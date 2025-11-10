Mañueco pide a PSOE y Vox que "dejen la pinza" y apoyen los presupuestos: "Que piensen en las personas y no en su interés"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención de este lunes en Burgos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este lunes a PSOE y Vox que "dejen la pinza" y apoyen los presupuestos autonómicos para 2026. "Pido a los dos grupos políticos más importantes que tengan altura de miras, que dejen la pinza política que en determinadas ocasiones desarrollan y que por encima de sus intereses partidistas piensen en las personas de Castilla y León", ha señalado.

El jefe el Ejecutivo autonómico ha hecho este llamamiento en Burgos el mismo día en el que se han iniciado las comparecencias de los consejeros en las Cortes para explicar las partidas presupuestarias correspondientes a sus departamentos, que se extenderán hasta este viernes, y que serán el paso previo del inicio de las negociaciones de las cuentas entre el Gobierno autonómico y los grupos de la oposición.

Mañueco ha anunciado que el Grado en Medicina en la Universidad de Burgos (UBU) comenzará a impartirse el curso 2026-2027 con 72 plazas anuales de nuevo ingreso tras la previsible aprobación provisional, en diciembre de este año, por parte de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) de la memoria de esos estudios para la universidad burgalesa.

"La Universidad de Burgos es una universidad dinámica que destaca en investigación, patentes y publicaciones científicas de alto impacto y con una gran proyección. Es una institución de la que estamos todos muy orgullosos y seguimos apoyándola con fuerza para que siga alcanzando importantes logros de futuro", ha asegurado Mañueco tras mantener una reunión con el rector de la UBU, José Miguel García Pérez.

El presidente de la Junta ha recordado que anunció en la capital burgalesa que lideraría el "consenso" entre las cuatro universidades públicas de la Comunidad para implantar distintos grados sanitarios y el Grado de Medicina en León y Burgos. "La semana pasada estuvimos en León, hoy estamos en Burgos, se cumplió aquel compromiso. Desde el Gobierno de Castilla y León hemos estado a la altura de la UBU y de esa ilusión colectiva que había despertado en la ciudad y provincia de Burgos", ha afirmado.

Mañueco ha insistido que la UBU impartirá el Grado en Medicina en el curso 2026-2027 con 72 plazas anuales de nuevo ingreso y ha recordado que el proceso será "exigente" porque esta titulación contará con "las más altas cotas de calidad y exigencia".

"La UBU avanza en ese camino con mucha solidez y tiene todo el apoyo del Gobierno de la Junta. Hemos arrimado el hombro con la universidad para que pueda presentar la mejor propuesta con todos los requisitos, el plan de estudios ya está en trámite con la Acsucyl, que tiene que emitir ese informe en diciembre, y no me cabe duda de que ese informe será positivo y que en el curso 26-27 empezará el Grado en Medicina", ha señalado.

Apoyo de la Junta

Además, ha asegurado que el Gobierno autonómico seguirá "acompañando" a la UBU para que "se dote de los recursos, infraestructuras y profesores necesarios para que esto sea una realidad".

"Pondremos a disposición de la universidad todas las instalaciones y centros asistenciales del Sacyl que son imprescindibles para que los alumnos puedan realizar las prácticas con total normalidad y estamos a su disposición para que se puedan realizar las adaptaciones necesarias. En nuestra tierra nos gusta poco el ruido, nos gustan más los resultados, las nueces. Burgos va a contar con una Facultad de Medicina de excelencia para dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno", ha señalado.

Mañueco ha asegurado que con las nuevas titulaciones se refuerza un sistema universitario "de calidad" y ha defendido las medidas de su Ejecutivo. "Hemos bajado las tasas, subido las becas, apoyado la incorporación de nuevas y atractivas titulaciones como esta, hemos incrementado un 27% la financiación de las universidades desde que soy presidente y hoy reciben en torno a 100 millones de euros anuales", ha recordado.

Además, ha asegurado que "el dinero que la sociedad en su conjunto entrega a las universidades públicas tiene una consideración de inversión" y que "devuelve la propia universidad con creces a la sociedad".

Entre las tres mejores

El presidente de la Junta ha insistido en que su objetivo es que Castilla y León esté "entre las tres mejores comunidades de España". "Estamos entre las tres mejores en capacidad de atracción tanto en grados como en másteres, el número de estudiantes ha crecido de manera considerable y está en torno a los 100.000 estudiantes", ha señalado, asegurando que seguirán impulsando la investigación biosanitaria a través del instituto IBioBurgos, que desarrollará proyectos que darán "mucha satisfacción" a la UBU y al sistema sanitario público.

"Estamos demostrando que se hacen bien las cosas, que funcionamos, que desde la estabilidad se pueden generar recursos que permitan oportunidades, crecimiento económico y creación de empleo, algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos. Apostar por la UBU es apostar por el futuro de Burgos", ha afirmado.

Además, ha lanzado un dardo al Gobierno y ha asegurado que su Gobierno trabaja para incrementar la financiación de las universidades. "Nos gustaría que las leyes que aprueba el Gobierno vinieran con la financiación suficiente para poder implantarlas con mayor rapidez pero tanto por la LOSU como por otras cuestiones está trabajando la consejera para resolver y seguir incrementando si cabe la financiación de las universidades públicas", ha zanjado.