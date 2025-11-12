La Junta desmiente a Sánchez y recuerda que CyL es la tercera que menos invierte en sanidad privada: "Otra cortina de humo"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una reunión en la Moncloa en noviembre de 2024 Juan Lázaro ICAL

La Junta de Castilla y León ha desmentido este miércoles la acusación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha asegurado en el Congreso de los Diputados que la Comunidad deriva 199 millones de euros a la sanidad privada de los fondos adicionales del Ejecutivo.

"Frente al ruido que acompaña siempre a Sánchez, Castilla y León habla con cifras. Somos la tercera comunidad autónoma que menor porcentaje de su presupuesto, concretamente el 3,5%, dedica a conciertos sanitarios", ha señalado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

El titular de la Consejería ha contrapuesto la situación en la Comunidad con la de Cataluña, cuyo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, fue ministro de Sanidad con Pedro Sánchez y que "lidera el gasto en conciertos en el país, con el 21,7% y casi 3.500 millones de euros".

"Otros ejemplos de las políticas privatizadoras del PSOE están en Castilla-La Mancha, con el 5,1% de su presupuesto, Asturias, con el 6,2% y Navarra con el 6,4%, todas ellas con una privatización superior a la de Castilla y León", ha destacado Vázquez.

El consejero de Sanidad ha recordado también que el último informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública indica que Castilla y León "se encuentra entre las comunidades autónomas con menor privatización y que en el último ejercicio del año 2025, además, este índice de privatización ha disminuido en tres puntos".

"Está meridianamente claro que esta intervención del presidente del Gobierno en el Congreso no es más que una nueva cortina de humo para tapar los numerosos casos de corrupción que rodean a su partido y a su Gobierno", ha zanjado Vázquez.

La acusación de Sánchez

La respuesta de la Junta ha llegado después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acusase este mismo miércoles a la Junta de Castilla y León de derivar 199 millones de euros a la sanidad privada de los fondos adicionales que el Estado destina a la Comunidad para inversión en servicios públicos.

"Mientras el Gobierno de coalición ha invertido 300.000 millones de euros adicionales en las autonomías en servicios públicos en los últimos siete años, allí donde gobierna la derecha ha habido un debilitamiento y venta de la sanidad pública. Quieren que los servicios se degraden y las listas de espera se alarguen hasta que a la ciudadanía no le queda más remedio que ir a la clínica privada, pagada con los impuestos de todos o con el dinero de su propio bolsillo", ha afirmado.

Durante su intervención ante el Pleno del Congreso para analizar la gestión de los servicios públicos, Sánchez ha añadido que no es una cuestión de recursos económicos sino también de compromiso político y social y de un modelo de sociedad, que en el caso de los populares ha asegurado que es "disfuncional" respecto al sentir de lo que quiere la mayoría de los ciudadanos.

No en vano, ha precisado que su Gobierno desea unos servicios públicos "fuertes, robustos y que cohesionen territorialmente al país" mientras que los gobiernos autonómicos del Partido Popular son el resultado de un proyecto político para "desmantelar" el Estado del Bienestar y "hacer negocio".

Ataque por los incendios

Sánchez ha vuelto a referirse a Castilla y León para vincular este último modelo a la gestión del operativo para la lucha contra incendios forestales en la Comunidad, en el que aseguró que la Junta recortó "en un 20 por ciento" la inversión pública en protección forestal pese a los incendios acaecidos en 2022 en la Sierra de la Culebra y en 2024 en los montes de Astorga, previos a la ola de fuegos de este verano en el noroeste de la Comunidad.

"En ninguno de los casos, ni Mañueco estuvo a la altura ni en el lugar de los incendios", ha asegurado el presidente del Gobierno, que también ha criticado que el presidente de la Junta mantenga al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a "una persona que dice que mantener el presupuesto en prevención y gestión de los montes es un despilfarro".

El presidente del Gobierno ha insistido en esa referencia a Juan Carlos Suárez-Quiñones al recordar las palabras de este último cuando dijo que "mantener un dispositivo antincendios todo el año es absurdo y un despilfarro". "Esto ha dicho un consejero del Gobierno del Partido Popular en Castilla y León", ha sentenciado.

Además, Sánchez ha acusado a la Junta de "entregar el 40 por ciento de los servicios de bomberos a empresas privadas" y de insertar "una temporalidad corrosiva" en los sistemas de prevención, vigilancia y medios aéreos de lucha contra el fuego, para después "tirar de manual cuando se produjo la catástrofe".

Así, el presidente del Gobierno ha acusado a los populares de Castilla y León de "negar toda responsabilidad a pesar de que la gestión forestal es competencia exclusiva de las comunidades autónomas", así como de "culpar al Gobierno pese a que hemos aumentado en un 50% la inversión en prevención de la gestión forestal".

"Mañueco deja que se quemen esos montes, con más de 56 millones de árboles calcinados este verano y, con ellos, las casas, las granjas y los negocios de cientos de castellanos y leoneses", ha lamentado Sánchez, que ha zanjado su intervención acusando al PP de "mentiras, ausencias y cenizas".