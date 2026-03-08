La marea morada toma las calles de Castilla y León el 8M: alza la voz por el feminismo y para decir no a la guerra

Castilla y León ha vuelto a salir este domingo, 8 de marzo, a las calles con motivo del Día Internacional de la Mujer para reivindicar “más que nunca” el feminismo y para evitar los retrocesos en los derechos “civiles y sociales” que “tanto ha costado conseguir”.

En Valladolid se han escuchado las tradicionales proclamas: “Aquí estamos las feministas” con el “no estamos solas, faltan las muertas y se han mezclado con los gritos de “No a la guerra” y en favor de la paz.

Con el lema ‘Hoy + que nunca feminismo’, la manifestación, que contó con la participación de cientos de personas, arrancó de la Plaza Fuente Dorada sobre las 12.15 horas, con una pancarta con ese mensaje que portaban las representantes de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid a lo largo de las calles del centro de la capital, hasta llegar a la Plaza Mayor.

La portavoz de la Coordinadora de Mujeres, Yolanda Martín, dejó claro que las mujeres no quieren retroceder ni perder derechos, además de recordar que el feminismo ha llevado siempre como un “estandarte” los avances en los derechos para votar, tener autonomía y luchar contra la violencia de género. Además de aprovechar el día para pedir la paz en el mundo y mostrar su oposición a la guerra declarada por EEUU e Israel a Irán, que ha provocado una “gran incertidumbre”.

En cuanto a la cercanía de las elecciones del próximo domingo, Martín valoró la importancia de la celebración del 8 de marzo, ya que señaló que las encuestas indican que hay un “peligro de retroceder” y existen “muchos” discursos de odio, “Queremos que la gente se dé cuenta de esa amenaza para no perder los derechos”, precisó. De ahí que abogara por una lucha “organizada” que representa el feminismo.

El acto reivindicativo del 8M en Valladolid contó con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien estuvo acompañada por la secretaria de Estudios y Programas de la Ejecutiva del PSOE, Enma López, y la cabeza de lista por Valladolid a las Cortes, Patricia Gómez, además de la suministra vallisoletana Reyes Maroto. También se pudo ver a los candidatos de Podemos y coalición En Común (IU, Sumar y Verdes-Equo) a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón y Miguel Ángel Llamas, respectivamente.

Gascón hizo un llamamiento a las mujeres y los hombres para “construir” una Castilla y León más igualitaria y con igualdad de oportunidades, donde no haya agresiones sexuales y las mujeres puedan caminar libremente por las calles. “En un momento de involución democrática, con discursos que plantean volver hacia atrás, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes-Equo apuesta por caminar hacia adelante, de la mano de las mujeres jóvenes que luchan de una manera muy activa", declaró.

Por su parte, la responsable de Feminismo de Podemos Castilla y León y número cuatro de la candidatura por Valladolid, Sandra San José, también alertó que los avances logrados en el feminismo los últimos años están amenazados ante la “gran reacción del fascismo y la extrema derecha”. Pese a ello, aseguró, según Ical, que las mujeres no se van a callar ni permitirán un retroceso de sus derechos. “En Castilla y León, seguimos siendo ciudadanas de segunda, porque no tenemos derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo, y desde Podemos exigimos a las instituciones que se pueda interrumpir el embarazo en un hospital público de las nueve provincias”, añadió.

León

La amenaza de lluvia no impidió que las calles de la ciudad de León se tiñeran de morado este domingo para exigir y reivindicar los derechos de las mujeres en su Día Internacional. Sin embargo, un año más lo hicieron con división entre los principales movimientos feministas, que decidieron celebrar dos manifestaciones diferentes y simultáneas, una convocada por la Comisión 8M y que reunió a 2.000 personas -según fuentes de Subdelegación del Gobierno- y otra por el Movimiento Feminista de León.

Ante esta división, la portavoz de la Comisión 8M de León, Yolanda Rodríguez, abogó por “seguir intentando consensuar y trabajar sobre acuerdos”, ya que el 8M de León es “un movimiento donde que pone en el centro de la vida los derechos y de las mujeres”, al tiempo que “se opone a la mercantilización del cuerpo y es abolicionista de la prostitución, de los vientres de alquiler y de la pornografía”.

Por este motivo, reconoció que le “cuesta entender” que el Movimiento Feminista “no contemple los derechos humanos de todas las mujeres”, ya que “las parcializadas o transexuales deberían tener los derechos que hoy, porque viven en los márgenes, se están cuestionando de una manera perentoria”.

Así, la Comisión 8M “sigue trabajando por la unidad”, algo que ya se consiguió en la huelga feminista y que su portavoz se mostró convencida de que “el año que viene, más pronto que tarde, la unidad volverá a la calle”.

En un año “convulso” en el que “la guerra es la centralidad de la vida de las mujeres y de la infancia”, y en el que “el negacionismo de la violencia machista provoca pérdidas de derechos en aquellas comunidades, incluida Castilla y León, donde gobierna la derecha y la extrema derecha”, Yolanda Rodríguez afirmó que “el movimiento feminista sale a la calle para decir que la violencia que se ejerce sobre las mujeres es una violencia estructural” y que “no se va a renunciar a seguir reivindicando y poniendo la agenda feminista en el centro de la vida política, porque está en juego la vida de las mujeres”.

Con la aspiración de “un mundo donde las mujeres puedan ser libres y felices, la Comisión 8M insistió en que “la agenda feminista tiene que estar en el centro de las políticas públicas”, por lo que depositó su esperanza en que el próximo Gobierno de Castilla y León “así lo entienda” para que “por fin vuelvan a ponerse en marcha leyes y presupuestos que protegen a las mujeres”.

Entre las personas participantes a la manifestación convocada por la Comisión 8M se encontraban diferentes líderes sindicales y representantes de distintas formaciones políticas, como fue el caso de la vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León y candidata del PSOE de León a las Cortes autonómicas, Nuria Rubio, quien hizo un llamamiento a las leonesas para que voten por “la opción que más nos protege”, ya que “todas las políticas en pro de la igualdad y que han servido para proteger a las mujeres tienen la marca y el sello de gobiernos socialistas”.

Rubio advirtió que, frente a esas políticas socialistas “hay algo muy peligroso” porque “ya se vio lo que sucedió cuando la extrema derecha y la derecha llegaron a gobernar en la Junta de Castilla y León”: “Las mujeres somos las que tenemos que frenar esas políticas retrógradas que gobiernan en contra de nosotras y por eso pido el voto claro de todas las leonesas para hacerlo de una vez por todas”.

También asistió la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés y candidata a las Cortes, Alicia Gallego, para quien, “tristemente”, todavía hay “muchas cosas por hacer en el pleno siglo XXI”, para lo que consideró necesario “invertir y apostar por la educación y por políticas públicas”. En este sentido, calificó de “esencial” que la Ley de Violencia de Género autonómica “no vuelva a quedar otra vez en el cajón olvidada”.

“Vemos otras ideologías que, a veces, buscan un retroceso poco útil para las juventudes”, lamentó Gallego, quien se comprometió a “luchar por una ley de violencia de género actualizada conforme a la realidad donde se tomen medios, recursos en base a las políticas públicas y la implicación de todos los colectivos”, con especial hincapié en “el mundo rural”, en el que “los techos de cristal todavía son más evidentes”.

Zamora

Unas mil personas participaron hoy en la manifestación organizada por la Asamblea 8M bajo el lema ‘A las calles’, para dar visibilidad a la lucha por la igualdad real y reivindicar los derechos de las mujeres.

“Que este 8 de marzo, el mensaje sea nítido, de manera que, si tocan a una, respondemos todas. Si el sistema no nos protege porque no llevamos un apellido influyente, entonces, el sistema es cómplice. ¡Que el miedo cambie de bando de una vez por todas!”, concluyó el manifiesto leído al término de la manifestación.

Los manifestantes se concentraron a mediodía junto al emblemático Miliario del escultor benaventano José Luis Alonso Coomonte, en la plaza de La Marina, y se dirigieron hacia la Plaza Mayor, donde se leyó el manifiesto.

La comitiva exhibió pancartas en las que se podía leer ‘#VivasLibresUnidas por la igualdad. UGTCyL. CCOCyL’, ‘Atrévete a alzar la voz. El feminismo es la revolución. PSOE de Zamora’, ‘Si te incomoda, cuestiónate. JSZ’, ‘Movimiento Feminista Trece Rosas Zamora’, ‘Sin feminismo no hay cambio social’, ‘Zamora Valladolid 0 abortos en la pública’, ‘El machismo también mata a las mujeres transa’ y ‘No rotundo a la guerra’.

“La desgracia es tener que salir y que siga habiendo mujeres asesinadas. Este año, el mes de enero ha sido horroroso. Necesitamos políticas de verdad, que nos protejan de verdad y que prevengan este tipo de situaciones”, señaló la portavoz de la Coordinadora Feminista de Zamora, Lola Estévez.

“Estamos hartas de minutos de silencio. Lo que queremos es prevención y el fin de la violencia”, rubricó.

Por su parte, Andrea, una mujer víctima de la violencia machista, reclamó que la Justicia “se ponga del lado” de la mujer. “Que encierren a los violadores y maltratadores, en lugar de sacarnos a nosotras del mundo. Las mujeres somos las que tenemos que escondernos de todo el mundo, por miedo a la persona que nos agredió, que nos quiso violar, que nos quiso quitar la vida. Nos llevan a casas de acogida, nos dan un bendito aparato que, en vez de ayudarnos, nos perturba más la vida”, expuso.

“Que ninguna mujer se calle cuando vea alguna reacción, una palabra fuerte fuera de su lugar, que no se callen, que acuda, que siempre va a haber alguien que la va a apoyar”, aseguró.

La propia Andrea se encargó de leer el manifiesto, cuando las manifestantes llegaron a la Plaza Mayor de Zamora. “Nos entregan un aparato que pita y vibra, que nos sobresalta el corazón en mitad de la noche. Ese aparato no es libertad, sino una correa que nos recuerda que el peligro sigue ahí, fuera. Cada vez que suena, nuestra vida se detiene, el pánico se dispara y la salud mental se quiebra ¿Eso es proteger?”, cuestionó.

“Eso es convertir nuestro día a día en una alerta constante, mientras el agresor vive como si nada hubiera pasado. ¿Por qué la solución siempre es esconder a la mujer y no detener al hombre?. Una justicia lenta no es justicia. Un juicio que se aplaza una y otra vez es una tortura psicológica. No queremos más dispositivos que nos enloquezcan ni más refugios que nos aíslen, sino que el agresor pierda la libertad, sea señalado y pague de inmediato”, añadió.

La Diputación de Zamora recordó hoy que las mujeres suponen “más de la mitad de la plantilla” de la Institución provincial.

“La Diputación de Zamora celebra el Día Internacional de la Mujer poniendo en valor las cerca de 200 mujeres que hay, trabajando, día a día, en los distintos servicios. Una cifra muy significativa”, señalaron fuentes de la Institución provincial en su cuenta en la red social Instagram.

“Son más de la mitad de la plantilla total de los trabajadores de la Diputación”, insistieron.