El embajador de Cuba recibirá un premio de Izquierda Unida en Villalar: "Es un momento complejo para la isla"

El coordinador de IU Castilla y León, Juan Gascón, junto a la concejala de Valladolid Toma la Palabra, Anguita y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en la celebración de la fiesta de Castilla y León en Villalar de los Comuneros, el 23 de abril de 2025 Miriam Chacón ICAL

Villalar de los Comuneros se convertirá este jueves, 23 de abril, en el epicentro del Día de Castilla y León. La celebración de este año tendrá especial relevancia ya que se conmemorará el 50 aniversario de la misma, desde la primera ilegal de 1976.

Uno de los momentos más destacados de la jornada será la entrega del III Premio Villalar por parte de Izquierda Unida, que en esta ocasión ha recaído en la República de Cuba. El embajador cubano en España, Marcelino Medina, será el encargado de recoger el galardón.

La entrega del premio tendrá lugar a las 14:00 horas en la carpa de la formación. IU ha asegurado que el reconocimiento se produce en "un momento especialmente complejo para la isla" marcado por "el recrudecimiento del bloqueo estadounidense".

La formación ha realizado un llamamiento a la participación masiva en la fiesta, que coincide además con el 40 aniversario de Izquierda Unida.

El "malestar" con la Junta

IU ha reivindicado en un comunicado "una Castilla y León más democrática y al servicio de la mayoría social" y ha considerado que Villalar "sigue siendo un espacio clave de expresión de la fuerza popular, tanto en lo reivindicativo como en lo festivo".

La organización ha mostrado su "malestar" con la Junta de Castilla y León, a la que acusa de reducir su implicación en la fiesta "a la mínima expresión" y de contraprogramar con conciertos en otras localidades.

Según IU, la celebración se sostiene "principalmente gracias al esfuerzo del alcalde de Villalar, Luis Alonso, y de numerosos colectivos, personas comprometidas y grupos musicales que participan sin una compensación económica adecuada".

La formación también ha reclamado la puesta en marcha de transporte público específico, una tarea que, han denunciado, "recae casi exclusivamente en colectivos sociales y políticos".

Acto político y manifiesto

A las 12:00 horas, IU celebrará su acto político junto al monolito, con la participación del portavoz de Sumar, Enrique Santiago, el coordinador general de IUCyL, Juan Gascón, la coordinadora de Movimiento Sumar, Marina Echebarría, y representantes de Stop Biogás Castilla y León.

A las 13:00 horas, en el escenario principal, se leerá un manifiesto alternativo para Castilla y León impulsado por Izquierda Unida junto a CC.OO., UGT, PSOE y otras organizaciones sociales. La actriz María San Miguel será la encargada de leer el texto.

Posteriormente, a las 14:00 horas en la carpa de Izquierda Unida, tendrá lugar la entrega del Premio Villalar a Cuba. Con la presencia del embajador cubano, la Fiesta de Villalar adquiere este año un marcado componente internacional.

Medio siglo después de su primera edición, la cita sigue combinando memoria histórica, reivindicación política y ambiente popular, y espera reunir a miles de personas en las calles del histórico pueblo vallisoletano.