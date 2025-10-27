Mañueco inicia la precampaña del PP: "PSOE y Vox, al alimón y juntos de la mano, ponen zancadillas a Castilla y León"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha arrancado este lunes la precampaña de su partido para las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026. Mañueco, durante la clausura de la Junta Directiva Autonómica del partido, ha sacado pecho de los presupuestos autonómicos y ha asegurado que los populares "no van a consentir" que PSOE y Vox "torpedeen" las cuentas públicas y el "futuro" de la Comunidad.

"PSOE y Vox, al alimón y juntos de la mano, ponen palos en las ruedas y zancadillas al futuro de Castilla y León. Fingen estar enfrentados pero están unidos atacando al PP y los dos tienen el mismo objetivo: torpedear los presupuestos y el futuro de Castilla y León, pero aquí está el PP y no vamos a consentir esa situación", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Una de las tres mejores

Además, ha asegurado que la Junta trabajará para que Castilla y León se convierta en "una de las tres mejores" autonomías de España, y que lo demostrará con un examen sobre 40 indicadores, y ha sacado pecho de las cuentas, que han vuelto a ser convalidadas este lunes y serán registradas este martes en las Cortes. "Los presupuestos que hemos presentado son el primer paso real hacia esa meta, son la expresión de una ambición colectiva, cada inversión partida y proyecto está pensado para avanzar en ese objetivo", ha afirmado.

Mañueco ha asegurado que la Junta ha presentado "un buen presupuesto para 2026" a diferencia de lo que sucede en el ámbito nacional "donde se niega y hurta su debate al Parlamento año tras año". "Aquí también quieren hacer lo mismo, tratar de impedir el debate con excusas para sacar rédito electoral. Después del numerito y del ruido del otro día, a pesar de la pinza entre PSOE y Vox y de los obstáculos que han puesto, no han podido boicotear el presupuesto, solo lo han retrasado y lo que buscaban era perjudicar a Castilla y León", ha apuntado.

Y ha asegurado que, mientras tanto, su Gobierno ha "vuelto a la carga". "El jueves aprobamos el techo de gasto, acabamos de aprobar de nuevo el presupuesto en el Consejo de Gobierno y mañana lo registraremos. Veremos si PSOE y Vox actúan con responsabilidad al margen de intereses partidistas y no dan al traste con proyectos buenos para Castilla y León", ha insistido.

"Quiero que os entreguéis"

El presidente de la Junta ha recordado que la legislatura se encuentra en su "recta final" y que, en este mandato, el Gobierno autonómico ha hecho "una buena gestión, eficaz y útil, para las personas de Castilla y León". Y ha llamado a la movilización de los cargos públicos del partido de cara a la precampaña que se inicia.

"Podemos presumir y sacar pecho de la gestión que estamos haciendo desde el Gobierno de la Junta pero quiero hacerlo con vuestra participación e implicación, la de todos sin excepción y en todos los rincones del territorio. Por todos los cargos y afiliados y hacer una especial mención a la dedicación que tenéis que hacer alcaldesas y alcaldes, concejales y diputados provinciales", ha señalado.

Mañueco ha asegurado que su labor "va a ser vital para trasladar alto y claro el mensaje y la voz del PP, a pie de calle y a pie de puerta de cada vecino". "Esa es y ha sido siempre nuestra fuerza que nos ha hecho ganar en tantas ocasiones", ha asegurado. "Quiero que os entreguéis al máximo para que llegue a todos los rincones, a cada pueblo y hogar, que la Junta cumple con nuestra tierra y con las personas que viven en ella", ha insistido.

"Nueces" frente a "ruido"

El presidente de la Junta ha asegurado que Castilla y León está "con la gestión" mientras "otros están solo en el ruido". "Vivimos tiempos en los que la política parece haberse convertido en un espectáculo de ruido, de frases vacías, gestos sin fondo y titulares que no cambian nada. Ruido que confunde la verdad con la mentira y frente a eso desde el PPCyL tenemos la obligación y responsabilidad de ofrecer algo distinto". ha afirmado.

Y ha insistido en que su partido no ha venido "a hablar más fuerte" sino "a hablar más claro, a dignificar lo que significa gobernar, servir a las personas, transformar la realidad y rendir cuentas". "Mientras otros viven cómodos en el conflicto permanente, alimentando el ruido para que nada cambie, nosotros creemos en el trabajo sereno, esfuerzo diario y resultado que se ve y que se mide. Aquí somos más de nueces que de ruido, somos de muchas nueces", ha afirmado.

Mañueco ha sacado pecho de los "pasos de gigante" que ha dado la Comunidad en los últimos años con el PP en el Gobierno, destacando el incremento de la "calidad de los servicios públicos y los derechos sociales" o la "actividad económica y el empleo".

"Con ello hemos dado un impulso al crecimiento de Castilla y León y hemos contribuido con fuerza al crecimiento de España. Tenemos que ser fieles al sentido histórico de Castilla y León, siempre hemos tenido un papel protagonista en la construcción de España y vamos a seguir desempeñando esa responsabilidad en el futuro", ha señalado.

Marcar "una dirección"

El presidente de la Junta ha recordado que la Comunidad es "la primera en educación y dependencia y la segunda en sanidad" y que, este año, ha liderado "el crecimiento de la producción industrial y de las exportaciones". "Hay más gente trabajando que nunca y esto lo hacemos con los impuestos más bajos de toda nuestra historia. Y queremos llegar más lejos porque como digo aquí somos más de nueces que de ruido, esa es la actitud que hoy quiero reivindicar, la de quienes construyen en cada pueblo, en cada rincón, en cada provincia, mientras otros se dedican a destruir", ha afirmado.

"La actitud de quienes creen en Castilla y León como una tierra viva con presente y con futuro y por eso lanzamos una visión compartida, que CyL esté entre las tres mejores comunidades de España para vivir porque lo merecen nuestros jóvenes, nuestras familias y quienes levantan cada día la persiana de su negocio, cultivan su tierra, enseñan en un aula o cuidan a los demás", ha insistido.

Mañueco ha asegurado que "no se trata solo de mejorar posiciones en un ranking". "Es marcar una dirección, fijar una meta común que nos una, decirle a la gente que aquí hay rumbo y que juntos podemos llegar más lejos". Más lejos en Castilla y León, más lejos en España y más lejos con España. Y para eso cuento con todos vosotros, porque vamos a conseguirlo", ha señalado.

Además, ha puesto como ejemplo novedades incluidas en los presupuestos para 2026 como "duplicar Bono Nacimiento, incrementar el Bono Infantil, un nuevo bono para autónomos, bonificación de peajes, aumento de los operativos anti incendios o incremento ayudas al alquiler".

"Demuestra el compromiso que tenemos con las personas de nuestra tierra y para seguir manteniendo servicios como la educación gratuita de 0-3 años y el autobús gratuito que depende de la Junta o los helicópteros medicalizados para todas las provincias. El proyecto de presupuestos es un proyecto de futuro que solo tendrá sentido si lo construimos entre todos. Castilla y León no se levanta desde los despachos, se levanta desde cada pueblo y ciudad, desde cada persona que quiere apostar por nuestra tierra, y desde el PPCyL vamos a estar siempre a su lado", ha afirmado.

Propuestas e indicadores

Mañueco ha anunciado que durante los próximos meses irán presentando sus propuestas "una a una". "Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a medir", ha añadido.

El presidente de la Junta ha recordado que todo ello se ha conseguido "con el esfuerzo de todos y con un Gobierno del PP que trabaja sin ruido, sin promesas imposibles, con diálogo y con sentido común".

"Ahora debemos ir más allá porque conformarse sería una forma de rendirse y en Castilla y León nunca nos rendimos, solo con ambición lograremos que esta tierra mantenga su pulso que siga latiendo y que siga atrayendo talento y esperanza, un territorio sin aspiraciones es un territorio apagado y nosotros queremos crecer, innovar y que los jóvenes encuentren un futuro", ha señalado.

Mañueco ha señalado que "hay quienes prefieren el ruido porque el ruido protege la inacción y convierte la política en espectáculo". "Nosotros creemos en la buena política, que cambia las vidas y deja huella, que es capaz de mirar al futuro con serenidad y con fe de que lo podemos lograr juntos. Por eso hoy no solo presento un proyecto, presento una causa, la causa de seguir demostrando que el PPCyL no solo gestiona sino que también lidera", ha subrayado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que en el mes de noviembre presentarán esos indicadores "que harán de esa visión una realidad medible, transparente y abierta a todos". "Quiero que la gente sepa cómo vamos y qué resultados obtenemos. Más allá de los resultados y los informes lo más importante ya está aquí: nuestra convicción, unidad y nuestra fe en lo que somos capaces de hacer juntos", ha afirmado.

Mañueco se ha mostrado convencido de que la historia "no la escriben los que gritan más fuerte ni los que viven de señalar a los demás, la escriben los que construyen mientras otros destruyen y los que creen en su tierra por encima de todo, ese ha sido el camino del PPCyL". "Y es el camino al que os invito una vez más: el del trabajo bien hecho y el de la palabra cumplida", ha señalado.

El presidente del PPCyL ha insistido en que "frente a los no anuncios de Sánchez, Castilla y León estará entre las tres mejores". "No porque lo digamos nosotros sino porque lo haremos posible entre todos, porque sabemos que los resultados valen más que los discursos y porque lo nuestro es cumplir y os doy mi palabra y la voy a cumplir: estaremos entre las tres mejores comunidades de España", ha afirmado.

Y ha asegurado que el partido va a "reforzar" su mensaje. "Podemos presumir de gestión y lo podemos hacer en cada rincón de esta tierra y para el éxito de este proyecto es imprescindible vuestra implicación activa. Tenéis que lucir y ejercer vuestra fuerza en el territorio, que se escuche nuestra voz con nitidez y en todas las plazas, casas y rincones de Castilla y León, quiero que os mojéis, que os mováis a base de bien, todos sin excepción", ha subrayado.

Mañueco ha finalizado su intervención asegurando que "el éxito depende de todos nosotros". "Por eso quiero daros las gracias de antemano por vuestro esfuerzo y que no bajéis la guardia. Podemos sentirnos muy orgullosos de ser del PPCyL y quiero que se sepa y se note. Viva Castilla y León y viva España", ha zanjado.