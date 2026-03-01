Irán ataca territorio de la UE al lanzar misiles contra bases en Chipre: cuál es su alcance y hasta dónde llegarían

Las claves nuevo Generado con IA Irán lanzó misiles balísticos que fueron interceptados cuando se dirigían hacia Chipre, donde se encuentran bases militares británicas. El arsenal balístico iraní incluye misiles capaces de alcanzar hasta 2.500 km, amenazando regiones como Israel, el Mediterráneo y Europa del Este. Chipre ha activado un plan especial para facilitar evacuaciones ante el deterioro de la seguridad en Oriente Medio. Irán continúa desarrollando misiles avanzados, incluyendo modelos hipersónicos y silos subterráneos, con asistencia de tecnología norcoreana, rusa y china.

Dos misiles balísticos iraníes han sido derribados en las últimas horas cuando se dirigían "rumbo a Chipre", un estado miembro de la Unión Europea. Así lo ha confirmado el secretario de Defensa británico, John Healey, que matiza que "no cree" que la isla, en sí misma, fuera el objetivo, pero sí las bases militares de Reino Unido en su territorio.

Healey ha confirmado que las fuerzas británicas no han tomado parte en los ataques contra Irán dentro del contexto de las operaciones 'Furia épica' de EEUU e Israel. Las campañas de bombardeos han descabezado al régimen con la muerte de varios altos cargos iraníes, incluido el ayatolá Alí Jamenei que lideraba desde hace 37 años.

Sin embargo, las tropas de Reino Unido sí están llevando a cabo "acciones activas" ante la represalia iraní, que ha lanzado una campaña de bombardeos contra objetivos estadounidenses e israelíes en Oriente Medio. Hasta 300 soldados británicos se encontraron atrapados bajo el fuego cuando Irán atacó con misiles y drones una base ayer en Baréin.

"Nuestras bases, nuestro personal, tanto militares como civiles, están en este momento en riesgo ante un régimen que prepara ataques cada vez más indiscriminados, extensos e incontrolados", advertía Healey en la BBC. Y aunque aseguraba que el gobierno británico trabajaba en "desescalar" la situación, añadía que "nadie guardará luto por Jamenei".

Chipre, por su parte, mantiene desde la semana pasada activo el Plan Nacional Especial ESTIA debido "al deterioro de la situación de seguridad en Oriente Medio". Su objetivo consiste en "facilitar la evacuación segura de ciudadanos desde zonas en conflicto en la región más amplia de Oriente Medio, utilizando Chipre como punto de tránsito".

¿Hasta dónde llegan los misiles?

Irán posee el mayor arsenal balístico de Oriente Medio, con proyectiles que pueden alcanzar los 2.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, los analistas ponen en duda las afirmaciones del presidente de EEUU, Donald Trump, de que Teherán pudiera estar cerca de desarrollar misiles intercontinentales con capacidad nuclear.

Los silos de misiles se encontrarían cerca de Teherán, según informaciones de la Oficina del Director de Seguridad Nacional citadas por la Reuters. El régimen ha construido al menos cinco "ciudades de misiles" subterráneas en provincias como Kermanshah y Semnan, así como en emplazamientos en la región del Golfo.

Trump amenaza a Irán con "una fuerza nunca vista".

Esto implica que la artillería iraní amenaza la totalidad de Israel, pero también puede adentrarse en el Mediterráneo -alcanzando Chipre, Creta o la península del Peloponeso en Grecia- y en Europa del Este, hasta rozar los países del Báltico.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) señala que el arsenal israelí incluye el Sejil, con un alcance de 2.000 km; el Emad, de 1.700 km; el Ghadr, de 2.000 km; el Shahab-3, de 1.300 km; el Khorramshahr, de 2.000 km; y el Hoveyzeh, de 1.350 km.

Comparativa visual del alcance operativo y la capacidad de carga de los principales misiles de Irán Ministerio de Defensa de Irán

La agencia iraní ISNA publicó en abril de 2025 un gráfico que mostraba nueve misiles iraníes con capacidad para alcanzar Israel y otros países a distancia. Entre ellos figuraba el Sejil, que, según la agencia, podría alcanzar velocidades de más de 17.000 km por hora con un alcance de 2.500 km. Se sumaba el Kheibar, con un alcance de 2.000 km, y el Haj Qasem, de 1.400 km.

El think tank Arms Control Association (Asociación de Control de Armas) añadía entre sus estimaciones al Shahab-1, con un alcance estimado de 300 km, y el Zolfaghar, de 700 km. Un nuevo modelo del Sejil se encontraría también en desarrollo, con un alcance de entre 1.500 y 2.500 km.

Teherán ya atacó Israel durante la guerra de 12 días del pasado mes de junio de 2025, matando a decenas de personas y destruyendo edificios. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), la respuesta israelí "probablemente destruyó alrededor de un tercio de los lanzadores de misiles iraníes" durante el conflicto.

Según un informe de 2023 de la Fundación para la Defensa de las Democracias (EEUU), Irán continúa desarrollando depósitos subterráneos de misiles equipados con sistemas de transporte y lanzamiento, además de centros de producción y almacenamiento. En 2020, Irán afirmó haber lanzado por primera vez un misil balístico desde instalaciones subterráneas.

“El trabajo de años en ingeniería inversa de misiles y la producción de diversas clases de misiles también han enseñado a Irán cómo alargar fuselajes y construirlos con materiales compuestos más ligeros para aumentar su alcance”, señalaba el informe.

En junio de 2023, Irán presentó lo que las autoridades describieron como su primer misil balístico hipersónico de fabricación nacional, informó la agencia oficial IRNA. Los misiles hipersónicos pueden superar en cinco veces la velocidad del sonido y seguir trayectorias complejas con cambios de rumbo, lo que los hace difíciles de interceptar.

La Asociación de Control de Armas afirma que el programa de misiles iraní se basa en gran medida en diseños norcoreanos y rusos, y se ha beneficiado de asistencia china. Irán también posee misiles de crucero como el Kh-55, un arma lanzada desde el aire capaz de portar una carga nuclear y con un alcance de hasta 3.000 km.