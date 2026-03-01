Las últimas horas de Jamenei: el ataque relámpago de EEUU e Israel que le hizo caer junto a su hija, yerno y nieto

El ex líder supremo de Irán, Alí Jamenei, durante una charla en Teherán. Efe

No fue un enjambre de aviones militares el que redujo a escombros la residencia oficial del ya exlíder supremo de Irán, Alí Jamenei. Pero eso no significa que no se tratara de una operación calculada al milímetro.

La muerte de Jamenei llegó tras un plan trazado por Estados Unidos e Israel ideado hacía semanas.

La bautizada por Tel Aviv como Operación Rugido de León comenzó a las 06:00 horas de Irán, en torno a las 03:30 horas de España.

Misiles de "largo alcance"

Según afirma The New York Times, el dispositivo empezó con el despegue de los aviones de combate desde sus bases.

El ataque no necesitó una multitud de aeronaves para arrasar por completo el complejo residencial del ex alto clérigo chií. Solo una serie de aviones militares "armados con munición de largo alcance y alta precisión".

Dos horas y cinco minutos después del despegue de las aeronaves, en torno a las 09:40 horas de Teherán (07:10 horas de España), los misiles de largo alcance impactaron en el complejo residencial.

La residencia oficial del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, bombardeada por parte de Estados Unidos e Israel. The New York Times

En el momento del ataque, varios altos funcionarios del régimen iraní se encontraban en uno de los numerosos edificios que componen el complejo.

Ataques simultáneos

Pero el ex líder supremo no estaba en este bloque en concreto, sino en otro edificio cercano.

"El ataque de esta mañana se llevó a cabo simultáneamente en varios lugares de Teherán, en uno de los cuales se habían reunido figuras de alto rango del escalón político y de seguridad de Irán”, sostuvo un funcionario de Defensa israelí al diario The New York Times.

Dicho funcionario aseguró al periódico neoyorquino que a pesar de que Teherán se preparase y blindase para el conflicto bélico, Tel Aviv logró una "sorpresa táctica" con su bombardeo al complejo residencial.

Por su parte, tanto la Casa Blanca como la CIA rechazaron hacer declaraciones al Times.

Horas después, la agencia de noticias iraní IRNA confirmó la muerte de dos líderes militares de alto nivel que Israel aseguró haber matado: el contralmirante Shamkhani y el comandante en jefe Pakpour.

Meses de preparativos

Los funcionarios que conocen las entrañas de la operación que acabó con el exayatolá Jamenei dijeron que la llevaron a cabo gracias a "buena información y meses de preparativos".

El pasado mes de junio, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que Washington sabía dónde se escondía el exayatolá Jamenei y "podría haberlo matado".

La CIA, la agencia de Inteligencia estadounidense, llevaba meses rastreando la ubicación de Jamenei.

La agencia tuvo conocimiento de una reunión a la que asistirían altos funcionarios que se celebraría este sábado por la mañana en el complejo residencial.

Confirmaron que Jamenei asistiría al encuentro.

Muerte de Jamenei

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deslizó anoche que había "muchas señales" que invitaban a pensar que Jamenei había muerto en el marco de la operación Furia Épica, una ofensiva militar coordinada con Estados Unidos que se materializó a primera hora de la mañana del sábado.

Trump tardó unas horas en confirmarlo a través de una publicación en su plataforma Truth Social: "Jamenei, una de las personas más malvadas de la Historia, está muerto".



"Esto no es sólo justicia para el pueblo de Irán —añade el mensaje—, sino también para todos los grandes estadounidenses y para todas las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de MATONES sedientos de sangre".

Trump celebró que el exayatolá no hubiera sido "capaz de esquivar nuestros servicios de inteligencia ni nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no hubo nada que él, ni los demás dirigentes que han muerto con él, pudieran hacer".

Familiares del exayatolá

La hija, el yerno y el nieto del ex líder supremo Jamenei, murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, informó este domingo la agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria.

El medio iraní asegura que, tras establecer contacto con fuentes de la oficina de Jamenei, pudo confirmar la muerte de los tres familiares del líder.

Igualmente, la agencia FAR indicó que una de las nueras de Jamenei falleció durante uno de los ataques del sábado.