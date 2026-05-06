Ya es oficial: ayudas de hasta 50.000 euros para crear empresas e innovación de enseñanza del español

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy el extracto de una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a impulsar la creación de empresas y la innovación tecnológica en el sector de la enseñanza del español para extranjeros.

Esta iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que se concederá en régimen de concurrencia competitiva, busca reforzar un tejido empresarial innovador que garantice la competitividad y la excelencia de este ámbito educativo en la Comunidad.

El objetivo principal de estas ayudas es consolidar una imagen de calidad en la enseñanza del español que se imparte en Castilla y León, posicionándola como un referente para estudiantes internacionales.

La Junta pretende así fortalecer un sector estratégico vinculado a la proyección global del idioma español como lengua universal.

Podrán optar a estas subvenciones tanto emprendedores como empresas —personas físicas o jurídicas privadas— que tengan implantación en Castilla y León.

Dos líneas

La convocatoria contempla dos líneas principales de actuación: por un lado, proyectos destinados a la creación de nuevas empresas especializadas en la enseñanza del español para extranjeros; y por otro, iniciativas centradas en la innovación tecnológica, incluyendo el desarrollo de nuevos servicios, productos, entornos digitales y formatos educativos dentro de este sector.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, comprendido entre el 7 y el 27 de mayo de 2026, ambos inclusive, contando desde el día siguiente a la publicación del extracto en el Bocyl.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 200.000 euros. En cuanto a la financiación, cada proyecto podrá recibir una subvención de hasta el 60 % del coste total de la inversión, con un máximo de 50.000 euros por beneficiario.

Con esta línea de ayudas, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con el desarrollo del sector educativo vinculado a la enseñanza del español, apostando por la innovación y la creación de empresas como motores clave para su crecimiento y proyección internacional.