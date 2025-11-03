Mañueco muestra su "máximo respeto" a la dimisión de Mazón
El presidente de la Junta se ha pronunciado así pocas horas después de que el presidente de la Generalitat Valenciana anunciase su salida en una comparecencia en la que ha arremetido con dureza contra el Gobierno.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado este lunes su "máximo respeto" a la decisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de dimitir en su cargo. "Máximo respeto al anuncio que ha hecho mi compañero en Valencia", se ha limitado a señalar Mañueco tras ser preguntado por la decisión de Mazón después de reunirse en León con la rectora de la ULE, Nuria González.
Las declaraciones del presidente de la Junta han llegado pocas horas después de que el presidente de la Generalitat Valenciana anunciase su dimisión a primera hora de la mañana de este lunes, cuando acaba de cumplirse un año de la terrible dana que acabó con la vida de 229 personas y dejaron múltiples daños materiales.
"Ya no puedo más", ha afirmado el presidente valenciano en una comparecencia acompañado de todos los miembros de su Gobierno en la que ha reconocido que estos últimos meses han sido muy duros para él y su familia.
Apenas cinco días después del Funeral de Estado, el todavía jefe del Consell, que no ha aclarado si renunciará al acta de diputado, ha anunciado que había llegado el momento "de reconocer errores". "Me equivoqué, lo reconozco, y voy a vivir con ello toda la vida", ha dicho, tras revelar que había mantenido una conversación con su Majestad el Rey.
Además, Mazón ha aprovechado para arremeter con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "El Gobierno de España, con su presidente, ha negado herramientas para la reconstrucción. Ni pidiendo ayuda o recursos nos los dieron. Espero que cuando baje el ruido, la sociedad sepa distinguir entre un hombre que se equivocó y una mala persona", ha afirmado. Y ha denunciado una "campaña brutal" para llamarle "asesino".
Plazos
Carlos Mazón continuará como presidente en funciones de la Generalitat Valenciana hasta que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el nombramiento de un nuevo presidente. Una vez formalizada su dimisión, se abrirá automáticamente un plazo de 12 días en las Cortes valencianas para presentar candidaturas a la Presidencia de la Generalitat.
Posteriormente, se establecerá un plazo de tres a siete días para fijar la sesión de investidura del nuevo presidente. Si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin elegir presidente, o si no hay candidato en el plazo legal, las Cortes se disolverán y se convocarán elecciones autonómicas.
Incendios y sanitarios
El presidente de la Junta ha mostrado su "máximo respeto" a la movilización ciudadana convocada por el colectivo Respeto el próximo 23 de noviembre en León para exigir a la Junta responsabilidad tras los incendios. "Máximo respeto a lo que cada uno considere que tiene que realizar y hacer", ha afirmado.
Además, ha mostrado su "absoluta tranquilidad" a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía por su gestión y la del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de los terribles fuegos de este verano y ha recordado que en 2022 "también hubo denuncias de estas características".
El presidente de la Junta ha aprovechado también para reclamar al Gobierno que ponga a disposición de las comunidades "más profesionales sanitarios". "Es una responsabilidad del Gobierno, más profesionales para poder contratarlos e ir cubriendo las vacantes e incluso poder irlas incrementando", ha zanjado.