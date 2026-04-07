Castilla y León se prepara para el gran eclipse del 12 de agosto: 200 puntos recomendados y una prueba previa en abril

La Junta y la Federación Regional de Municipios y Provincias coordinan a las entidades locales para disfrutar con seguridad del eclipse total del 12 de agosto JCYL

Castilla y León se prepara para un acontecimiento astronómico excepcional que, durante unos minutos, convertirá el cielo de la Comunidad en el centro de todas las miradas.

El eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto de este año promete convertir a la Comunidad en uno de los mejores lugares de Europa para observar el fenómeno, y las administraciones ya trabajan para que la experiencia sea tan espectacular como segura.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, ha reforzado en los últimos días la coordinación con las entidades locales para organizar la llegada masiva de visitantes que se espera para esa jornada.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha mantenido este martes varias reuniones de trabajo con las diputaciones provinciales y con representantes de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

Todo ello dentro de un proceso de planificación que también cuenta con la participación de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMyP), presidida por Ángeles Armisén.

El objetivo es que miles de personas puedan disfrutar del eclipse en las mejores condiciones posibles, sin comprometer la seguridad ni el entorno natural.

“El eclipse del 12 de agosto representa una oportunidad única para Castilla y León, pero también un importante reto organizativo que exige anticipación, coordinación institucional y responsabilidad colectiva”, ha señalado González Gago.

Las previsiones manejadas por la Junta apuntan a que el fenómeno podría atraer alrededor de dos millones de visitantes a la Comunidad.

Un volumen de personas que plantea un desafío logístico considerable si se tiene en cuenta la extensión del territorio, la gran cantidad de pequeños municipios y el hecho de que el eclipse se producirá en pleno verano.

Sin embargo, esa misma circunstancia puede convertirse también en una oportunidad.

Agosto es el mes de las fiestas en muchos pueblos de Castilla y León, lo que permitirá a quienes acudan a observar el eclipse disfrutar además del ambiente festivo, del patrimonio cultural de la Comunidad, de su oferta turística y de una gastronomía ampliamente reconocida.

Desde la Junta se subraya que este acontecimiento puede convertirse en un potente motor de dinamización económica y promoción turística para el territorio.

“Estamos trabajando con todas las administraciones implicadas para ofrecer a ciudadanos y visitantes una experiencia segura, evitando concentraciones descontroladas y garantizando tanto la protección de las personas como la preservación de nuestro patrimonio natural”, ha añadido el consejero.

Un grupo de trabajo específico para el eclipse

Para afrontar este desafío, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha una estrategia que integra a todas las consejerías implicadas a través del Grupo de Trabajo ‘Eclipse 2026’.

Durante la fase de planificación, la coordinación corresponde a la Consejería de la Presidencia. En el momento de la ejecución, el liderazgo recaerá en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil.

Más de 200 puntos recomendados

Uno de los pilares de la organización será la creación de una red autonómica de puntos de observación recomendados, diseñada para distribuir de forma ordenada a los visitantes y evitar concentraciones peligrosas.

La red contará previsiblemente con más de 200 espacios habilitados repartidos por todo el territorio y se estructurará en tres categorías.

Por un lado estarán los puntos especializados, situados en municipios que ya han desarrollado proyectos vinculados a la astronomía y que cuentan con experiencia en la organización de actividades de observación del cielo.

A ellos se sumarán los puntos provinciales, que corresponderán a localidades que voluntariamente decidan organizar actividades para ver el eclipse y que serán seleccionadas en función de su ubicación, sus servicios y su accesibilidad.

Finalmente, habrá puntos en los alfoces de los grandes municipios, destinados a cubrir los alrededores de los 16 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que quieran participar en la iniciativa.

Una prueba previa

Antes del gran día habrá una oportunidad para comprobar desde qué lugares se verá mejor el fenómeno.

El 28 de abril, entre las 19:00 y las 21:00 horas, la posición del sol en el cielo será muy similar a la que tendrá durante el eclipse. Por ello, la Junta recomienda aprovechar esa franja horaria para comprobar la visibilidad desde casas, balcones o municipios.

La recomendación es clara: si la visibilidad es buena desde el propio lugar de residencia, lo más aconsejable será evitar desplazamientos innecesarios el día del eclipse para reducir la presión sobre las carreteras.