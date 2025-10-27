Mañueco mantiene marzo para las elecciones en CyL pese al adelanto en Extremadura, salvo que Sánchez convoque

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha mantenido este lunes que la fecha para las elecciones autonómicas en la Comunidad será en el mes de marzo “pase lo que pase” con una sola excepción: “Que Pedro Sánchez convoque elecciones generales”.

En ese caso, ha afirmado Mañueco, adelantará también los comicios en la Comunidad para que a los ciudadanos “no se les haga votar dos veces en poco tiempo”.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha rechazado la posibilidad de convocar los comicios autonómicos para el 21 de diciembre para hacerlos coincidir con el adelanto electoral que ha anunciado hoy la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

Así se ha expresado Mañueco en una entrevista concedida en el programa ‘La Brújula’ de Onda Cero. Ahí ha defendido el adelanto electoral de su compañera de partido a la que ha calificado como “una mujer valiente y de palabra”.

También ha diferenciado la situación de Extremadura con la de Castilla y León afirmando que en nuestra región el proyecto de presupuestos “aún no ha sido rechazado” sino que se encuentra en “fase de negociación”.

Con esto, el presidente de la Junta de Castilla y León ha defendido el proyecto de cuentas presentado por su gobierno porque “duplican el bono de natalidad, incrementan el apoyo al bono infantil, ofrecen un nuevo bono de apoyo a los autónomos y se refuerza el operativo antiincendios”.

Pidió por ello “altura de miras” a la oposición para que acudan a las reuniones con la Junta con “capacidad real de negociación”.

En todo caso, y dado que en Castilla y León la legislatura se agota en el tercer mes del 2026, Mañueco consideró “razonable” que “se aprueben o no” los presupuestos para el año que viene, las elecciones en la Comunidad se sigan celebrando en el tercer mes del año, por lo que concluyó que “el plan sigue siendo marzo”.

Ha recordado también que no todas las medidas que se anunciaron la semana pasada en los decretos ley para mejorar el operativo antiincendios necesitan de la aprobación de las cuentas para su desarrollo.

“La Junta estaría habilitada para cambiar los mecanismos de la administración, para permitir su extensión todo el año para todo el operativo, así como la conversión de los trabajadores del sector privado al público en los próximos tres años”, añadió, si bien manifestó que “todo es más fácil si las cuentas se aprueban”.

Vox y Puigdemont

Sobre el crecimiento en las encuestas de Vox y de cara a los próximos comicios, el presidente de la Junta ha querido diferenciar entre la situación del partido de Abascal a nivel nacional y autonómico.

“Vox tiene problemas graves en determinadas provincias de Castilla y León, donde se le han ido alcaldes, concejales, diputados provinciales y dos procuradores autonómicos”, ha afirmado, para recordar además que “el líder de la formación autonómica se fue y no tienen candidato”.

Además, lamentó que la formación de Abascal esté más preocupada en Castilla y León “de atacar al PP y hacer la pinza con el PSOE, aprobando leyes chapuceras y facilitando la aprobación del modelo educativo” de los socialistas.

Por último, y ante la ruptura del acuerdo entre PSOE y Junts a nivel nacional que anunció hoy el líder de la formación independentista catalana, Carles Puigdemont, Mañueco manifestó su confianza en la decisión que tome el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la posibilidad de negociar con Puigdemont una moción de censura.

“Es quien tiene la máxima responsabilidad de qué hay que hacer. Tiene mi máxima confianza y mi respaldo", concluyó.