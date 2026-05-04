Vázquez se reunirá con los grupos el 6 y 7 de mayo y apura los plazos para que Mañueco sea el candidato a la investidura

El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, recibe las felicitaciones del presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, tras ser elegido durante la sesión constitutiva de la Cámara, el pasado 14 de abril Leticia Pérez ICAL

Cuenta atrás para que el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, sea propuesto oficialmente como candidato a la investidura.

El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, se reunirá con los grupos parlamentarios este miércoles, 6 de mayo, y este jueves, 7 de mayo, en una ronda de consultas previa al nombramiento oficial de Mañueco como candidato, el mismo jueves.

Vázquez apurará de esta manera el plazo, que finaliza este jueves, para proponer al candidato a la investidura, 15 días después de la sesión constitutiva del Parlamento autonómico, que tuvo lugar el pasado 14 de abril.

Con todo, no existe fecha límite para la celebración del pleno de investidura que tendrá lugar, previsiblemente, tras las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo.

Dos días de reuniones

Las reuniones, que tendrán lugar en el despacho de la Presidencia de las Cortes, se iniciarán este miércoles, 6 de mayo, a las 10:30 horas, con el encuentro entre Vázquez y Soria ¡Ya!.

A esta reunión la seguirán los encuentros con Por Ávila, a las 11:30 horas, con la Unión del Pueblo Leonés (UPL), a las 12:30 horas, y con Vox, a las 13:30 horas.

Este jueves, 7 de mayo, finalizará la ronda de consultas con las reuniones entre el presidente de las Cortes y el PSOE, a las 10:30, y con el Partido Popular, a las 11:30 horas.

Tras ese último encuentro con el PP, Vázquez propondrá, previsiblemente, a Mañueco, que ganó las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo con 33 escaños, como candidato a la investidura.

La sesión de investidura

No existe un plazo fijo para la celebración de la primera sesión de investidura en la Cámara, una vez propuesto el candidato, por lo que se prevé que esta no tenga lugar antes de la celebración de las elecciones andaluzas, el domingo 17 de mayo.

Una vez celebrada la primera sesión, en la que Mañueco necesitaría el apoyo de la mayoría absoluta de las Cortes para ser elegido, se activará un plazo de dos meses para elegir al nuevo presidente autonómico y, de agotarse, se convocarían elecciones.

Después de esa primera sesión, además, de no salir elegido el candidato, se celebraría una segunda, en la que se requeriría tan solo la mayoría simple, en las 24 horas siguientes.

Con todo, el acuerdo entre PP y Vox para la Mesa, el avance de las negociaciones y el reciente ejemplo de Aragón hacen prever que Mañueco será, previsiblemente, investido en esa primera sesión, que podría tener lugar a finales de mayo o a principios de junio.