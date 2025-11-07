Mañueco anuncia una inversión récord de más de 103 millones para la provincia de Segovia en los presupuestos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firma el protocolo entre el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Bernuy de Porreros para la ampliación del polígono industrial Los Hitales, este viernes Nacho Valverde ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde del municipio segoviano de Ayuntamiento de Bernuy de Porreros, Adolfo Santamaría, han firmado este viernes un protocolo que permitirá llevar a cabo una nueva ampliación del polígono industrial Los Hitales, con una inversión total prevista de algo más de 25 millones de euros, también, para la urbanización y mejora de los servicios.

Mañueco, que ha anunciado una inversión récord de más de 103 millones para la provincia de Segovia en los presupuestos para 2026, ha señalado que el Gobierno autonómico y el Consistorio dan "un paso firme" para que este enclave industrial, próximo a la capital segoviana, disponga de "más y mejor suelo industrial para albergar nuevas iniciativas empresariales y generar más actividad económica y empleo de calidad en la provincia".

A través de este convenio se proyecta una segunda ampliación del Polígono Los Hitales, con más de 67 hectáreas adicionales, hasta alcanzar una superficie total de 176. De esta manera, según ha destacado el presidente de la Junta, este enclave industrial se convertirá en "uno de los más grandes de Castilla y León, multiplicando su capacidad para atraer proyectos empresariales modernos, innovadores y generadores de empleo estable y de calidad".

Mañueco ha asegurado que "se está cumpliendo con un compromiso que tenían todas las administraciones y todas las empresas que querían invertir aquí, y también la Junta, de ampliar este polígono de Los Hitales". "Queremos más y mejor suelo para albergar más iniciativas empresariales e industriales y crear más y mejor empleo en la provincia de Segovia", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que en 2024 se aprobó el Plan Regional de Ámbito Territorial para ampliar el polígono de Los Hitales, que en agosto se amplió el Plan para aumentar los espacios industriales y acoger a más empresas y que a día de hoy "ya está comprometido el 60% de la superficie", algo que "pone de manifiesto el gran interés empresarial".

"Ya son 37 las empresas que han apostado por este suelo industrial y hoy firmamos este Protocolo para acometer una segunda ampliación, con 67 hectáreas más", ha destacado. Además, ha asegurado que Los Hitales va a ser uno de los polígonos "más grandes" de Castilla y León, "con una superficie de 176 hectáreas, multiplicando su capacidad de atraer nuevos proyectos industriales y empresariales que permitan atraer empleo".

Mañueco ha insistido en que se va a hacer una inversión de "en torno a 25 millones de euros" para la ampliación y para seguir dotando de servicios a este enclave industrial.

Una "ambiciosa" política industrial

"Es una muestra de esa ambiciosa política industrial que desarrollamos desde el Gobierno de Castilla y León. Hemos invertido muchísimo dinero en suelo industrial de calidad, imprescindible para atraer nuevas empresas e iniciativas industriales y es una política que funciona y en Segovia se puede ver. Tiene la segunda tasa de paro más baja de España, la cifra de afiliados a la Seguridad Social más alta de la historia y hay más gente trabajando que nunca", ha destacado el presidente de la Junta.

Mañueco ha hecho hincapié también en que el Gobierno que preside apuesta por los polígonos verdes y en que, en el momento actual, se están desarrollando 14 enclaves industriales en la Comunidad, con una superficie total de 1.400 hectáreas. Y ha sacado pecho de que en los presupuestos para 2026 se contemplan 125 millones para apostar por suelo industrial en la Comunidad.

"Es la inversión más alta de toda nuestra historia y esto es algo que nos va a permitir ser ambiciosos y situar a Castilla y León entre las tres comunidades de España mejores para vivir. Somos claramente la primera en servicios públicos y queremos seguir avanzando en esa línea ambiciosa para crear nuevos proyectos industriales y empleo", ha afirmado.

"Facilidades" a quienes crean riqueza

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que la Junta ayuda "a todos los que crean empleo y riqueza" en la Comunidad. "No les atacamos ni demonizamos, les ponemos facilidades, somos mas de nueces que de ruido, somos de gestionar con eficacia y arrojar resultados y eso es lo que hace que Segovia y Castilla y León funcionen. Apostamos por las ayudas directas, la financiación y el suelo de calidad y por el apoyo a la internacionalización y la innovación", ha destacado.

Mañueco ha recordado que Segovia "está prácticamente en una situación de pleno empleo". "Queremos que siga creciendo y por eso queremos apostar por el Plan Territorial de Fomento de Segovia, que está muy avanzado y que firmaremos a lo largo del mes de diciembre, con un amplio paquete de medidas para potenciar la atracción de empresas de todo tipo, con suelo a bajo precio y apoyos específicos a quienes quieran invertir en la provincia", ha señalado.

Además, ha hecho hincapié en que en los presupuestos de 2026 va a haber "una inversión récord en cifras absolutas de 106 millones de euros" para la provincia de Segovia. "Pido creer en el futuro y la pujanza de Segovia y apostar todos y seguir trabajando para crear en esta tierra más oportunidades de futuro y de vida, en Bernuy de Porreros, en la ciudad de Segovia y en la provincia de Segovia", ha zanjado.