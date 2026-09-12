Castilla y León, la más afectada por la 'ley de nietos': 78 pueblos tienen ya más electores en el CERA que en sus calles

El destino de decenas de ayuntamientos en la España vaciada, y concretamente de Castilla y León, podría decidirse a miles de kilómetros de distancia, en países donde sus electores jamás han pisado las calles del municipio en el que votan.

Esta anomalía democrática y demográfica, como así la califican los expertos, acaba de sufrir un vuelco trascendental esta misma semana.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de aquellas personas que han obtenido la nacionalidad española gracias a la polémica instrucción de la llamada 'ley de nietos'.

El aluvión de nuevos españoles, impulsado por el Ministerio de Justicia a través de la persona de Sofía Puente, hermana del ministro, había comenzado a engordar de manera desproporcionada el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), amenazando con desvirtuar por completo el mapa político local.

Un fenómeno que se ha convertido en el tema del momento y que golpea de lleno a la comunidad de Castilla y León.



El origen del informe

La voz de alarma de este desajuste la ha dado un exhaustivo análisis elaborado por Gabriel Araújo, un reconocido perito informático forense.

El nombre de Araújo está ligado a algunas de las investigaciones más mediáticas y complejas del país, habiendo participado como experto independiente en causas de la talla del reciente 'caso Koldo' o el 'caso Marta del Castillo'.

Su radiografía del censo español ha destapado una realidad abrumadora como publica hoy EL ESPAÑOL. Basta una decena de altas desde el extranjero para dar un vuelco electoral en la España rural.

Si hay un territorio afectado por este espejismo demográfico, es Castilla y León. Para poner en contexto al lector, el informe de Araújo identifica 164 municipios en toda España donde los electores que viven en el extranjero superan a los residentes reales.

De ellos, Castilla y León concentra casi la mitad: 78 localidades.

Mapa de las localidades más afectadas. @peritoinformatico

La distribución por provincias dibuja un mapa de la despoblación donde Salamanca lidera el ranking regional con 28 casos, seguida de Soria (16), Burgos (11) y Ávila (10).

A nivel nacional, nuestra Comunidad mira por el retrovisor al resto de regiones afectadas.

Le siguen Galicia, con 24 municipios (17 de ellos concentrados en Ourense); La Rioja, con 20; Andalucía, con 14; y Asturias, con 10.

Solo entre estas cinco comunidades autónomas suman 146 de los 164 casos detectados, aglutinando cerca del 90% del total nacional. Analizando en detalle los datos extraídos del gráfico elaborado por el perito, la diferencia llega a ser verdaderamente extraordinaria.

Aunque el caso más extremo de España se encuentra en Ventrosa (La Rioja) —donde figuran 45 electores residentes (CER) frente a 296 en el extranjero (CERA), representando un 86,8% del total—, los pueblos de Castilla y León copan los puestos de cabeza en este insólito listado.

La radiografía de la región arroja casos donde el desequilibrio es total:



Valdeprado (Soria): Es el exponente más crudo de la Comunidad. Cuenta con apenas 7 electores residentes en sus calles, frente a 38 en el extranjero. El CERA supone aquí un aplastante 84,4%.

Fuentestrún (Soria): Otro caso soriano en el podio nacional. El 81,9% de su electorado vive fuera. Son 177 electores en el exterior frente a los 39 vecinos que aguantan en el municipio.

Junciana (Ávila): Con un 80,2% del censo foráneo, este pequeño pueblo abulense registra 131 electores ausentes frente a tan solo 32 residentes en España.

Jaramillo Quemado (Burgos): La gráfica muestra que el 78,6% de sus electores están fuera. Sus 6 residentes reales ven cómo su peso electoral es minimizado por 22 votantes en el CERA.

Molezuelas de la Carballeda (Zamora): El padrón zamorano también sufre esta distorsión. Tienen a 119 inscritos en el extranjero frente a 41 en España (un 74,4%).

Trévago (Soria): Soria vuelve a aparecer con este municipio que registra 120 electores ausentes y solo 42 locales (74,1%).

Olmedo de Camaces (Salamanca): En la provincia más afectada de la Comunidad destaca este municipio, donde el peso del CERA alcanza el 71,4%. Hay 205 personas censadas en el extranjero para un pueblo de apenas 82 residentes con derecho a voto.

Ahora, el freno cautelar impuesto por el Tribunal Supremo pone ahora en pausa una sangría que amenazaba con convertir la gestión municipal de decenas de localidades de Castilla y León en una decisión tomada en la distancia. Todo queda en sus manos.