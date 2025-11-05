Mañueco y el CEO de Renault Group abordan los proyectos futuros de las plantas de Valladolid y Palencia

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el CEO de Renault Group. François Provost, durante su reunión de este miércoles

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido este miércoles en la sede de la Presidencia con el CEO de Renault Group, François Provost, y con el presidente director general de Renault Group España, Josep María Recasens para analizar la situación del sector del automóvil y los proyectos futuros de la compañía en España para sus plantas de Palencia y Valladolid.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado, en una publicación en su cuenta de la red social X, que la Comunidad "seguirá siendo motor industrial de innovación y de empleo". "Me he reunido con los responsables de Renault Group para analizar el presente y el futuro del sector del automóvil en España, especialmente el de sus plantas de Palencia y Valladolid. Castilla y León seguirá siendo motor industrial de innovación y de empleo", ha asegurado Mañueco en su publicación.

En el encuentro han participado también el consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, y el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina.