Frente común entre Castilla y León y Galicia para exigir al Gobierno el Corredor Atlántico: "Es imprescindible"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se saludan antes de participar en la II edición del Foro Ancares 'Los Retos del Noroeste', este martes en Lugo César Sánchez ICAL

Castilla y León y Galicia han mostrado este martes su frente común para exigir al Gobierno de España que impulse el Corredor Atlántico. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el de la Xunta, Alfonso Rueda, han coincidido en que se trata de una infraestructura "imprescindible" para ambos territorios, han denunciado que el Ejecutivo de Sánchez pretende "una España a dos velocidades" y han subrayado la necesidad de "pisar el acelerador" y de impulsar el Plan Director y las inversiones pendientes.

Así se han pronunciado ambos dirigentes durante su participación en la II edición del Foro Ancares 'Los Retos del Noroeste', celebrado este martes en Lugo, en el que tanto Mañueco como Rueda han denunciado la situación de "corrupción" que rodea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Cada día nos encontramos con una noticia que no sabemos si es verdadera o falsa. La mujer, el hermano, el fiscal general, el que fue ministro, ahora se habla de otro ministro, el secretario de Organización, su sustituto y su amigo, hay una situación que, unida a la ruptura de mayoría parlamentaria y otras cuestiones, lleva a que estemos en una situación de parálisis y de bloqueo", ha denunciado Mañueco.

En el mismo sentido, Rueda ha hecho hincapié en que "se está intentando normalizar que lo de los presupuestos es lo de menos y que es casi mejor no tener unos presupuestos aprobados". "La diferencia entre tener presupuestos o no es fundamental y quiero reivindicar la importancia de tener presupuestos. Se suma a todo el ambiente judicial y los escándalos que estamos viendo la declaración de Junts que es como decir que a partir de ahora no habrá mayorías y nada se podrá plantear", ha alertado.

Una política energética "clara"

Mañueco ha señalado la necesidad de una política energética de inversiones "clara" y ha denunciado que "se están perdiendo miles de millones de inversión en el territorio porque no hay una dirección política en el Gobierno". "Hablamos de miles de empleos y eso es una mala noticia. Nadie se cree en el exterior lo que está ocurriendo en nuestro país", ha lamentado.

Además, ha asegurado que el Gobierno está apostando "por un modelo de España en dos velocidades y por la ruptura de igualdad" y ha exigido al Ejecutivo que apueste "por la España de interior y del noroeste".

"La apuesta por el Corredor Atlántico es imprescindible y hemos tenido la oportunidad de hablar con el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que no es de nuestro color político pero hacemos la misma reivindicación. No es posible que después de tres años todavía no tengamos un Plan Director. El Gobierno tiene que hacer políticas que apuesten por la implantación de actividad económica y de población en el territorio, no solo en las grandes ciudades", ha señalado.

Los incendios, asunto "de Estado"

El presidente de la Junta ha subrayado también que la energía debe servir "para proyectos industriales en el territorio y para la creación de empleo en el territorio" y ha asegurado que la política de prevención de incendios "se tiene que tratar como asunto de Estado, sacándolo de la política partidaria y celebrando una Conferencia de Presidentes".

"De cara al próximo año vamos a hacer un análisis sereno y sosegado, vamos a tener el mismo operativo todo el año, todo el operativo va a tener carácter público en los próximos tres años, vamos a reforzar ese operativo ya de por sí elevado, vamos a colaborar con las diputaciones para que puedan ayudar a los ayuntamientos a la hora de realizar los anillos de seguridad", ha señalado.

"Tenemos que apostar por creer y confiar en nuestra tierra, tenemos dificultades pero también grandes fortalezas y hemos sido capaces de demostrar una gestión útil y eficaz al servicio de las personas. La colaboración entre comunidades es muy importante, nada tiene sentido si hacemos algo en contra de otra comunidad, creemos en España, queremos ser mejores en Castilla y León pero ser mejores dentro de España y con España", ha zanjado Mañueco.

Rueda pide "pisar el acelerador"

Rueda ha lamentado que no sea posible "ir de la mano" del Gobierno en temas estratégicos "porque no hay nadie en Moncloa y la mayoría de los temas no los podemos tratar y ha puesto como ejemplo que el Ejecutivo haya dejado pasar el plazo de los 9.000 millones de euros del Pacto Social por el Clima "sin presentar los proyectos de la mano de las comunidades".

"No tener presupuestos impide hacer inversiones en los territorios y claro que nos influye y cualquier gobierno europeo en esta situación le tendría que dar a la gente la palabra. Mi convicción es que si a Sánchez le es posible llegar a 2027 va a llegar, otra cosa es que le sea posible", ha señalado.

En lo que se refiere al Corredor Atlántico ha asegurado que "en lo fundamental, está todo por hacer". "Vamos a hacer una España a dos velocidades si no pisamos el acelerador, que se recupere el tiempo perdido y eso es invertir. Por eso es fundamental tener presupuestos porque sin presupuestos muchas infraestructuras no se van a poder hacer y tenemos que seguir insistiendo", ha señalado.

El presidente de la Xunta de Galicia ha considerado también que "lo que se está presentando es insuficiente y no se están dando pasos para ejecutarlo" y se ha mostrado convencido de que "hay que seguir ejerciendo presión e insistir en que este tema es fundamental".

"También tenemos un frente común en el tema de las autopistas, vemos que se liberan peajes en otros territorios y se conceden cosas que son justas y tenemos que seguir presionando. Si no hacemos esta presión unida seguiremos no recibiendo muchas de las cosas que están pendientes. En esta España tan de muros reivindico esta colaboración, hay muchos problemas comunes que podemos solucionar conjuntamente", ha zanjado.