Extremadura quita presión a Mañueco: la pinza PSOE-Vox que denuncia en Castilla y León aboca a Guardiola a las urnas

Castilla y León ya no abrirá el ciclo electoral. La decisión de la presidenta de Extremadura de adelantar las elecciones autonómicas al 21 de diciembre, ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos, ha permitido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, liberarse de una gran presión ya que los comicios autonómicos en la Comunidad, previstos para el mes de marzo, ya no serán el primer test para el Partido Popular.

Mañueco, pues, se ha evitado una notable responsabilidad ante la convocatoria anticipada de Guardiola que, además, ha achacado la imposibilidad de sacar adelante las cuentas a una supuesta pinza entre PSOE y Vox, una idea que el presidente de la Junta lleva meses denunciando en Castilla y León, especialmente desde la aprobación de la Ley de Publicidad Institucional el pasado mes de junio. El adelanto extremeño, pues, refuerza su argumento de que el objetivo de ambas formaciones es, únicamente, atacar al PP.

El jefe del Ejecutivo autonómico también aspira a verse aupado por una gran victoria de Guardiola en Extremadura en diciembre, solo tres meses antes de los comicios de Castilla y León. La presidenta extremeña tiene el viento a su favor, en una comunidad históricamente gobernada por el PSOE, que acusa un serio desgaste, con un candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, investigado en el caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y con un Vox que no termina de despuntar.

Mañueco confía en que un triunfo incontestable de la presidenta extremeña genere un efecto contagio en la Comunidad que permita al PP acercarse a la mayoría absoluta en marzo, la gran aspiración del presidente de la Junta. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha puesto toda su confianza en Guardiola como protagonista del primer round del PP, que pretende que se convierta en la rampa de salida de su carrera hacia la Moncloa, en un momento de máxima debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez tras su ruptura con Junts.

Extremadura iniciará el ciclo electoral

Este lunes, Extremadura ponía rumbo a las urnas. La presidenta de la Junta, María Guardiola, convocaba elecciones anticipadas para el próximo domingo 21 de diciembre. Ante el "bloqueo" y la "irresponsabilidad" de la oposición para sacar adelante los presupuestos para 2026, Guardiola cumplía su hoja de ruta y finalmente activaba el botón electoral, algo que ya había anunciado que sucedería si PSOE y Vox torpedeaban la aprobación de las cuentas autonómicas.

La presidenta extremeña comunicaba que este lunes que había firmado el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura, donde este martes se iban a debatir las tres enmiendas a la totalidad a las cuentas presentadas por PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. El decreto, que conlleva la disolución de la Asamblea, se ha publicado este mismo martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y, por ende, ya ha entrado en vigor.

La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre, el día del cumpleaños de Guardiola, y finalizará el 19 del mismo mes. "No entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar los mejores presupuestos de la región", señalaba Guardiola, que insistía en que "este bloqueo solo beneficia a los piensan en las encuestas".

"Necesitamos unos presupuestos que acompañen este momento histórico, porque sin presupuesto no tenemos herramientas" para desarrollar las políticas, señalaba la presidenta extremeña, que destacaba que siempre ha tenido "mano tendida" a los grupos parlamentarios para negociar la "ley más importante" de la región como son los presupuestos.

Guardiola gobierna en minoría tras romperse su pacto con Vox en verano de 2024, la misma situación que Mañueco en Castilla y León y el Ejecutivo extremeño gobierna con las cuentas prorrogadas de ese mismo año, lo mismo que sucede en la Comunidad, con la salvedad de que las elecciones autonómicas extremeñas debían celebrarse en mayo de 2027 y las castellanas y leonesas en marzo de 2026, una realidad que aleja la posibilidad de que el presidente de la Junta active el botón del adelanto electoral.

Mañueco mantiene marzo como fecha

Mañueco insistía este mismo lunes, tras conocerse la convocatoria electoral anticipada en Extremadura, en que Castilla y León celebrará sus comicios autonómicos en el mes de marzo "pase lo que pase". La única excepción será que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocase las elecciones generales ya que, en ese caso, el presidente de la Junta adelantaría los comicios autonómicos para que a los ciudadanos "no se les haga votar dos veces en poco tiempo".

El jefe del Ejecutivo autonómico descartó la posibilidad de convocar los comicios autonómicos para el 21 de diciembre para hacerlos coincidir con los de Extremadura, aunque apoyó la decisión de Guardiola, a quien describió como "una mujer valiente y de palabra". Un respaldo que la presidenta extremeña también ha recibido del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que Guardiola demuestra "responsabilidad y valentía". "Frente al bloqueo, elecciones", señaló Feijóo tras conocerse el adelanto electoral.

Por su parte, Mañueco diferenció la situación de Extremadura con la de Castilla y León recordando que en la Comunidad el proyecto de presupuestos, que ha sido registrado este mismo martes en las Cortes tras la aprobación del techo de gasto y de la sección 20 la pasada semana, "aún no ha sido rechazado" sino que se encuentra en "fase de negociación" y pidió "altura de miras" a la oposición para que acuda a las reuniones con la Junta con "capacidad real de negociación".

En todo caso, y dado que en Castilla y León la legislatura se agota en el tercer mes del 2026, Mañueco consideró "razonable" que "se aprueben o no" los presupuestos para el año que viene, las elecciones en la Comunidad se celebren en marzo, como estaba previsto.

La pinza PSOE-Vox

La decisión de Guardiola, además, ha dado artillería a Mañueco para su precampaña en Castilla y León. La presidenta extremeña ha justificado su adelanto electoral en la supuesta pinza entre PSOE y Vox que habría bloqueado la aprobación de los presupuestos, una idea que ha deslizado en multitud de ocasiones el presidente de la Junta durante los últimos meses y que se verá reforzada tras la decisión de la presidenta extremeña.

Mañueco podrá hacer paralelismos con el caso de Extremadura −región en la que el PP también gobernó con Vox y finalmente se vio abandonado por los de Santiago Abascal tras la abrupta ruptura de todos los gobiernos en julio de 2024− y recordar esa situación si PSOE o Vox ponen palos en las ruedas durante la negociación de las cuentas autonómicas para 2026, que se iniciará de manera inminente tras el registro de los presupuestos este mismo martes en el Parlamento autonómico.

Este mismo lunes, antes de conocerse la decisión de Guardiola, el presidente de la Junta insistía en la idea de la pinza. "PSOE y Vox, al alimón y juntos de la mano, ponen zancadillas y palos en las ruedas al futuro de Castilla y León", aseguraba, tras dar el pistoletazo de salida a la precampaña del PP en la clausura de la Junta Directiva Autonómica de los populares.

Además, Mañueco insistía en que los populares no iban a "consentir" que los socialistas y los de Santiago Abascal "torpedeasen los mejores presupuestos de la historia de la Comunidad", un claro paralelismo con el caso de Extremadura. Por la tarde, tras conocerse el adelanto electoral extremeño, el jefe del Ejecutivo autonómico desvinculaba el auge nacional de Vox con un supuesto crecimiento del partido en Castilla y León e insistía en la pinza.

"Vox tiene problemas graves en determinadas provincias de Castilla y León, donde se le han ido alcaldes, concejales, diputados provinciales y dos procuradores autonómicos", afirmaba, para recordar además que "el líder de la formación autonómica se fue y no tienen candidato". Además, lamentaba que la formación de Abascal esté más preocupada en Castilla y León "de atacar al PP y hacer la pinza con el PSOE, aprobando leyes chapuceras y facilitando la aprobación del modelo educativo" de los socialistas.

La incógnita del 'superdomingo'

Tras el anuncio de Guardiola, Extremadura se ha bajado del barco de un supuesto 'superdomingo electoral' que el PP podría activar en el mes de marzo haciendo coincidir los comicios de Castilla y León con los de otras comunidades. Con todo, a pesar del adelanto extremeño, las elecciones en la Comunidad aún podrían celebrarse a la vez que las de Aragón, donde el Gobierno del PP vive una situación similar a la extremeña, y que las de Andalucía, donde Juan Manuel Moreno podría tratar de evitar un mayor desgaste tras la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Un 'superdomingo' que, no obstante, ya no contaría con Extremadura, que ha puesto rumbo a las urnas e inaugurará el ciclo electoral con el objetivo de impulsar a Feijóo a la Moncloa. Mañueco respira aliviado, consciente de que ya no tendrá que protagonizar el primer test electoral de los populares, y de que podría verse beneficiado por el efecto contagio de un gran triunfo de Guardiola y por el hecho de que el argumento de la pinza PSOE-Vox contra los populares se extienda a otros territorios.

Pero Mañueco no es el único que está tranquilo. Feijóo tiene plena confianza en un buen resultado de Guardiola, que se enfrenta a un candidato socialista investigado y a un Vox desdibujado y al que el PP acusará de bloquear las cuentas, y confía en que una victoria de los populares en ese territorio genere un efecto contagio que aúpe a Mañueco y Moreno, dos líderes que han tenido que sortear crisis en los últimos meses, por los terribles incendios de este verano y por la crisis de los cribados, respectivamente.

Una victoria que confía en que, finalmente, le conduzca a la Moncloa en un momento de máxima debilidad de Sánchez tras su ruptura con Junts y ante los escándalos que acorralan al PSOE y al Ejecutivo. La batalla está servida y el inicio del ciclo electoral no se producirá en Castilla y León, para alivio de Mañueco y del Partido Popular.