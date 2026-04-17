La izquierda de CyL llevará a Villalar el 'No a la guerra', Gaza y el regreso de Vox al Gobierno: "Es una regresión democrática"

Villalar de los Comuneros será de nuevo el próximo 23 de abril epicentro político y social de Castilla y León en su 50 aniversario.

Y lejos de poder ser una fiesta para la Comunidad, lo hace, como ya viene siendo habitual, con un manifiesto politizado que pone el foco en el rechazo frontal a la guerra y en la preocupación por el rumbo político de la Comunidad ante la entrada de la ultraderecha en el Gobierno autonómico.

El texto, suscrito por partidos, sindicatos y asociaciones, recupera el carácter histórico y reivindicativo de esta jornada para lanzar un mensaje claro en la situación que se está viviendo el mundo, y que parece que en las últimas semanas está provocando un rédito electoral.

Así, en su opinión, “la defensa de la paz como principio es irrenunciable”. Los firmantes elevan un contundente “no a la guerra”, denunciando los conflictos armados, los genocidios y sus consecuencias humanitarias, desde los desplazamientos masivos hasta la destrucción de infraestructuras civiles.

En este sentido, el manifiesto critica la alineación de futuros gobiernos con políticas internacionales que, a su juicio, “promueven guerras ilegales y suicidas”, y advierte de que la militarización creciente compromete recursos públicos que deberían destinarse al bienestar social.

Y es que son muchos los que ven de nuevo viejos fantasmas en los pactos entre Vox y PP, que se confirmaron ayer en Extremadura, y que tendrán continuidad en Castilla y León y Aragón.

La posición en su opinión, es clara, “Castilla y León debe situarse del lado de la paz, los derechos humanos y la cooperación internacional”.

Pero el documento va más allá del contexto global y aterriza en la política autonómica. Los firmantes alertan de que la entrada de Vox en el Ejecutivo junto al Partido Popular supondrá un “condicionamiento” de las políticas públicas durante los próximos cuatro años.

Según el manifiesto, este escenario podría traducirse en una “regresión democrática y social”.

Riesgos

Entre los riesgos señalados destacan el deterioro de los servicios públicos, el avance de políticas privatizadoras en sanidad, educación y servicios sociales, y la reactivación de discursos de confrontación.

El texto acusa a la “ultraderecha” de señalar como enemigos a colectivos como sindicatos, feministas, personas migrantes o el colectivo LGTBI, lo que, a su juicio, podría “incrementar la tensión social y erosionar la convivencia”.

Además, se plantean dudas sobre la gestión de retos clave como el cambio climático, la transición ecológica o la acogida de personas refugiadas.

El manifiesto cuestiona si estas políticas quedarán en manos de quienes “niegan el cambio climático” o promueven “discursos excluyentes”.

En clave económica y social, los firmantes también anticipan posibles impactos derivados del contexto internacional, como el encarecimiento de la energía o la imposición de aranceles, y se preguntan cuál será la respuesta del nuevo Gobierno ante estos desafíos.

Pese a este escenario, el manifiesto apela a la movilización ciudadana como herramienta para frenar lo que consideran una “involución democrática”, reivindicando Villalar como símbolo de resistencia, memoria y lucha por los derechos.

El texto concluye con un llamamiento a la participación en la campaña y un mensaje final que resume su espíritu: “Frente al odio, democracia y convivencia. Paremos el genocidio en Gaza. No a la guerra”.

Los firmantes del manifiesto son CCOO Castilla y León, UGT Castilla y León, PSOE Castilla y León, Izquierda Unida Castilla y León, Podemos Castilla y León, Partido Comunista de Castilla y León, Sumar, Partido Castellano – Tierra Comunera, Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Fundación Triángulo Castilla y León, Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León.

También Confederación de Asociaciones Vecinales de Castilla y León, Asociación de Personas Trabajadoras Autónomas y Trabajadoras Dependientes, STACYL, STECYL, Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros.