Castilla y León defiende que “imperen los criterios sanitarios” en las decisiones del crucero con hantavirus

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Rubén Cacho / ICAL

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha valorado la situación que se está viviendo desde la Comunidad tras confirmar que entre los pasajeros españoles del crucero afectado por posibles casos de hantavirus figura una persona empadronada en Lerma (Burgos).

Según explicó, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, contactó ayer con el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para trasladarle la situación.

Carriedo agradeció la llamada del ministro, aunque admitió que la información disponible todavía es limitada.

“Poco más sabemos y poco más se nos ha ofrecido de lo que estamos viendo”, señaló, al tiempo que insistió en que “ningún español tiene síntomas de la enfermedad”, aunque recordó que “el periodo de incubación está entre seis y ocho semanas” y que “no hay garantía” de que el resto de pasajeros no pueda desarrollar la enfermedad posteriormente.

El portavoz de la Junta explicó que, según la información trasladada hasta el momento, el barco llegará a Canarias y que posteriormente se valorará si los pasajeros son derivados al Hospital Gómez Ulla (Madrid) o si regresan a sus comunidades de origen.

Además, recordó las palabras pronunciadas durante el Consejo de Gobierno por el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, quien defendió que cualquier medida debe sustentarse en “criterios de salud pública”.

Según trasladó Carriedo, Vázquez considera que “si fuera recomendable un confinamiento o una cuarentena, esto es algo que los hospitales tienen que valorar”.

Prudencia

“No sabemos si ha adquirido la enfermedad. Veremos lo que decida el Gobierno sobre si la cuarentena es obligatoria o no”, afirmó.

En este sentido, precisó que Castilla y León actuará en función de las decisiones que adopte el Ejecutivo central.

“En función de esta decisión, veremos qué protocolo se pone en marcha en Castilla y León, si decide volver a su comunidad de origen. Estaremos muy atentos a las decisiones”, indicó.

Preguntado por la gestión que está realizando el Gobierno central, Carriedo evitó realizar una crítica directa y apeló a la prudencia. “Hay posiciones diferentes en algunos ministerios; unos dicen que tiene que haber cuarentena y otros que debe ser voluntaria”, apuntó.

Asimismo, recordó que “en caso de necesidad sanitaria se necesitaría autorización judicial” e insistió que “hay que esperar, es lo prudente. No tenemos todos los datos para hacer una valoración”.

Desde la Junta se ha analizado ya la situación derivada del hantavirus y el portavoz autonómico quiso trasladar un mensaje de tranquilidad, aunque insistió en la necesidad de mantener la cautela. “Tenemos claro que hay que aplicar un criterio de prudencia. No tener síntomas no es garantía de no tener el virus”, aseguró.

Carriedo explicó que las autoridades sanitarias están a la espera de los análisis y de los informes médicos y científicos que se practiquen a los pasajeros españoles. “Antes de tomar una decisión hay que ver las pruebas que realizan y si este confinamiento se hace de forma voluntaria o generalizada”, afirmó.