Ayuso alerta de las “peinetas” de Sánchez a EE.UU.: "¿Qué haremos cuando tengamos un problema de seguridad?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desembarcado esta tarde en Ávila con la energía de quien viene a pedir el voto pero también a librar una batalla y no dejar títere con cabeza.

En un mitin cargado de simbolismo, rodeada por las murallas y el calor de una plaza Adolfo Suárez entregada, Ayuso ha desplegado su estilo más puro. Ha sido directa, sin rodeos y con ese lenguaje sencillo que conecta con la calle porque no suena a discurso de despacho.

Desde el primer segundo, la presidenta ha marcado el tono. Su saludo, como es habitual, ha sido una declaración de intenciones que ha desatado el aplauso de los abulenses: "Buenas tardes, Ávila. ¿Os gusta la fruta?".

Una frase de su cosecha y que ha servido de comienzo y final para un mitin que ha mirado mucho más allá de las fronteras de Castilla y León de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo.

Ayuso ha hablado de valores. Así, ha reivindicado la herencia de una España que "se dio la mano en la Transición" y que ahora, según sus palabras, el Gobierno central intenta dividir.

"Nos quieren levantar un muro para que vivamos enfrentados", ha advertido, apelando a la rebeldía de la "España fiel" que trabaja en silencio frente a los que "viven del agravio".

Para la líder madrileña, Ávila y Madrid son dos caras de la misma moneda, “la de la libertad y el esfuerzo”.

Ha recordado sus raíces familiares en la provincia para conectar emocionalmente con el público, definiendo a los abulenses como gente "austera y honrada" que no espera que nadie le regale nada.

El grueso de su intervención ha sido un ataque frontal a la política nacional de Pedro Sánchez. Con palabras llanas, de las que "entiende todo el mundo", Ayuso ha desgranado lo que considera una deriva autoritaria del Ejecutivo.

En su intervención, no ha querido pasar por alto la política exterior, lanzando una seria advertencia sobre el papel de España en el mundo.

"Dar la espalda"

Por eso ha criticado la falta de fiabilidad del Gobierno de Sánchez ante aliados estratégicos, señalando el peligro de "dar la espalda a naciones enteras" y quedar aislados como está ocurriendo ahora con el tema del enfrentamiento de Estados Unidos, Israel e Irán.

"Ya veremos cuando a Estados Unidos le hagamos una nueva peineta, como le estamos haciendo ahora, y tengamos un problema serio de seguridad o de defensa", ha avisado con sorna, cuestionando quién medirá las consecuencias de estos desplantes cuando España necesite ayuda.

En clave nacional, ha denunciado que el Gobierno intercambia "competencias por votos" y "presos por presupuestos", acusando a Sánchez de alimentar un "negocio corrupto independentista" que vive de despreciar al resto de españoles.

Ha cargado contra una “izquierda caviar” que, a su juicio, da lecciones de feminismo a mujeres autónomas que sacan adelante a sus familias, o que mira con superioridad al campo mientras "se pone la pajarita en las galas".

Ayuso ha sido tajante al hablar del deterioro del Estado de Derecho, mencionando desde la Fiscalía hasta la Agencia Tributaria, asegurando que el objetivo es "impedir la alternancia política".

"El socialismo lo colma todo hasta que mata el incentivo y las ganas. Llega un momento en que trabajar es más caro que no hacerlo", ha sentenciado entre aplausos.

Reiniciar España desde Castilla y León

La presidenta ha pedido un esfuerzo extra para las urnas, presentando a Castilla y León como la "cuna" de la unidad nacional.

Ha invocado la figura de José María Aznar y los 30 años del primer gobierno del PP como el modelo a seguir: una derecha liberal que "reconcilia" y que no gobierna "pensando por todos", sino "para todos".

El cierre ha sido tan circular como efectivo. Tras pedir que el próximo 15 de marzo sea la "enésima derrota de Sánchez y el nuevo triunfo de España", Ayuso se ha despedido volviendo al lema que ya es marca de la casa. Con una sonrisa y el puño firme, ha lanzado la pregunta final al aire de Ávila: "¿Os gusta la fruta? ¡Pues viva España!".