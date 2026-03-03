Las quinielas de Vox sobre el líder de la gestora que sustituirá a Antelo en Murcia: Robles, Garre o "un fichaje de Abascal"

Joaquín Robles, diputado de Vox en el Congreso, y Alberto Garre, parlamentario en la Asamblea Regional por el mismo partido.

José Ángel Antelo sigue firme en mantener su acta de diputado y acabar la legislatura como portavoz del partido de Santiago Abascal en la Asamblea Regional. Tanto es así que hasta en su cuenta personal de 'X' se sigue presentando así: "Presidente de Vox Murcia y miembro del Comité Ejecutivo Nacional". Todo ello, a pesar de que Madrid forzó la dimisión de cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP).

Precisamente, el partido de Abascal aún no ha comunicado el nombre de la persona que se pondrá al frente de la gestora en Murcia, para asumir temporalmente el cometido que desarrollaba el Comité Ejecutivo Provincial y que podría presionar a nivel político a José Ángel Antelo, para entregar su acta en el Parlamento Autonómico.

Tampoco es descartable que la persona que se sitúe al frente de la gestora acabe presidiendo el CEP, como ya ocurrió con Antelo que llegó a ser candidato del partido de extrema derecha en las últimas elecciones autonómicas. De hecho, el exjugador de baloncesto de la UCAM fue fichado por Santiago Abascal en otra crisis.

En concreto, cuando los bautizados mediáticamente como diputados 'díscolos' -Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano- llevaron a Vox a los juzgados, para revocar su expulsión del partido tras descubrir que el coordinador, un documentalista, una encargada de comunicación y otro trabajador de Murcia, habían creado cuentas falsas en Twitter para controlarles y atacarles con el visto bueno de Madrid.

"Se habla de Gestoso, pero a Abascal le encanta sacar conejos de la chistera que sean desconocidos", tal y como detalla una persona conocedora de las intrigas de Vox en la capital del Segura. Allí está el lugarteniente de Santiago Abascal en tierras murcianas: Luis Gestoso, antiguo director general de Emergencias por el PP que fichó por Vox y llegó al Congreso de los Diputados.

Gestoso ahora está al frente de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, como portavoz, y la exigencia que requiere ese puesto en la capital, lleva a esta fuente a insistir en la vía de un mirlo blanco. Desde alguien vinculado al mundo de la judicatura o el derecho, a un empresario o un productor agrícola donde el partido tiene un gran caladero de votos en el Campo de Cartagena. Incluso una federación como Proexport. "Un fichaje que sea carne fresca para la política y a ser posible con un perfil joven". "No creo que sea Gestoso".

Dentro del partido, la otra opción sería Rubén Martínez Alpáñez porque ha tenido mucho protagonismo en la Asamblea Regional como diputado y está casado con una hija de José Luis Mendoza: alma mater de la UCAM. Pero la amistad de Alpañez con Antelo le hace perder opciones, en favor, por ejemplo, del abogado Alberto Garre, expresidente de la Región de Murcia por el PP y persona de gran experiencia.

Prueba de ello es que Garre sustituyó a Ramón Luis Valcárcel para acabar su mandato en el Palacio de San Esteban, cuando el político que mejores resultados ha obtenido en la historia de los populares murcianos se marchó a Bruselas, como presidente del Comité Europeo de las Regiones de 2012 a 2014. El fichaje de Alberto Garre, un histórico del PP, fue muy sonado en las pasadas elecciones y goza de respeto en Vox.

"Alberto Garre (Torre Pacheco, 1952) tiene mucho predicamento en el partido, pero no se sabe si por su edad tiene ganas de situarse al frente de una gestora", tal y como reflexiona otra fuente de Vox. Este licenciado en Derecho, de 74 años, guarda silencio desde la destitución de José Ángel Antelo como presidente del Comité Ejecutivo Provincial. Apenas ha publicado algún tuit desde entonces y lo ha hecho mostrando fidelidad a Abascal:

"Con o sin críticos, VOX y Abascal siguen subiendo. A Extremadura y Aragón, le seguirán Castilla y León, Valencia y Andalucía. El trueno llegará cuando Isabel Díaz Ayuso pierda la mayoría en Madrid y lleguen las generales que extirpen el verdadero mal de España: Sánchez. No perdamos el Norte".

La tercera vía

A la vista de la edad de Garre, surge la tercera vía: Joaquín Robles, actual portavoz de Educación de Vox en el Congreso y parlamentario por Murcia en la Cámara Baja desde el año 2019. "El diputado Joaquín Robles es una persona cercana a Santiago Abascal, tiene mucha cultura y sabiduría, como profesor de Filosofía de Secundaria. Además, forma parte de la Fundación Gustavo Bueno".

Pero los que conocen bien Vox zanjan que solo Santiago Abascal será el que tenga voz y voto en la designación del líder de la gestora. "Antelo estaba sentenciado desde que se cargaron a Javier Ortega Smith. Esto funciona como los reyes godos, 'asesinando' al que podía disputarle el trono". "Me pregunto si Vox es capaz de construir algo, de momento solo destruye: 'Saturno devorando a sus hijos'".