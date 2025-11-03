Mañueco muestra su "máximo respeto" a la dimisión de Mazón

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo Juan Lázaro ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado este lunes su "máximo respeto" a la decisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de dimitir en su cargo. "Máximo respeto al anuncio que ha hecho mi compañero en Valencia", se ha limitado a señalar Mañueco tras ser preguntado por la decisión de Mazón después de reunirse en León con la rectora de la ULE, Nuria González.

Las declaraciones del presidente de la Junta han llegado pocas horas después de que el presidente de la Generalitat Valenciana anunciase su dimisión a primera hora de la mañana de este lunes, cuando acaba de cumplirse un año de la terrible dana que acabó con la vida de 229 personas y dejaron múltiples daños materiales.

"Ya no puedo más", ha afirmado el presidente valenciano en una comparecencia acompañado de todos los miembros de su Gobierno en la que ha reconocido que estos últimos meses han sido muy duros para él y su familia.

Apenas cinco días después del Funeral de Estado, el todavía jefe del Consell, que no ha aclarado si renunciará al acta de diputado, ha anunciado que había llegado el momento "de reconocer errores". "Me equivoqué, lo reconozco, y voy a vivir con ello toda la vida", ha dicho, tras revelar que había mantenido una conversación con su Majestad el Rey.

Además, Mazón ha aprovechado para arremeter con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "El Gobierno de España, con su presidente, ha negado herramientas para la reconstrucción. Ni pidiendo ayuda o recursos nos los dieron. Espero que cuando baje el ruido, la sociedad sepa distinguir entre un hombre que se equivocó y una mala persona", ha afirmado. Y ha denunciado una "campaña brutal" para llamarle "asesino".

