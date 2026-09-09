Más de 405.000 alumnos regresan a las aulas de Castilla y León con la mayor plantilla docente de la historia

Castilla y León vuelve este miércoles a la rutina de las mochilas, los madrugones y las aulas.

Más de 405.000 estudiantes afrontan el curso 2026-2027 en una Comunidad que estrena, al mismo tiempo, la mayor plantilla docente de su historia, con 37.074 profesores, 551 más que el curso anterior.

La cifra de docentes alcanza los 29.318 profesionales en centros públicos y 7.756 en la enseñanza concertada, con el grueso del incremento concentrado en la red pública, que suma 498 profesores.

A ellos se añaden 1.094 profesionales destinados a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y 538 técnicos de Educación Infantil.

Son los números que ponen sobre la mesa el tamaño de la vuelta al colegio en Castilla y León, pero el nuevo curso llega con más asuntos sobre la mesa: la consolidación de la gratuidad de 0 a 3 años, el crecimiento de la Formación Profesional, el refuerzo de las competencias básicas y una apuesta específica por el bienestar emocional y la convivencia.

La consejera de Educación, María Pardo, ha situado precisamente estas cuestiones entre las prioridades del nuevo curso y ha defendido que las medidas puestas en marcha buscan mejorar la calidad educativa, la equidad y las oportunidades de los alumnos.

Aunque este 9 de septiembre marca el regreso de buena parte de los escolares, no todos los estudiantes volverán al mismo tiempo.

Este miércoles comienzan las clases los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial y Transición a la Vida Adulta. Para ellos, el curso se prolongará hasta el 24 de junio.

Seis días después, el 15 de septiembre, será el turno de los estudiantes de ESO, Bachillerato en régimen ordinario y nocturno y determinados ciclos de Formación Profesional Básica.

El siguiente gran desembarco en las aulas tendrá lugar el 22 de septiembre, cuando comenzarán, entre otros, los alumnos de grado medio y los de primer curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño, además de diferentes enseñanzas a distancia y de Educación de Personas Adultas.

Las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas arrancarán el 1 de octubre, mientras que las enseñanzas de idiomas serán las últimas en incorporarse, el 5 de octubre.

El calendario también dejará varios parones a lo largo del curso. Las vacaciones de Navidad irán del 23 de diciembre al 10 de enero, ambas fechas incluidas, mientras que las de Semana Santa se extenderán del 20 al 30 de marzo. Además, serán días no lectivos el 30 de octubre, el 7 de diciembre y el 8 y 9 de febrero, con motivo de Carnaval.

Más profesores y menos interinidad

La Junta afronta el curso con 551 docentes más, pero también con cambios en las condiciones laborales del profesorado. Entre las medidas acordadas con las organizaciones sindicales figuran un complemento económico por las tutorías y la reducción progresiva del horario lectivo para los docentes mayores de 55 años.

La tasa de interinidad del conjunto de cuerpos, salvo la situación específica del Cuerpo de Maestros, se sitúa en el 17,81%, frente al 28,24% de hace seis cursos.

Los procesos de adjudicación han permitido cubrir prácticamente el 100% de las plazas de maestros y el 96,56% del resto de cuerpos.

La formación también gana peso: se han programado 215.000 horas, repartidas en 7.600 actividades y con 152.000 plazas para docentes. El 38% de estas acciones estará centrado en mejorar la competencia digital del profesorado.

Casi 23.700 niños de 0 a 3 años con educación gratuita

Uno de los cambios que continúa ganando peso es la escolarización gratuita del primer ciclo de Educación Infantil.

La previsión de la Junta es alcanzar este curso cerca de 23.700 alumnos de 0 a 3 años, casi un 8% más que el curso anterior. La oferta se extiende a 639 centros, ocho más que hace un año, de los que 376 son públicos.

El medio rural vuelve a tener un protagonismo destacado: 269 de esos centros están situados en zonas rurales. En total, la Comunidad dispone de 26.514 plazas para esta etapa.

Es una de las caras menos visibles de la vuelta al colegio, pero también una de las que más afecta a las familias, especialmente a la hora de cuadrar horarios y conciliación cuando los niños todavía no han llegado a Primaria.

La Formación Profesional mantiene su crecimiento y superará este curso los 51.000 alumnos, un 2% más que el anterior.

La oferta incorpora nuevas enseñanzas presenciales relacionadas con sectores tan diversos como las actividades físicas y deportivas, las emergencias y protección civil, la farmacia, las instalaciones electrotécnicas, la panadería, la radioterapia, los sistemas microinformáticos, el turismo o la eficiencia energética.

También se amplía la formación vinculada a perfiles emergentes, con cursos de especialización en Python, inteligencia artificial, big data, modelado BIM, turismo micológico o restauración de vehículos históricos y clásicos.

Más allá de las cifras de alumnos y profesores, la Consejería pretende reforzar los aprendizajes básicos. El nuevo curso contará con 26 mentores matemáticos, además del Plan de Lectura, medidas de codocencia, refuerzo extraescolar y nuevos proyectos STEM.

El Programa para la Mejora del Éxito Educativo ampliará el apoyo en lectoescritura y matemáticas a 3º y 4º de Primaria, mientras continuará el acompañamiento en Secundaria y las medidas de transición entre Primaria y ESO.

El bienestar emocional será otra de las grandes novedades. Castilla y León cuenta ya con una Dirección General específica de Bienestar Educativo, desde la que se pretende trabajar en convivencia, prevención del acoso, inclusión, salud mental y uso responsable de la tecnología.

La programación incluye iniciativas como el Programa por el Buen Trato y el Bienestar en Primaria, Biblioterapia, el Programa PAR frente al acoso, La Roca y el Programa MÁS sobre mentalidad de crecimiento. Además, Escuelas Saludables llegará a 120 centros.

La vuelta a las aulas llega también después de un verano de obras en los centros educativos.

La Junta ha destinado 26,1 millones de euros durante 2026 a actuaciones de reforma, mejora y sustitución, con más de 370 obras repartidas por Castilla y León. A esta cantidad se suman otros 1,6 millones de euros correspondientes a convenios con las diputaciones para mejorar los colegios rurales.

Entre los grandes proyectos aparecen el nuevo IES de Segovia, el Conservatorio de Zamora, el IES de Villaquilambre, la ampliación del IES Diego de Siloé de Burgos, el Conservatorio de León, la ampliación del CIFP La Merced de Soria y el nuevo edificio del CEIP Reyes Católicos de Dueñas.

La inversión alcanza también al apartado tecnológico. La mejora de las infraestructuras digitales internas cuenta con 27,3 millones de euros y ya ha llegado al 88% de las 1.578 sedes educativas previstas. Los centros dispondrán además de 54,5 millones para gastos de funcionamiento y 5,5 millones para equipamiento general.

Casi 100.000 alumnos beneficiarios de Releo+

El coste de la vuelta al colegio no recae únicamente en las aulas. Para facilitar el acceso a los estudios, el programa Releo+ contará con 16 millones de euros y llegará a unos 100.000 alumnos.

El transporte escolar tendrá cerca de 55 millones de euros, con 2.136 rutas que utilizarán casi 37.000 estudiantes. Los 545 comedores escolares dispondrán de un presupuesto próximo a los 20 millones y atenderán a unos 54.000 usuarios.

En el medio rural, la flexibilización de las ratios permitirá mantener abiertas, según las previsiones actuales, 30 unidades con únicamente tres o cuatro alumnos.

Una medida que tiene una lectura educativa, pero también otra directamente relacionada con la supervivencia de muchos pequeños municipios: mantener abierta una escuela puede ser, en ocasiones, bastante más que mantener abierta un aula.

La red de Centros Rurales de Innovación Educativa llegará además a más de 12.000 alumnos, mientras el programa Aula Viva Rural ofrecerá actividades extraescolares en municipios de menos de 1.000 habitantes.

La consejera María Pardo ha defendido que el objetivo último es que las circunstancias personales o geográficas no marquen las oportunidades de los estudiantes. “

Todas estas medidas persiguen que ni el lugar de residencia ni la situación económica de una familia condicionen las oportunidades educativas de sus hijos”, ha señalado.

Y con todo preparado, más de 405.000 alumnos volverán a hacer este miércoles lo que ocurre cada septiembre: llenar de nuevo las aulas, recuperar los horarios y devolver el ruido de los recreos a los colegios e institutos de Castilla y León.