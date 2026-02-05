La Junta vuelve a financiar en solitario el coste de la fiesta de Villalar tras desentenderse de nuevo la Fundación CyL

La Junta de Castilla y León volverá a financiar este año la celebración del Día de la Comunidad en Villalar de los Comuneros después de que la Fundación Castilla y León, dependiente de las Cortes autonómicas (Vox), haya decidido no aportar ni un euro a los actos centrales del 23 de abril, como ya ocurriera el año pasado.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves una subvención directa de 190.000 euros al Ayuntamiento de Villalar para garantizar el desarrollo de la fiesta.

Se trata del segundo año consecutivo en el que el Ejecutivo autonómico asume este gasto, tras la decisión adoptada por la Fundación Castilla y León en 2025 de retirar la aportación económica que realizaba anualmente al municipio para impulsar las actividades del Día de la Comunidad.

Una retirada que obliga de nuevo a la Junta a salir en auxilio del Ayuntamiento para evitar que la celebración quede en el aire.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha justificado la decisión señalando que “como administración pública nos corresponde asegurarnos de que cuando llegue esa fecha estén todos los instrumentos disponibles para que la celebración pueda llevarse a cabo”.

En este sentido, ha subrayado que la Junta no puede esperar a la constitución de un nuevo gobierno tras las elecciones del 15 de marzo para garantizar la organización de los actos.

Carriedo ha explicado que el mantenimiento de esta ayuda en años posteriores dependerá del Ejecutivo que surja de los comicios, aunque ha evitado valorar la actitud de la Fundación Castilla y León por encontrarse en periodo electoral. “No corresponde hacer una valoración política en este momento”, ha zanjado.

La financiación aprobada se articula a través de dos subvenciones. Por un lado, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio concederá 120.000 euros para la elaboración del Plan de Autoprotección de la fiesta y para sufragar los gastos derivados de la implantación de las instalaciones necesarias para un evento de gran afluencia. Este plan es un documento técnico clave que establece las medidas de prevención y actuación ante posibles situaciones de emergencia.

Por otro lado, la Consejería de la Presidencia aportará 70.000 euros destinados a la organización de conciertos y actividades culturales, de ocio y conmemorativas que el Ayuntamiento programe durante la jornada del 23 de abril.

Mientras tanto, la Fundación Castilla y León ha confirmado su desvinculación de los actos centrales en Villalar.

En la reunión de su patronato celebrada el pasado 29 de diciembre, anunció que limitará su participación a la organización de actividades culturales descentralizadas en el conjunto de las provincias de la Comunidad y a iniciativas vinculadas a la sede de las Cortes autonómicas, algo que ya se pudo ver el pasado año y que fue todo un éxito.

“Se priorizarán actividades culturales que faciliten la participación ciudadana”, señaló entonces la Fundación, dejando claro que no habrá aportación económica para el Ayuntamiento de Villalar.