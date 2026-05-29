Mañueco recibe al embajador de Argentina en una reunión para explorar nuevas vías de colaboración económica

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido hoy una reunión, en la sede de la Presidencia, con el embajador de la República Argentina, Wenceslao Bunge Saravia. JCYL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido este viernes una reunión en la sede de la Presidencia con el embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia.

Se trata de un encuentro centrado en el fortalecimiento de las relaciones institucionales, económicas y culturales entre la Comunidad y el país sudamericano.

En la reunión también participaron el ministro consejero de la Embajada argentina, Sebastián Laino, y el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

El encuentro se enmarca en una relación histórica y especialmente estrecha entre Castilla y León y Argentina, sustentada en los vínculos humanos derivados de la emigración, la actividad de las casas regionales y una creciente colaboración empresarial e institucional.

Actualmente, Argentina es el principal país de residencia de los castellanos y leoneses en el exterior.

Más de 61.300 ciudadanos inscritos en el censo electoral residente ausente tienen derecho a voto en las elecciones autonómicas de 2026, una cifra que ha llevado a definir al país como la “sexta provincia” simbólica de Castilla y León.

A ello se suma la amplia red de centros y casas regionales castellanas y leonesas repartidas por ciudades como Buenos Aires o Rosario, que mantienen viva la conexión cultural y social entre ambas orillas del Atlántico.

En el ámbito económico, la Junta ha intensificado en los últimos años su agenda de contactos con Argentina para favorecer nuevas inversiones y estrechar la cooperación empresarial.

Hay que recordar que en 2025, la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, visitó Buenos Aires para mantener reuniones con empresas implantadas en ambos territorios y con la asociación ACYLE Argentina.

Lo hizo con el objetivo de impulsar proyectos vinculados al empleo y a la actividad industrial en la Comunidad.

Dentro de esa estrategia figuran compañías con presencia internacional como Vivunt Pharma y Gestamp, que mantienen actividad empresarial conectada con Argentina.

La reunión celebrada hoy en Valladolid refuerza así una relación que combina tradición migratoria, representación institucional y nuevas oportunidades económicas entre Castilla y León y Argentina.