Volvió al pueblo para montar una bodega y ahora agota todas las reservas de su vino: "Una historia de monstruas"

El Día Internacional de la Mujer Rural se celebra cada 15 de octubre. Un momento para recordar y reivindicar precisamente esas dos palabras, mujer y rural, que juntas se convierten en un mar de oportunidades y de olas.

Este es el caso de dos mujeres, las hermanas Suárez, Beatriz y Mercedes, que hoy reciben un homenaje en el Auditorio Municipal de Candeleda en forma de cortometraje documental.

Mercedes, tras diez años como enóloga posicionando a nivel mundial una gran bodega extremeña, decidió dejarlo todo para montar en su pueblo natal, Candeleda, la Bodega Las Parralas. Y lo hizo junto a su inseparable hermana Beatriz.

Dos años después, ambas se han convertido en un referente. Sus reservas se agotan cada temporada vendiendo cada una de las botellas que producen. Además, su vino rosado "Abajo Vive" ha sido distinguido con la medalla de plata en los Premios Sakura 2024.

Ambas han logrado conquistar hasta el paladar de los consumidores japoneses. Ahora llega "Una historia de monstruos", producido y dirigido por Fazeta Producciones, donde las hermanas cuentan en primera persona las vicisitudes y dificultades de emprender en el medio rural siendo mujeres.

A la proyección acudirá la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Candeleda Lucia Hernández Hernández. Será su momento, un momento ganado a pulso.

Vinos en el paraíso

Situados en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, en el Valle del Tiétar, una zona con clima un privilegiado, sol, agua, veranos cálidos e inviernos suaves. Los viñedos se localizan en Cebreros y las Cinco Villas.

Con una población de 5001 habitantes, Candeleda es el quinto municipio de la provincia por población. Una parte del término municipal de Candeleda está incluida dentro del parque regional de la Sierra de Gredos.

Desde sus inicios, las hermanas Suárez tenían claro que querían elaborar un vino diferente y lo hicieron basándose en tres pilares: la tecnología, la sostenibilidad y el aprovechamiento de la biodiversidad de Candeleda.

El trabajo llevado a cabo en la bodega se basa en la investigación y la elaboración de sus vinos se centra en proteger los caracteres de la uva para conseguir vinos que reflejen las características de la zona.

"Lo que pretendemos es abrir brecha. Es una zona que es turística, pero ya no hay un desarrollo agronómico. Ha desaparecido el tabaco, ha desaparecido el pimentón y quién sabe si en un futuro no nos puedan incluir en la D.O. Cebreros solo porque nosotras planteemos un viñedo", indica Mercedes.