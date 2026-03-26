El PSOE tilda de "cortina de humo" las reuniones de Mañueco y Soria ¡Ya! se abre a negociar la Mesa de las Cortes

El presidente de la Junta en funciones y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne con Pedro Pascual de Por Ávila, este jueves en las Cortes Eduardo Margareto ICAL

El PSOE ha tildado este jueves de "cortina de humo" las reuniones que está manteniendo el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, con los grupos y Soria ¡Ya! se ha abierto a negociar la Mesa de las Cortes con el PP aunque ha exigido "compromisos".

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha manifestado que están abiertos al "diálogo", el "consenso" y los "acuerdos" con el fin de que haya una legislatura "larga" y "estable" en Castilla y León.

Ello en la segunda jornada de negociaciones en la que Mañueco se ha reunido con Soria ¡Ya! y Por Ávila esta mañana y se reunirá con la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y el PSOE a las 16:00 y a las 17:30 de la tarde, respectivamente, cerrando esta primera ronda de contactos.

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha lamentado que la reunión que mantendrá con Mañueco esta tarde y el encuentro entre el presidente en funciones y Pollán sea una "cortina de humo" ya que la conformación del Gobierno autonómico "se está negociando en Madrid".

Martínez ha asegurado que tanto la dirección nacional del Partido Popular como de Vox están "marcando los tiempos, las formas y los acuerdos", lo que, a su juicio, sitúa a Castilla y León "en manos de intereses ajenos" a la Comunidad.

"Es Génova, Abascal y Feijóo, quienes están marcando los tiempos, las formas, los acuerdos, los puntos de encuentro y los puntos de desencuentro. Estamos en manos de alguien ajeno a Castilla y León, eso es un absoluto drama, bajo mi punto de vista", ha afirmado.

En relación con la reunión prevista para la tarde de este jueves, el dirigente ha expresado su intención de asistir y escuchar las propuestas que se planteen, aunque ha mostrado dudas sobre su contenido ante la falta de un orden del día definido.

No obstante, ha reclamado la puesta en marcha de medidas urgentes por parte de un Gobierno "serio y responsable".

Negociar la Mesa

El candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, se ha abierto a negociar con el PP la conformación de la Mesa de las Cortes, que se elegirá el próximo 14 de abril, pero ha advertido que su voto no será "a cambio de nada".

"Nadie ha movido ficha", ha afirmado porque no les han llamado de momento para tratar este asunto en el que existe "disposición de diálogo". De momento, ha asegurado que "todo está en el aire".

Reunión de este jueves entre Ángel Ceña, de Soria Ya, y Mañueco Eduardo Margareto ICAL

Ceña se ha reunido este jueves en las Cortes durante una hora y 29 minutos con Mañueco en un encuentro "cordial" en el que también participaron la directora de campaña, Isabel Blanco y el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez.

En ese sentido, Ángel Ceña, que estuvo acompañado por Rosalía Peña y Carlos Vallejo, ha insistido en que la primera condición para que pueda haber un entendimiento entre el PP y su formación es que les llamen, algo que repitió "todavía no se ha producido".

Y ha asegurado que los resultados de las elecciones autonómicas favorecen, a su juicio, la participación de Soria ¡Ya!, Por Ávila y UPL en la conformación de mayorías para elegir a los seis miembros de la Mesa de las Cortes: la Presidencia, dos vicepresidencias y tres secretarías.

Un "teatrillo"

Respecto del futuro Gobierno de la Comunidad, el dirigente de Soria ¡Ya! ha asegurado que Mañueco no es "consciente" de la situación en la que está, porque "sigue dependiendo de otro partido seguir gobernando la Comunidad".

El presidente del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne con Pedro Pascual de Por Ávila, este jueves Eduardo Margareto ICAL

Y ha considerado que la reunión de este miércoles entre Mañueco y Pollán supuso una "escenificación" y un "teatrillo" porque a su juicio el acuerdo en Castilla y León lo decidirán en Madrid los presidentes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

En su opinión, habrá una "tarifa plana" de gobiernos autonómicos primero en Extremadura, después en Aragón y en tercer lugar en la Comunidad.

Finalmente, Ceña ha asegurado que esto le produce una "decepción" profunda porque los resultados en Castilla y León serán una "baza más" para "seguir jugando en el tablero de ajedrez de la política nacional".

A su juicio, Mañueco es "optimista" sobre la posibilidad de cerrar un pacto con Vox, pero sabe que no será "fácil". "No pinta nada", ha zanjado, asegurando que el acuerdo se negociará en Madrid entre Feijóo y Abascal.

Abiertos "al diálogo"

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha asegurado tras su reunión con Mañueco que su formación va a ser “más relevante” que estos últimos cuatro años, tras reunirse durante algo más de una hora con el presidente del PP y su equipo.

Además, ha manifestado que están abiertos al "diálogo", el "consenso" y los "acuerdos" con el fin de que haya una legislatura "larga" y "estable" en Castilla y León.

Pascual, que ha estado acompañado por el presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, y el edil de la capital Héctor Sastre, ha destacado que el encuentro ha sido "cordial", pues comenzó y finalizó hablando de fútbol.

Además, ha abogado por recuperar la "normalidad" y "cordialidad" en esta XII Legislatura de las Cortes, ya que ha señalado que la actual ha sido "un poquito bronca".