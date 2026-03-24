Vox llama a "apartar" a Feijóo de las negociaciones con el PP en Castilla y León: "No puede seguir torpedeando"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha exigido este martes que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no participe en las conversaciones entre ambos partidos para la investidura y la formación de gobiernos en Castilla y León, Extremadura y Aragón.

"El señor Feijóo se tiene que apartar de en medio", ha afirmado en una intervención en el municipio barcelonés de Sant Adrià de Besòs.

Garriga ha señalado que el líder popular "no puede seguir torpedeando las negociaciones que Vox está llevando a buen término y que están avanzando con los líderes regionales del PP".

"Si se aparta al señor Feijóo y al señor Tellado y se deja que los líderes regionales sigan manteniendo esas reuniones con la dirección regional de Vox y la dirección nacional, estoy seguro de que estamos más cerca de llegar a un acuerdo", ha añadido.

El dirigente de Vox ha indicado que las negociaciones avanzan "medida a medida" y que esperan poder cerrar los pactos "más pronto que tarde" para abordar qué personas ocuparán las distintas responsabilidades en los futuros gobiernos autonómicos.

"Reafirmamos que nosotros vamos a entrar en esos gobiernos, vamos a protagonizar esos cambios en primera persona", ha zanjado.