Martínez acusa a Mañueco de utilizar a Ceuta como “trampantojo” para ocultar los problemas de Castilla y León

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado a Mañueco de utilizar los debates nacionales como un “trampantojo” para evitar afrontar los problemas de la Comunidad.

Lo ha hecho este sábado durante su participación en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Benavente.

Martínez ha centrado buena parte de su intervención en criticar la gestión de la Junta y en la respuesta a los territorios afectados por los incendios.

Según ha defendido, los socialistas han llevado a las Cortes iniciativas para atender las necesidades de las zonas afectadas, pero el PP ha votado en contra.

“Una vez más el Partido Popular votó no, porque lo que le importaba es traer a las Cortes de Castilla y León los debates nacionales que, en torno a Ceuta, no digo que no sea importante, den la cobertura, el trampantojo perfecto para no asumir sus propias responsabilidades”, ha señalado.

El dirigente socialista ha cargado también contra la decisión del presidente de la Junta de no presentar unos presupuestos para 2026.

A su juicio, se trata de una decisión que dificulta la respuesta a las necesidades de la Comunidad.

“La primera decisión que toma el señor Mañueco tras ganar las elecciones es abrazarse a Vox para su supervivencia política. Es legítimo, no lo criticamos. El problema es que cuando la segunda decisión que adopta como Ejecutivo es no desarrollar presupuestos”, ha afirmado.

Martínez ha insistido en que Castilla y León necesita capacidad económica para afrontar la situación del sector primario y las consecuencias de los incendios.

En este sentido, ha defendido que el PSOE ha tendido la mano a la Junta para habilitar recursos.

“Juntarse con un agente del campo y prometerle una vez más absolutamente todo, dar cobertura a las necesidades de no tener una retención de crédito, una disposición económica presupuestaria suficiente como para poder atender y dar cobertura a esos 150 millones de euros que le están regalando a las organizaciones sindicales”, ha reprochado.

El líder socialista también ha reclamado que se pongan recursos a disposición de los territorios afectados por los incendios.

La prioridad, ha señalado, debe pasar por la recuperación ambiental, turística y económica de las zonas golpeadas por el fuego.

“Negar también la mano tendida que el Partido Socialista le pone encima de la mesa para poner disposición económica ya desde este momento para, de alguna forma, recuperar medioambientalmente, recuperar turísticamente y recuperar y ayudar a los agricultores y ganaderos que han sido azotados y asolados por los incendios”, ha defendido.

Para Martínez, esta situación refleja una forma de hacer política en la que la Junta mira demasiado hacia Madrid y hacia los debates nacionales. “Una comunidad que siempre, con su presidente al frente, está permanentemente mirando con el retrovisor al mandato de Madrid”, ha criticado.

A su juicio, esa dinámica se ve ahora agravada por el peso de Vox. “Ahora ya con el ramal que permanentemente le está arrastrando a la extrema derecha y olvidando los intereses y las necesidades y los problemas de nuestra comunidad”, ha añadido.

La mirada puesta en el territorio

Martínez ha aprovechado además su intervención en Benavente para reivindicar el papel de los municipios y del poder local en el proyecto socialista para Castilla y León.

“Nosotros tenemos un proyecto que se asienta en lo municipal. Para nosotros es absolutamente clave, fundamental, el territorio”, ha destacado.

En esa línea, ha defendido una mayor apuesta por la comarcalización. “Fundamental el poder local. Y a través del poder local, esa ordenación del territorio que exige la comarcalización”, ha apuntado.

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha planteado también que los planes territoriales de fomento tengan una dimensión comarcal.

“El plan territorial de fomento debe de convertirse en un plan comarcal de fomento”, ha reclamado.

Desde Benavente, Martínez ha dirigido además sus críticas al Partido Popular de Zamora. Ha cuestionado que los populares mantengan, a su juicio, un discurso basado en el lamento pese a tener responsabilidades de gobierno en distintos niveles de la Administración.

“He estado siguiendo muy atentamente los medios de comunicación de cada una de las nueve provincias, también los medios de comunicación de Zamora, durante estos últimos meses. Y no es posible que el Partido Popular de Zamora esté permanentemente en el lamento”, ha asegurado.

El dirigente socialista ha extendido esa crítica al ámbito local. “El Partido Popular de Benavente está permanentemente en el lamento, cuando son responsables directos de la gestión directa de 15.000 millones, más de 15.000 millones en la Administración autonómica, gobiernan la Diputación Provincial y gobiernan también el Ayuntamiento de Benavente”, ha señalado.