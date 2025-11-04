Mañueco se abre a llegar a acuerdos tras las elecciones de marzo: "No me dan miedo los pactos ni el diálogo"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante la II edición del Foro Ancares 'Los Retos del Noroeste', este martes en Lugo César Sánchez ICAL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha abierto este martes a llegar a acuerdos de Gobierno con otras fuerzas políticas después de las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026 aunque ha asegurado que el Ejecutivo en solitario del PP ha dado "más estabilidad" y "mejores resultados" a Castilla y León.

"No me dan miedo ni los pactos ni el diálogo. Creo que tiene que ser una forma de comportarse en el siglo XXI pero en estos dos últimos años en los que hemos tenido un Gobierno en solitario ha habido una mayor estabilidad política y hemos tenido los mejores resultados", ha afirmado, durante su participación en la II edición del Foro Ancares 'Los Retos del Noroeste', acompañado del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, este martes en Lugo.

Mañueco ha asegurado que "siempre" sale "a ganar" en las elecciones y a "conseguir el mejor resultado posible". "Son las personas con su voto y participación las que determinan cuál es el resultado. Estoy convencido de que va a haber más participación que hace cuatro años, cuando estábamos todavía con la pandemia", ha afirmado, aunque ha asegurado no estar preocupado ahora mismo de los comicios tras el adelanto electoral en Extremadura y la incertidumbre en la Comunidad Valenciana.

Mazón llegó al "límite"

"Agotaremos la legislatura y agotar la legislatura es celebrar elecciones en marzo. Hay elecciones en Extremadura y no sabemos que puede ocurrir en Valencia pero yo no estoy preocupado por eso, yo estoy preocupado por la gestión del día a día, generar riqueza y apostar por el crecimiento del empleo. Estamos preocupados de la gestión cotidiana, educación, sanidad y servicios sociales, y esa es mi responsabilidad y en lo que está preocupado todo el Gobierno de Castilla y León", ha afirmado.

Sobre la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, Mañueco ha insistido en su "respeto" a la decisión del dirigente valenciano. "En estas fechas lo primero que tenemos que hacer es recordar a las víctimas de la dana, a los que perdieron la vida, a sus familiares, ha sido uno de los acontecimientos catastróficos más grandes de la historia de nuestro país. Mazón ayer explicó que él y su familia habían llegado ya al límite de sus fuerzas, y a partir de ahí respetar esa decisión", ha afirmado.

Pide "altura de miras"

El presidente de la Junta también ha pedido "altura de miras" a todas las fuerzas políticas para aprobar los presupuestos para 2026, cuya negociación empezará el día 14 de este mes y que se debatirán y votarán los días 22 y 23 de diciembre en las Cortes autonómicas. Además, ha confiado en que "la pinza" entre PSOE y Vox no bloquee la aprobación de unas cuentas que son "fundamentales" para la Comunidad.

También se ha pronunciado Mañueco sobre la legislatura en España y ha asegurado que "va a ocurrir lo que más le interese a Sánchez, no a España".

"El otro día se visualizó que Junts rompía la mayoría parlamentaria y es simplemente la constatación de que esta legislatura no tenía sentido y que este Gobierno ha estado sometido a un chantaje con indultos, amnistía, desigualdad en la financiación y a partir de ahora será un Gobierno sometido al bloqueo político permanente, que irá sobreviviendo y resistiendo y en el momento en el que más interese a Sánchez habrá elecciones", ha asegurado.

Rueda: "Es lo que yo haría"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, por su parte, ha reconocido que Mazón "tenía responsabilidades" y que ha hecho lo que él hubiese hecho en la misma situación.

"Yo siempre dije que era una decisión personal que siguiera o no y ayer la tomó y está asumiendo responsabilidades. Aquellos a los que no les va a valer nunca están diciendo que tenía que irse de otra manera pero ha hecho lo que yo haría en su lugar, y ojalá jamás me tenga que ver en esa situación. En Valencia lo importante es seguir con una reconstrucción a la que todavía le queda mucho y lo que más le conviene a Valencia es que alguien se siga encargando de que todo eso no pare y acelere muchísimo más", ha afirmado.

Además, ha considerado que es "una fórmula lógica intentar que el parón sea lo más corto posible" y que "si aquello no llega a buen puerto, lógicamente, está el mecanismo electoral". "Deberían tomar nota otros y otras que también tuvieron responsabilidades y lo centran todo en que las asumiese quien ayer las asumió, a ver que hacen los demás", ha insistido.

Rueda ha considerado también que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha "acertado" adelantando las elecciones "porque el tema de los presupuestos es fundamental" y ha deseado "toda la suerte del mundo" a Mañueco en los comicios autonómicos de marzo de 2026. "Alfonso cree mucho en la estabilidad y en agotar legislaturas, es lo que va a pasar y le deseo toda la suerte del mundo", ha zanjado.