Arrancan las negociaciones en CyL: Vox plantea a Mañueco entrar en el gobierno, pero él prefiere acuerdos puntuales

Partido Popular y Vox han mantenido este miércoles su primer encuentro formal para explorar un posible acuerdo de gobernabilidad tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo. O lo que es lo mismo, un cara a cara entre Mañueco y Pollán.

La reunión, celebrada en la sala de ponencias número uno de las Cortes de Castilla y León, se ha prolongado durante aproximadamente una hora y ha servido como primer acercamiento para intercambiar posiciones y marcar un posible método de trabajo.

Eso sí, mientras Vox ha querido mostrar sus cartas desde momento, “queremos formar parte del Gobierno de Castilla y León”, el PP, a través de Carriedo, se ha dejado querer para intentar llegar a un acuerdo, pero sin decir claro si quieren gobierno de coalición o no.

Fernández Mañueco ha estado acompañado por la vicepresidenta de la Junta y directora de campaña del PP, Isabel Blanco, así como por el secretario autonómico del partido, Francisco Vázquez, mientras que el consejero Carlos Fernández Carriedo ocupó uno de los asientos junto a la dirigente popular.

Por parte de Vox, Pollán llegó minutos antes de las 11.00 horas acompañado por los procuradores electos Carlos Menéndez (Salamanca) e Ignacio Sicilia (Burgos), además de otros responsables de la formación.

Tras el encuentro, el presidente de las Cortes y líder autonómico de Vox, Carlos Pollán, ha explicado que la reunión fue una “primera toma de contacto” destinada a conocer las intenciones de cada formación.

Según señaló, Vox ha trasladado al Partido Popular su interés en formar parte del futuro Gobierno autonómico, mientras que, según su versión que luego ha matizado Carriedo, Mañueco planteó la posibilidad de un acuerdo sin la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Ejecutivo.

“Nosotros hemos reiterado nuestro interés en participar en el Gobierno. Ellos han mostrado que prefieren un acuerdo sin entrar, y nosotros hemos dicho que nuestra intención es estar dentro, con garantías y con tiempos de cumplimiento”, ha afirmado Pollán.

El dirigente de Vox ha subrayado que no se abordaron cuestiones concretas de política ni reparto de cargos, insistiendo en que su partido prioriza un acuerdo programático antes que el debate sobre responsabilidades institucionales.

“Antes de hablar de sillones queremos tener un acuerdo programático, de políticas”, explicó.

Acuerdo de proyecto

Desde el Partido Popular, el consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, coincidió en que el encuentro fue una reunión “cordial” entre dirigentes que ya se conocen tras la experiencia del anterior gobierno compartido.

Carriedo recordó que, como ganador de las elecciones, corresponde a Fernández Mañueco liderar la formación del Ejecutivo, pero defendió la necesidad de construir “un proyecto de futuro para la Comunidad” antes de entrar en debates sobre cargos.

“No hemos hablado de responsabilidades ni de cargos, hemos hablado de formar un proyecto de Gobierno”, señaló.

El dirigente popular destacó que, pese a ser partidos distintos, existen numerosos puntos de coincidencia que pueden facilitar el entendimiento.

“Tenemos capacidad para entendernos y muchas cosas que nos unen”, afirmó.

Aunque el encuentro no abordó medidas concretas, ambas formaciones coincidieron en señalar ámbitos donde creen posible alcanzar acuerdos.

Carriedo destacó que la experiencia del pacto firmado en 2022 ha generado un mayor conocimiento mutuo entre ambas formaciones, lo que podría facilitar las conversaciones actuales. Sin embargo, este punto de partida no sirve para Pollán.

“Hace cuatro años era la primera vez que llegábamos a un acuerdo. Ahora tenemos más experiencia y sabemos cómo trabajar juntos”, explicó.

La principal diferencia entre ambos partidos se centra en la participación de Vox en el Ejecutivo autonómico. Por eso Vox insiste en entrar en el Gobierno para garantizar el cumplimiento de las políticas acordadas.

Pollán defendió que la estabilidad no depende únicamente de la fórmula institucional, sino de la capacidad de aprobar leyes. “Un gobierno es estable cuando acuerda y saca leyes”, aseguró.

Difícil acuerdo antes del 14 de abril

El calendario político marca como próxima fecha relevante el 14 de abril, cuando se constituirán las nuevas Cortes de Castilla y León. Sin embargo, tanto PP como Vox admiten que un acuerdo antes de esa fecha parece complicado.

Pollán lo reconoció abiertamente: “Lo veo complicado. Hay muchos temas que tratar y además el PP tiene que terminar su ronda de contactos”.

Por su parte, Carriedo insistió en que el objetivo no es la rapidez sino alcanzar un acuerdo sólido. “Nos importa más el resultado que el tiempo”, afirmó.

Tras esta primera reunión, el Partido Popular continuará su ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios, aunque Carriedo dejó claro que la aritmética parlamentaria convierte a Vox en el socio preferente, y por eso han comenzado por ellos.

“Dialogaremos con todos los grupos, pero pactos para gobernar con el Partido Socialista no”, señaló.