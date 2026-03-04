CEOECyL exige al Gobierno que reconduzca la situación con Estados Unidos: "Es un país amigo y un socio fundamental"

CEOE Castilla y León ha pedido este miércoles al Gobierno que reconduzca la situación con Estados Unidos tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de un embargo comercial a España tras la prohibición del uso de las bases militares en suelo español para la ofensiva militar contra Irán. "Es un país amigo y un socio fundamental", ha advertido la patronal.

CEOECyL ha expresado su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que Estados Unidos "interrumpa o limite sus relaciones comerciales con España".

"Las empresas de Castilla y León siguen con atención la evolución de esta situación, dada la importancia estratégica que el mercado estadounidense tiene para numerosos sectores productivos de nuestra comunidad autónoma, especialmente en ámbitos como la agroalimentación, la industria y los bienes de equipo", ha afirmado la organización empresarial.

CEOECyL ha recordado que Estados Unidos "es un país amigo y un socio fundamental para España, tanto desde el punto de vista económico como político". "Confiamos en que, finalmente, las relaciones comerciales entre ambos países no se vean afectadas y puedan continuar desarrollándose con normalidad, en beneficio mutuo de empresas, trabajadores y consumidores", ha añadido.

Y ha considerado que, en el actual contexto de incertidumbre internacional, "resulta más necesario que nunca reforzar la coordinación con la Unión Europea a la hora de fijar posiciones y adoptar decisiones de carácter transnacional que puedan afectar al comercio internacional".

La patronal de Castilla y León ha confiado en que el Gobierno de España "sea capaz de reconducir esta situación a través del diálogo y la cooperación institucional, preservando así la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales con un socio clave como Estados Unidos".

CEOECyL ha reiterado su compromiso con "la defensa de los intereses de las empresas de la Comunidad" y con "el mantenimiento de un marco internacional estable que favorezca la actividad empresarial, el crecimiento económico y el empleo".