Decenas de personas protestan en Valladolid contra el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

La manifestación de este domingo en Valladolid contra el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

La plataforma ciudadana Valladolid Contra la Guerra celebró este domingo una concentración en la Plaza de la Libertad de la ciudad “en defensa de la paz, la soberanía de los pueblos y en rechazo a la escalada bélica tras el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán que ha desencadenado una grave crisis militar en Oriente Medio, con el aparente objetivo de forzar un cambio de régimen”.

La plataforma, integrada por organizaciones políticas, sociales y sindicales de Valladolid, recuerda en un comunicado que Estados Unidos e Israel iniciaron ayer una operación militar conjunta contra objetivos en diversas ciudades de Irán, incluyendo la capital, con el firme propósito declarado de “eliminar amenazas inminentes”.

El primer ministro israelí ha calificado esta acción como una ofensiva para “eliminar la amenaza existencial que representa Irán”, mientras que el Gobierno iraní ha denunciado la operación como una “agresión militar criminal” que viola flagrantemente la soberanía nacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Para la plataforma Valladolid Contra la Guerra, esta intervención militar supone “una nueva manifestación de la lógica imperialista y belicista que caracteriza la política exterior de grandes potencias como Estados Unidos”.

“En lugar de abordar las tensiones internacionales desde el respeto al derecho internacional, a través del diálogo y la diplomacia, determinados estados apuestan por la fuerza y la imposición estratégica con el pretexto de amenazas que no han sido acompañadas de evidencias verificables, alimentando un clima de confrontación que antepone intereses geopolíticos a la vida y la seguridad de la población civil”, esgrimen.

En el comunicado destacan que esta escalada bélica no puede entenderse fuera del marco actual del aumento desmesurado del gasto militar a nivel mundial, las políticas de injerencia en asuntos soberanos y el desprecio por los mecanismos multilaterales de resolución de conflictos.

Para Valladolid Contra la Guerra, la construcción de paz exige el respeto a la soberanía de los pueblos, la solidaridad entre naciones y la defensa inquebrantable de los derechos humanos como base de cualquier relación internacional.