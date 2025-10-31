Mañueco tiende la mano al PSOE para alcanzar un "gran acuerdo" para aprobar los Presupuestos de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha remitido este viernes una carta al secretario general del PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, en la que expresa su voluntad y la del Ejecutivo autonómico de lograr un "gran acuerdo de Comunidad" para aprobar el Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026.

En el escrito, Mañueco recuerda que, siguiendo el procedimiento que solicitaron los grupos parlamentarios el pasado año, los consejeros comparecerán en los próximos días en las Cortes autonómicas.

El objetivo será explicar con detalle el contenido del Proyecto de Presupuestos y resolver las dudas que planteen los diferentes grupos políticos. Según indica el presidente de la Junta, será "una buena ocasión para intentar acercar posiciones".

Una vez finalizadas esas comparecencias, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, convocará a los partidos con representación en las Cortes con el fin de negociar y tratar de alcanzar ese gran acuerdo en torno a las cuentas autonómicas para 2026.

Desde la Junta recuerdan que el Ejecutivo de Mañueco ha presentado el presupuesto "más alto de la historia" de la Comunidad, con "medidas centradas en el interés general de la población".

Entre las principales partidas, Mañueco destaca los incrementos en Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda y Transporte, así como en las destinadas a impulsar la actividad económica y la creación de empleo.

Las cuentas incluyen además nuevas medidas como un bono para autónomos con el fin de paliar el aumento de sus cuotas, la duplicación de las ayudas por hijo nacido, el apoyo a las personas mayores para adaptar sus viviendas y hacerlas más accesibles, o planes específicos para la ganadería extensiva y el ovino. También se contempla la bonificación de los peajes en las autopistas de la Comunidad.

El Ejecutivo autonómico asegura que se trata de unos presupuestos que buscan "consolidar a Castilla y León como una de las mejores comunidades para vivir de España".

En su carta, Mañueco subraya su coincidencia con Carlos Martínez en la oportunidad de intentar un acuerdo parlamentario amplio que permita aprobar las cuentas de 2026.

El presidente de la Junta apela en su misiva a la "voluntad y la buena disposición de los grupos parlamentarios" para lograr este objetivo "pensando siempre en el interés de las personas de Castilla y León".

Cuenta atrás para el debate presupuestario

Cabe recordar que ayer, 30 de octubre, la Junta de Portavoces fijó la fecha para el pleno de debate y votación para los días 22 y 23 de diciembre, poco más de un mes después de las comparecencias de los consejeros, que se celebrarán del 10 al 14 de noviembre.

El 17 de noviembre concluirá el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, que el PSOE, Unidas Podemos y Francisco Igea ya han anunciado y el 20 de noviembre se debatirán y votarán. El plazo para las enmiendas parciales finalizará el 21 de noviembre, y serán calificadas el 28 por la Mesa de la Comisión.

El PSOE advertía que presentará una enmienda a la totalidad por considerar que las cuentas son "infames" y reclamaba a Mañueco abrir una mesa negociadora bilateral. Vox esperará a escuchar a los consejeros antes de decidir si presenta enmienda, mientras que Francisco Igea y Unidas Podemos también han confirmado su rechazo frontal a los presupuestos.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, indicaba ayer que el Gobierno autonómico acude al diálogo "sin condiciones previas" y con la intención de "alcanzar acuerdos". "Queremos sentarnos en una mesa y negociar y por nosotros va a quedar, ojalá alcancemos un acuerdo", afirmaba tras la reunión del Consejo de Gobierno.