robótica a todas las provincias, queremos medicina personalizada y reforzar la salud mental en el ámbito de la Atención Primaria en el medio rural", ha afirmado, destacando también los 10 helicópteros medicalizados para ser la comunidad "con la mayor flota, con prácticamente el doble que la segunda".

"Con esto pretendemos garantizar una mayor rapidez en la atención a las personas y proteger mejor a quienes viven en el medio rural. Aumentamos en los presupuestos un 65% en la provincia de Burgos en todos los aspectos, 176 millones de euros, de los que 40 van a ir destinados para el nuevo hospital y también se incluye el impulso del centro de salud de Roa y la ampliación de los centros de Las Huelgas y García Lorca en Burgos", ha detallado.

Mañueco ha insistido en que la Junta trabaja por una sanidad "que sea cada vez más cercana". "Nuestra comunidad es la que tiene una red de centros de Atención Primaria más extensa e importante de todas las comunidades de España y seguimos mejorando sin pausa el equipamiento asistencial. Duplicamos la media de España en dotaciones de alta tecnología sanitaria", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha reiterado su "compromiso" con Aranda de Duero, con la Ribera y con la provincia de Burgos. "Estamos apostando por los servicios públicos en las grandes ciudades pero también en los pequeños municipios, me parece crucial. Queremos ofrecer estabilidad desde el Gobierno de Castilla y León, que es lo que genera actividad económica, creación de empleo, mejora de servicios públicos y un fortalecimiento de los derechos sociales", ha zanjado.