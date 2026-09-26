La directora general de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Rebeca Arroyo, el asesor técnico de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia, Antonio Jesús Sanz Carmona; profesores de español y participantes del encuentro. Comunicación JCyL.

Cagliari, escaparate del español: la Junta abandera una jornada estratégica ante 80 profesionales de Cerdeña

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha llevado a cabo hoy en Cagliari (Italia) una ambiciosa jornada de promoción y formación dirigida a más de 80 docentes de español de la isla de Cerdeña.

La expedición ha estado encabezada por la directora general de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes, Rebeca Arroyo, quien lidera una delegación castellano y leonesa integrada por universidades, escuelas de español de Salamanca, Burgos y Valladolid, así como representación del Ayuntamiento salmantino.

La cita, organizada en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia, busca consolidar a Castilla y León como el destino de referencia mundial para el aprendizaje del idioma.

Durante la sesión, la delegación autonómica ha impartido nueve talleres didácticos centrados en nuevas metodologías, el uso de la música, la gestión emocional en el aula o la competencia intercultural a través de la publicidad.

En el plano estrictamente comercial, el evento ha dispuesto de un espacio de contactos donde se prevé rebasar los 700 encuentros profesionales 'networking' entre las escuelas y universidades de la Comunidad y los docentes italianos, con el objetivo directo de captar y cerrar la llegada de futuros grupos de estudiantes transalpinos a las ciudades castellanoleonesas.

Intensa agenda institucional y visita al programa bilingüe en Cerdeña

La jornada formativa y comercial de este sábado es el colofón a una agenda de trabajo iniciada el viernes en la capital sarda.

Rebeca Arroyo y la delegación institucional visitaron el Liceo Scientifico Statale 'Pitagora', centro de educación secundaria que alberga la sección internacional española de Cagliari, adscrita a la Embajada española.

Este programa bilingüe y bicultural combina el currículo italiano con la enseñanza directa en castellano de disciplinas como Lengua, Literatura, Geografía e Historia de España.

Durante la visita, la directora general de la Fundación Siglo mantuvo encuentros estratégicos con la directiva del centro y con el asesor técnico de la Consejería de Educación en Italia, Antonio Jesús Sanz Carmona, para explorar nuevas vías de intercambio y garantizar que los alumnos sardos elijan los centros de Castilla y León para completar su formación lingüística.

Salamanca: eje y cuna del español

Salamanca refuerza su posición vertebradora del castellano como referente internacional en turismo idiomático con su participación en estas jornadas didácticas para docentes de español celebradas en Cagliari (Cerdeña).

La acción resulta estratégica para la capital salmantina al ser Italia uno de sus principales países emisores de estudiantes, impulsado por un crecimiento exponencial del idioma en el sistema educativo transalpino, donde cerca de 900.000 alumnos de secundaria eligen ya el castellano.

Durante el encuentro, coordinado con la Embajada de España en Italia, más de 60 profesores sardos han participado en ponencias sobre metodologías innovadoras, inteligencia artificial, gestión emocional y competencia intercultural en el aula.

Jornadas de Promoción del español en Cerdeña. Comunicación JCyL.

Salamanca ha contado con un espacio expositivo propio para distribuir documentación sobre sus recursos académicos y estancias lingüísticas, sirviendo además de reclamo en el sorteo final de becas formativas en escuelas locales.

La misión consolida los lazos con la red educativa italiana y las secciones internacionales que ofrecen la doble titulación de bachillerato, asegurando un flujo constante de estudiantes hacia las aulas salmantinas.