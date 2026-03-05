Gallardo ahora es el abogado de Antelo y exige a Vox que rectifique "falsedades": amenaza con acciones judiciales

El exvicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo, el exlíder de Vox en Murcia José Ángel Antelo y el presidente de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo, muy crítico con las dinámicas internas de Vox desde hace meses, ha dado un paso más como abogado del líder del partido en Murcia, José Ángel Antelo, cuya salida fue forzada por la dirección la semana pasada, y ha enviado esta misma tarde un requerimiento a la dirección de la formación.

En el mismo, exige la rectificación "inmediata" de unas acusaciones que califica de “rotundamente falsas” y que suponen una "intromisión ilegítima" en el derecho al honor de su cliente. El documento, dirigido a la sede de Vox, en la calle Bambú 12, responde a la información distribuida por la Agencia EFE bajo el titular: "Vox afirma que destituyó a Antelo porque hizo gestiones para beneficiar a su esposa".

Según el escrito, fuentes del partido habrían atribuido a Antelo haber realizado "gestiones ante el Ayuntamiento de Cartagena para beneficiar a su esposa con la urbanización de determinados terrenos" y le cuelgan calificativos tan graves como "chanchullos", "corruptelas" e "injerencias".

Gallardo sostiene que estas expresiones presentan a Antelo "como una persona que habría utilizado su posición institucional para favorecer intereses particulares y desplegar prácticas irregulares o corruptas", todo ello "sin que conste la más mínima base objetiva".

El abogado recuerda que su representado desmintió las acusaciones de forma inmediata en la red social X: "Mi esposa es libre y tiene autonomía propia para trabajar o participar empresarialmente como y donde le plazca, evidentemente yo no he intervenido ni tengo esa capacidad para intervenir para favorecer sus posibles negocios. Por ello, requiero a la dirección nacional de Vox para que rectifique o tendrán que acreditar sus acusaciones ante la justicia".

Pese al desmentido público, Gallardo denuncia que Vox "no ha rectificado y continúa permitiendo la propagación de imputaciones gravemente difamatorias". El requerimiento es taxativo y contiene tres exigencias claras y perentorias, la primera de ellas "rectificar pública y expresamente las afirmaciones difundidas, reconociendo de manera inequívoca la falsedad de las imputaciones sobre supuestas gestiones para beneficiar a su esposa".

Además, emitir "un comunicado público de rectificación con difusión equivalente a la que tuvo la información de EFE y adoptar las medidas necesarias para reproducirlo en los mismos canales" y "cesar de forma inmediata cualquier difusión, reiteración o insinuación de acusaciones que atribuyan a Antelo y a su esposa conductas irregulares, ilícitas o deshonrosas".

Según apunta Gallardo en el escrito, se trata de un requerimiento previo al ejercicio de acciones judiciales por intromisión ilegítima en el derecho al honor, amparado en el artículo 18.1 de la Constitución y en la Ley Orgánica 1/1982. "Se requiere una rectificación inmediata. En caso contrario, mi mandante interpondrá sin más dilación las acciones judiciales oportunas", advierte el documento firmado digitalmente por él mismo.

El requerimiento llega apenas 24 horas después de que la agencia de noticias distribuyera la información que, según el letrado, ha "multiplicado el daño reputacional al ser amplificada por decenas de medios digitales y redes sociales".