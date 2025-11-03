Mañueco anuncia que el Grado en Medicina en León se iniciará el curso 2026-2027 con 80 plazas anuales de nuevo ingreso

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su reunión con la rectora de la Universidad de León, Nuria González Álvarez, este lunes Peio García ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes que el Grado en Medicina en la Universidad de León (ULE) se iniciará el curso 2026-2027 con 80 plazas anuales de nuevo ingreso tras la previsible aprobación provisional, en diciembre de este año, por parte de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) de la memoria de esos estudios para la universidad leonesa.

"Hace 13 meses llegamos a un acuerdo y hoy podemos confirmar que en diciembre de este año, en el Consejo de la Acsucyl, habrá una aprobación provisional y en el curso 26-27 habrá alumnos en el Grado en Medicina en la Universidad de León", ha afirmado Mañueco, tras mantener una reunión con la rectora de la ULE, Nuria González.

El presidente de la Junta ha asegurado que la universidad leonesa es "una institución clave" del sistema universitario de la Comunidad y ha recordado que cuenta "con estudios y titulaciones de extraordinario atractivo, que crece en todos los indicadores y que es clave en el ecosistema innovador de Castilla y León".

"Desde el Gobierno de Castilla y León apoyamos con todas nuestras fuerzas que siga consiguiendo importantes hitos de futuro. Me comprometí personalmente para encontrar el consenso entre las cuatro universidades públicas y se logró hace 13 meses, y en que hubiera un proyecto que tuviera la calidad necesaria para implantar Medicina en las universidades de León y Burgos y hemos cumplido con nuestra responsabilidad", ha señalado.

Mañueco ha asegurado que, el próximo curso, la ULE "va a impartir el Grado en Medicina, con 80 plazas anuales de nuevo ingreso". "El camino a seguir ha sido exigente y va a seguir siendo exigente. El trabajo se ha hecho con intensidad y hay que felicitar a todo el equipo de la ULE. Han sido meses de trabajo codo con codo para presentar una buena propuesta que cumpla con todos los requisitos. Ya está en trámite la propuesta de plan de estudios y la Agencia informará en el mes de diciembre", ha insistido.

El compromiso de la Junta

El presidente de la Junta ha recordado que, "desde el respeto máximo a la autonomía universitaria", su Gobierno "siempre ha ido acompañando el trabajo de la ULE para dotarse de las infraestructuras y profesores necesarios y pondremos a disposición del Grado en Medicina todos los centros asistenciales del Sacyl para que los alumnos puedan realizar sus prácticas".

"En el curso 25-26, hemos invertido 3,8 millones de euros para sufragar las infraestructuras en el Campus de León y hemos hablado de la necesidad de complementar para realizar las inversiones pendientes. En esta tierra, en la que somos más de hacer poco ruido y ofrecer muchos resultados, León va a contar con unos estudios de Medicina de calidad y de excelencia que le van a dar un enfoque innovador. Es un paso crucial para el sistema universitario público", ha afirmado.

Y ha recordado la apuesta de la Junta por "subir las becas y bajar las tasas, apoyando la incorporación de nuevas titulaciones". "Desde que soy presidente hemos incrementado en un 27% la financiación a las universidades públicas, reciben más de 100 millones de euros", ha señalado.

Mañueco ha señalado que "apostar por la universidad, tanto en la parte de docencia como de investigación, es una apuesta que te devuelve con creces el sistema universitario". "Hemos apostado por los campus periféricos y territoriales, vamos a seguir impulsando con fuerza la investigación y queremos una ágil transferencia del conocimiento", ha añadido.

"Es importante que desde las administraciones públicas ofrezcamos estabilidad a la sociedad para que la sociedad genere empleo y se incrementen los derechos sociales. Apostar por las universidades públicas y por la ULE contribuye a que sea no solo un motor de docencia e investigación sino de crecimiento económico y creación de empleo. Apostar por el talento como un motor de progreso es fundamental y ahí emerge con personalidad propia la ULE", ha zanjado.