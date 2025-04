El miedo de los castellanos y leoneses en EEUU ante los aranceles de Trump: "Es un narcisista sin escrúpulos"

El pasado 3 de abril la historia de la economía mundial dio un giro de 180 grados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una auténtica guerra comercial al mundo y anunció la imposición de los aranceles más altos en un siglo con los que ya había amenazado desde que regresó a la Casa Blanca, el 20 de enero.

El presidente estadounidense anunció, en un solemne acto en el exterior del Despacho Oval, que impondría un arancel universal mínimo del 10% a todas las importaciones que sería aún mayor con los países con los que Estados Unidos tiene un mayor déficit comercial, entre ellos la Unión Europea, a la que aplicaría un 20%.

Aquel anuncio de Trump dio el pistoletazo de salida a la contienda comercial y solo un día después, el 4 de abril, China anunció un arancel del 34% a todos los productos estadounidenses a partir del 10 de abril. También impuso controles de exportación sobre tierras raras y sancionó a 27 empresas estadounidenses.

Fotografía: ICAL / Miriam Chacón Carriedo apuesta por "mejorar la competitividad" de la automoción en CyL contra los aranceles y la normativa impuesta

Tras días de tensiones, el 9 de abril el presidente de Estados Unidos declaró una pausa de 90 días en la mayoría de estas tarifas, exceptuando en el caso de China, que quedaba sujeta a un arancel del 125% mientras Pekín imponía una tarifa del 84% a productos estadounidenses y nuevas restricciones tecnológicas.

Con todo, Trump terminó rectificando en parte y anunciando una serie de exenciones arancelarias para teléfonos móviles, ordenadores, microprocesadores y otros productos electrónicos. Una serie de vaivenes en las medidas de Estados Unidos que han generado una gran incertidumbre en España y también en Castilla y León.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció una inversión de 16,5 millones de euros para hacer frente a los aranceles, mientras el PSOE le exige que ascienda, como mínimo, a 40, y, en una reunión el pasado 15 de abril, los sectores apostaron por incrementar la competitividad y la internacionalización de los productos para hacer frente a los aranceles.

Rubén Cacho Ical 250 millones de euros en juego por los aranceles de Trump: "preocupación" en el sector de la automoción de Castilla y León

"Indignación y miedo"

En Estados Unidos viven más de 200.000 españoles y, de ellos, 8.487 proceden de Castilla y León. En noviembre de 2023 se creó la Casa de Castilla y León en la ciudad de Miami (Florida) con el objetivo de impulsar la exportación, el intercambio de talento y las relaciones entre el país norteamericano y la Comunidad.

Una castellana y leonesa residente en Miami, que prefiere no dar su nombre, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León que la imposición de los aranceles por parte de Trump se ha vivido "con indignación y miedo". "Se pronostica una recesión y se espera se congele y ralentice el comercio internacional", señala.

Esta mujer procedente de la Comunidad asegura que "las matemáticas usadas para calcular los aranceles son absurdas".

"Tomando la UE como ejemplo, se nos puso un 39%. Trump dijo que se nos pondría la mitad de lo que nosotros cobramos a Estados Unidos, porque poniendo la tarifa total sería muy duro para muchos países. Nuestra tarifa media es de un 2,7% y lo que han hecho es dividir el déficit, y encima solo de los productos importados, no de los servicios", lamenta.

Esta castellana y leonesa asegura que "el economista que se supone defendió este sinsentido lo encontró un familiar de Trump, Jerry, buscando libros en Amazon, y este a su vez en un libro, cita para defender sus teorías arancelarias a otro, que se ha demostrado es falso y que no existe".

"Estas políticas ya se pusieron en marcha en 1828 y en 1930 y las dos veces resultaron en recesión, que es lo que JP Morgan y otros inversores que incluso apoyaron a Trump, ahora están vaticinando. Incluso Warren Buffet ha dicho que esto es una declaración de guerra", apunta.

Además, comenta que "todos los millonarios se han enriquecido con este movimiento porque compraron cuando bajó la bolsa un 20%" mientras que "los jubilados con pensión privada han perdido, casi todos, un 20% de sus ahorros".

Un "narcisista sin escrúpulos"

"Se ha perdido la confianza internacional en Estados Unidos, como un país inestable en manos de un narcisista sin escrúpulos, y se han deteriorado las relaciones internacionales. China dijo que la amenaza, la presión, y el chantaje no eran manera de negociar con su país, y que iban a ir hasta el final, espero que la Unión Europea y España plante cara y no sea pusilánime", señala.

Esta castellana y leonesa recuerda que el país norteamericano "depende mucho de las importaciones". "No hace falta ser economista para darse cuenta de que si se importa, es porque o no puede producir aquí o porque sale más caro", asegura.

Y hace hincapié en que "se prevé desabastecimiento". "Amazon ya ha cancelado órdenes de China y se espera que le sigan muchos pequeños comercios que irán a la bancarrota. Casi todos los productos dependen de piezas o ensamblado en China, desde las ópticas, a la ropa, la tecnología o los coches", apunta.

Esta mujer hace referencia a que "hay manifestaciones por todo el país" y asegura que Trump hizo la pausa de 90 días "para que todos sus amigos y asesores se enriquecieran con la volatilidad de los mercados".

"Pero no parece querer volverse atrás, es una persona muy ignorante con mucho ego, y ha declarado que nadie ha hecho esto antes cuando es mentira y que todos los países le están llamando suplicándole", zanja.

"Tiene razón en el fondo"

Otro castellano y leonés residente en Miami, que también prefiere omitir su nombre, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que la imposición de los aranceles "no pilló a nadie por sorpresa" y señala que Trump "tiene razón en el fondo pero no en las formas".

"Busca un trato más igualitario porque EEUU tiene déficit comercial con casi todos los países del mundo. Pero ningún país es suficientemente importante como para que EEUU le preocupe mucho, la batalla es con China y China es el problema pero no solo para EEUU, también para Europa", señala.

Este ciudadano procedente de la Comunidad recuerda que Europa "se ha desindustrializado a velocidades mayores que EEUU" y que la competencia de China se acerca a "una competencia desleal".

"Yo creo que esto si algún beneficio tiene es que es una llamada de atención a todo Occidente, el enemigo a batir no es EEUU, espero que de todo esto salga una alianza estrecha entre EEUU y Europa y no entre Europa y China porque China no se parará ahí, su objetivo es construir infraestructuras a cambio de materias primas", alerta.

"Las formas no han gustado"

Con todo, reconoce que la forma en que se ha hecho "a nadie le ha gustado". "En todo el mundo de golpe y con esos porcentajes fue una sacudida. No sé si eso era una estrategia de negociación y creo que se le ha forzado a que diera marcha atrás en algunas cosas", señala.

Este castellano y leonés denuncia que "se ha llegado a un nivel de dependencia de China que se puso de manifiesto en el COVID" y asegura que "hay industrias que tienes que mantener en tu país".

"A China también le están poniendo presión sus clientes y China tiene una herramienta potentísima para hacérselo pasar mal a EEUU que es la gran cantidad de bonos americanos que tienen los chinos", añade.

Este ciudadano asegura que esto es "una guerra de titanes entre China y EEUU". "El fondo tenía sentido pero la forma ha sido muy equivocada, se podía haber hecho país a país, región a región, poco a poco, pero EEUU no puede seguir financiando el superávit de todo el mundo. EEUU tarde o temprano tenía que hacer esto pero se podía haber hecho de otra manera", insiste.

Y hace hincapié en que "hay que ir a un arancel cero y a una balanza de pagos mucho más equilibrada". "Creo que con Europa terminará habiendo un acuerdo, a EEUU mandaron a Giorgia Meloni y con Europa seguramente haya un acuerdo equitativo que termine siendo beneficioso para ambas partes pero con China esto va a durar", zanja.