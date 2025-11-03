Mañueco pide "altura de miras" a todas las fuerzas políticas para aprobar los presupuestos: "Son una visión de futuro"

El Presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura la Junta Directiva del PP de Zamora, junto al presidente del partido en la provincia, José María Barrios. JL Leal Ical

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido "altura de miras" a todas las fuerzas políticas para aprobar los presupuestos y ha recordado que se acerca el final de un mandato que ha tildado de "eficaz y útil" en favor de los castellanos y leoneses.

Mañueco, durante su clausura de la Junta Directiva del PP de Zamora, ha asegurado que, mientras otros "están en el ruido", ellos están "en la gestión: "Vivimos tiempos donde la política parece haberse convertido en un espectáculo permanente de ruido que confunde la verdad y la mentira, y frases vacías".

Por ello, garantiza que desde el Partido Popular tienen la responsabilidad de ofrecer "algo distinto" y afirma que no van a "hablar más fuerte" sino a hablar "más claro y a dignificar lo que significa gobernar".

El presidente del PPCyL critica que mientras otros "viven cómodos en el conflicto permanente alimentando ese ruido", los populares creen en "otra forma de hacer política con trabajo, esfuerzo diario y resultado".

"Aquí somos más de nueces que de ruido", ha sido la frase más repetida de Mañueco durante su intervención. A la par que ha hecho hincapié en que Castilla y León se convertirá en "una de las tres mejores comunidades autónomas".

Un objetivo que persiguen por "todos los jóvenes, por todas las familias, por quienes levantan la persiana de su negocio cada día o por quienes cultivan, cuidan o enseñan".

En este sentido, también ha recordado que los Presupuestos están sobre la mesa y ha pedido a las fuerzas políticas "altura de miras" para aprobarlos dado que se trata de "una visión de futuro, del primer paso para proyectar a Castilla y León en España".

Mañueco ha lamentado que PSOE y Vox "pongan la zancadilla" al PP y los acusa de "fingir estar enfrentados" mientras persiguen el mismo objetivo que es "atacar al PP".

"El PSOE tiene un interés que es proteger los despropósitos de Sánchez y el de Vox es atacar al PP. Los dos tienen el mismo, torpedear los Presupuestos e ir contra el futuro de nuestra tierra, pero no los vamos a consentir. Los vamos a defender, veremos qué ocurre en el debate", ha anticipado.

El presidente del PPCyL ha asegurado que solo "con ambición" lograrán que la Comunidad "mantenga su pulso, atraiga talento y esperanza" y que quieren "crecer, innovar y generar oportunidades".

El Presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con la Junta Directiva del PP de Zamora, JL Leal ICAL

Todo ello bajo la premisa de que cada joven logre encontrar en Castilla y León lo necesario para construir su vida.

"Hay quienes prefieren el ruido porque en el ruido nada avanza. Nosotros creemos en la buena política, la que da frutos, la que mira al futuro con serenidad", añade.

En este sentido, ha asegurado que la historia no la escribe "quienes gritan más fuerte, sino los que hacen lo correcto aunque nadie les aplauda, los que creen en su tierra por encima de todo".

Mañueco pedía a todos los alcaldes y concejales estar unidos en este proceso de cara a las elecciones del mes de marzo para "cumplir con el objetivo" y lograr que Castilla y León "esté entre las tres mejores comunidades".

PSOECyL: "Mañueco busca el postureo"

La vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio, ha asegurado que el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no tiene intención de negociar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, sino que busca "el postureo".

En una comparecencia en la sede del PSOECyL, tras reunirse con sindicatos vinculados a la lucha contra incendios, la también viceportavoz socialista en las Cortes aseguró que para poder llegar a un acuerdo deben producirse “varias” reuniones con el fin de que cada parte proponga su modelo de Comunidad y se aborde la financiación necesaria.

De esta forma, cuestionó la decisión de la Junta de convocar a los partidos una vez se produzcan las comparecencias de los consejeros en la Comisión de Economía y Hacienda, que se llevarán a cabo del 10 al 14 de noviembres.

“Nosotros queremos hablar de los problemas de la gente de Castilla y León y se nos lleva negando más de 38 años”, aseguró en declaraciones recogidas por Ical. Al respecto, la dirigente socialista insistió en que no han recibido ninguna llamada, salvo la carta de Fernández Mañueco de la semana pasada en la que respondía a otra anterior de Carlos Martínez, que pedía crear una comisión bilateral entre PP y PSOE.