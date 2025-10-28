Mañueco acusa a Sánchez de hacer política "del más bajo estilo" con los incendios: "No se recortaron los servicios"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante una visita a la zona afectada por los incendios en Villablino (León), el pasado mes de agosto

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de hacer política partidaria "del más bajo estilo" con los incendios de este verano después de que el también líder del PSOE asegurase el domingo en un acto en León que en la Comunidad "se recortaron los bomberos y se incendiaron los montes". "No es verdad que se recortaran los servicios públicos ni en eso ni en otras cuestiones, eso es mentira, es una falsedad", ha señalado Mañueco.

El presidente de la Junta ha recordado que Castilla y León ya sufrió una oleada de incendios en el verano de 2022 y que pidió "una mejor coordinación entre administraciones, que se sacaran estas cuestiones del debate partidario y una Conferencia de Presidentes" y que el presidente no le hizo "caso". "Me da pena que Sánchez haga política partidaria del más bajo estilo con las tragedias", ha insistido, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco.

Mañueco ha recordado que "todas las personas afectadas tuvieron ayudas desde el primer momento". "Estuvimos a su lado, las circunstancias meteorológicas que vivimos en la zona oeste de la Comunidad fueron extraordinarias, especialmente en la provincia de León, y después de eso hicimos un sereno y sosegado diálogo con las opas, sindicatos y diputaciones y hemos aprobado dos decretos leyes para reforzar los operativos", ha señalado.

Y ha asegurado que la Junta va a "reforzar todavía más" el operativo "dándole 100% carácter público todo el año". "También apostamos por la prevención y queremos ayudar a los ayuntamientos para que realicen los anillos de seguridad en colaboración con las diputaciones, queremos reducir burocracia para que se puedan limpiar mejor los montes, queremos ayudar a los ganaderos para que se implante la ganadería extensiva. Ayudamos a los afectados desde el primer momento", ha destacado.

Entre las tres mejores

Mañueco también ha recordado en la entrevista en Telecinco que este lunes nació el proyecto de apostar por introducir a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades del país".

"Somos primeros en educación y políticas sociales y dependencia, segundos en sanidad, no porque lo diga yo sino porque lo dicen indicadores independientes. Pero ambiciono una Castilla y León todavía más presente que vaya mejorando en más rankings en el ámbito económico y de empleo. Por poner un ejemplo, somos la segunda comunidad con una industria o sector agroalimentario más potente, apostamos por menos ruido y más nueces", ha señalado.

El presidente de la Junta ha criticado también la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobará el Gobierno este martes y ha pedido "consenso". "Es el cambio de un modelo y cuando se produce un cambio de modelo de esta naturaleza lo que requiere es un amplio consenso no un bloque contra otro bloque. Creo que esta Ley que efectivamente es anticuada y hay que modernizarla requiere que haya un consenso sereno, sosegado y dialogado y no se dan ahora las circunstancias", ha asegurado.

Guardiola, una mujer "valiente"

El presidente de la Junta ha insistido en que las elecciones autonómicas tendrán lugar en marzo, a pesar del adelanto electoral anunciado por la presidenta de Extremadura, María Guardiola, para el próximo 21 de diciembre. Una decisión a la que ha mostrado, no obstante, su apoyo.

"Conozco a María Guardiola, creo que ha tomado una decisión porque es una mujer valiente y que tiene claro que el interés general de las personas de Extremadura es lo que dirige su acción de Gobierno. Y ella ha pensado en estos momentos, y yo creo que acierta, que si le hacen pinza Vox y PSOE parece razonable que quien tiene que tener la voz de como hay que dirigir la comunidad de Extremadura sean las personas de esa tierra y ha dado ejemplo de como se debe gobernar una comunidad autónoma o un país", ha destacado.

Mañueco ha diferenciado la situación de Extremadura con la de Castilla y León. "Nosotros hemos aprobado el techo de gasto, hemos remitido los presupuestos a las Cortes para que haya un debate parlamentario, una explicación del propio presupuesto porque hay cosas novedosas e interesantes", ha afirmado.

Entre ellas, ha destacado el bono de 300 euros de apoyo a los autónomos que va a beneficiar a más de 100.000 autónomos, la bonificación de los peajes de las autopistas que atraviesan la Comunidad o la duplicación las ayudas a la natalidad. "Lo que queremos es que se debata y haremos todos los esfuerzos para conseguir que se aprueben estos presupuestos que creo que son buenos y son el primer paso para proyectar Castilla y León hacia el futuro", ha señalado.

Elecciones en marzo

Con todo, ha reconocido que, en los últimos meses, la pinza entre Vox y PSOE "está funcionando en Extremadura y también en Castilla y León". "Se han aprobado leyes chapuceras, mociones del PSOE con el respaldo de Vox respecto de la educación y han coincidido en casi un centenar de votaciones. Vamos a esperar, nadie daba un duro por la aprobación del techo de gasto y vamos a ver qué es lo que ocurre", ha insistido.

Además, Mañueco ha recordado que, en cualquier caso, la aprobación o no de los presupuestos "va a coincidir prácticamente con el final de la legislatura".

"Yo dije que tenía intención de agotar la legislatura, el final de la legislatura va a ser en marzo del año que viene y, por tanto, vamos a esperar a final de año que es cuando sabremos si se aprueban o no los presupuestos. En cualquier caso, parece razonable que se agote la legislatura y que vayamos a las elecciones en marzo. No coincide esa situación de aprobar o no los presupuestos con la celebración de las elecciones", ha zanjado.