El vallisoletano atrapado en Qatar intenta salir por sus propios medios: “Si me pasa algo la culpa es de Sánchez”

La tensión en Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní continúa generando consecuencias para los viajeros que se encontraban en la zona.

Entre ellos se encuentra el vallisoletano Jaime Sanz, que ha decidido abandonar Qatar por sus propios medios ante la falta de una evacuación inmediata.

El abogado, natural de Valladolid, emprendió la salida del país durante la madrugada de este jueves 5 de marzo tras pagar 1.400 euros por persona para organizar el traslado junto a otros españoles.

Según explica, la decisión se tomó después de varios días de incertidumbre y ante la percepción de que el Gobierno español no podía garantizar una evacuación rápida para todos los ciudadanos atrapados en la zona.

Sanz relató su situación en un mensaje grabado antes de iniciar el trayecto. “Salimos de Qatar por nuestros propios medios. Hemos pagado 1.400 euros cada uno. El abandono del Gobierno de España nos ha hecho tomar esta decisión y jugarnos la vida”, afirmaba antes de comenzar el viaje.

El letrado explicó que el grupo está formado por varios españoles, entre ellos dos personas procedentes de Las Palmas de Gran Canaria, que viajan con un conductor local para intentar cruzar la frontera y abandonar el país. El trayecto, según estiman, podría prolongarse entre cinco y ocho horas.

“Estoy acostumbrado a la presión diaria en mi trabajo, soy abogado matrimonialista, pero a cruzar fronteras bajo misiles y bombas no”, señalaba Sanz, reconociendo que se trataba de una de las situaciones más tensas que ha vivido.

Mensaje agónico

El vallisoletano también quiso recordar a su familia antes de iniciar la salida. En España deja a su mujer y a sus tres hijos, así como su despacho de abogados con sedes en Valladolid, Burgos y Madrid. También mencionó a sus hermanos —Sandra, Elisa e Ignacio— que residen entre Palencia y Valladolid.

Sanz criticó duramente la respuesta del Ejecutivo español presidido por Pedro Sánchez, asegurando que el dispositivo de evacuación es insuficiente. “Si nos pasa algo pues que sepáis que todo ha sido culpa de Pedro Sánchez y este Gobierno que nos ha obligado a tomar la decisión más importante de mi vida”.

Según sus cálculos, el envío de un avión con capacidad para unas 300 personas resulta escaso frente a los aproximadamente 30.000 españoles que podrían encontrarse en la zona, lo que requeriría decenas de vuelos.

“Nos hemos visto obligados a autorescatarnos y pagar de nuestro bolsillo todos los gastos para salir”, lamentó.

Horas después de iniciar el trayecto, el abogado envió un vídeo en el que se le ve abandonando el país junto al resto del grupo. Por el momento, según ha comunicado, el viaje continúa sin incidentes.