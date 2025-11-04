Vázquez acusa a García de usar los cribados para "levantar una polémica" que crea "alarmismo injustificado en las mujeres"

“La ministra usa los cribados para levantar una polémica estéril. Una polémica que no viene a beneficiar para nada al Sistema Nacional de Salud. Que crea un alarmismo injustificado en las mujeres”, ha asegurado el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez.

Ha sido hoy cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que su departamento ha remitido un requerimiento formal a las comunidades gobernadas por el PP.

Todo con el fin de que envíen los indicadores disponibles de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix en un plazo de un mes.

“Hay que trabajar con rigor y lealtad institucional para mejorar el Sistema Nacional de Salud y no servirse de él para hacer política”, ha añadido Vázquez asegurando que la ministra ha pedido “unos datos que no tienen nada que ver con los que pidió la semana pasada”.

“Castilla y León no ha negado datos nunca sobre cribados y tampoco sobre otros datos sanitarios. Las estadísticas y datos del Ministerio se basan en los que se envían desde las Comunidades Autónomas desde la constitución del Sistema Nacional de Salud”, ha añadido el consejero.

Vázquez ha confirmado que este martes, 4 de noviembre, han recibido un requerimiento por carta de la ministra que pide esos datos de los cribados “sin tener en cuenta los criterios técnicos de los trabajadores de las comunidades”.

“Además, en el caso concreto de los cribados, Castilla y León participa en la red de cribados nacional, constituida por varias comunidades autónomas en la que viene enviando datos de modo voluntario desde hace años. Nuestra Comunidad ya ha enviado los de 2023 y, de modo sorprendente, no están todavía publicados por parte de los encargados de hacerlo”, ha finalizado Vázquez.