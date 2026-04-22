Mañueco irá a Villalar para la entrega de los Premios de Música Folk: "Que las familias celebren este día en libertad"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en Villalar, el 23 de abril de 2023 Miriam Chacón ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acudirá este jueves a la campa del municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros, con ocasión del Día de la Comunidad, para participar en la entrega de la primera edición de los Premios de Música Folk.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que ha pedido "que las personas y las familias celebren este día en libertad" acudiendo a la actividad "que cada cual quiera".

"Es un día festivo y una oportunidad para que las personas y las familias en libertad decidan utilizar ese tiempo y espacio en función de sus intereses", ha señalado Carriedo.

El portavoz ha hecho hincapié en que la Junta ha ofrecido "un amplio abanico de oferta lúdica, cultural y deportiva".

Participar "en libertad"

"Hoy mismo hay importantes conciertos en todas las capitales de provincia, además de en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada, y los ciudadanos pueden elegir. Invitamos a la gente a participar en ese ambiente festivo", ha afirmado.

Carriedo ha recordado que también existe la posibilidad de ir a Villalar donde la Junta "ha tenido una importante presencia". "Hoy mismo está el consejero de la Presidencia y mañana el presidente de la Junta irá con motivo de la entrega de los primeros Premios de Música Folk", ha añadido.

Y ha pedido a todos los ciudadanos que participen "en libertad" en las actividades y "que cada uno disfrute las suyas". Además, ha hecho hincapié en que el Día de Castilla y León es "una buena oportunidad para reflexionar sobre los retos y desafíos" de la Comunidad.

En cuanto al futuro de las fundaciones Castilla y León y Valores, en su papel como organizadoras de diferentes actividades por el Día de la Comunidad, Carriedo ha apuntado que será el nuevo Gobierno autonómico el que tenga que "decidir" las cuestiones "organizativas" de estos entes.