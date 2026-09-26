Voluntarios de Iberdrola con el delegado de la compañía en Castilla y León, Miguel Calvo. Iberdrola.

Marea solidaria de Iberdrola en Castilla y León: 200 personas se vuelcan en la Semana Internacional del Voluntariado

Más de doscientos trabajadores de Iberdrola en Castilla y León han decidido colgar temporalmente sus tareas habituales para arrimar el hombro en una intensa batería de proyectos solidarios, tanto sobre el terreno como de forma telemática.

Coincidiendo con su Semana Internacional del Voluntariado, la plantilla se ha volcado en iniciativas que van desde la protección del entorno natural hasta el apoyo directo a colectivos en situación de vulnerabilidad.

Se trata de una apuesta por la responsabilidad social que la energética mantiene desde hace casi veinte años, acumulando a escala global más de 90.000 horas de labor altruista distribuidas en 9.500 actuaciones que han cambiado la vida de unos 14 millones de personas.

Voluntarios de Iberdrola acondicionando la ribera del Pisuerga en Valladolid. Iberdrola.

Para el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo Tendero, esta cita anual supone la mejor muestra de la implicación real que existe entre los profesionales del grupo.

En sus palabras, esta movilización demuestra cómo la solidaridad puede traducirse en acciones muy concretas que no solo cuidan nuestro entorno natural y social, sino que aspiran a dejar una marca positiva y permanente en los pueblos y ciudades castellanos y leoneses.

Ese esfuerzo por curar las heridas del medio ambiente es precisamente el eje central de las actividades programadas en la región.

En la provincia abulense, los voluntarios han acudido al municipio de Villarejo para repoblar un área recreativa devastada por el voraz incendio forestal de 2021, trabajando codo a codo en una jornada inclusiva con usuarios con discapacidad intelectual de la asociación Amas.

Del mismo modo, en el municipio leonés de Pinilla de la Valdería se ha puesto en marcha otra reforestación clave para contener la erosión del suelo y devolver la vida vegetal a los montes arrasados por las llamas durante el verano de 2025.

Asimismo, en Valladolid, los equipos de la compañía se unen a Cruz Roja y la Asociación A.M.A. El Pisuerga para acometer trabajos de limpieza de residuos y mantenimiento vegetal en los márgenes del río a la altura del Callejón de la Alcoholera y Santa Ana.

El ámbito social y la integración comunitaria completan el despliegue de la compañía en la Comunidad.

Voluntarios Iberdrola de Castilla y León. Iberdrola.

En Salamanca, la plantilla participa en una jornada de ocio e integración junto a personas con discapacidad intelectual de Asprodes a través de un torneo de bolos por equipos mixtos.

En Soria, la colaboración se centra en la mejora de las instalaciones ocupacionales de la entidad Asamis mediante la creación e instalación de un gran mural artístico colaborativo.

Finalmente, en Zamora, la delegación de voluntarios ofrecerá soporte logístico y acompañamiento en la XVIII Marcha contra el Cáncer 'Mucho X Vivir' de la AECC, prueba de la que Iberdrola es patrocinador principal.