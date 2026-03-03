Castilla y León perderá 30.000 autónomos en tres años por jubilaciones masivas: 9 comercios cierran al día

Con 30.000 jubilaciones en el horizonte, una pérdida acumulada de 7.800 autónomos en tres años, solo un 6% de relevo inmigrante y nueve cierres comerciales diarios, el colectivo en Castilla y León advierte.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha lanzado en Valladolid una advertencia contundente sobre el futuro inmediato del trabajo por cuenta propia en Castilla y León.

Más de 30.000 autónomos se jubilarán en los próximos tres años, lo que representa el 17% del total de trabajadores por cuenta propia en la Comunidad.

El anuncio se produjo tras la reunión mantenida entre el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, y el presidente nacional de la UPTA, Eduardo Abad, en la que analizaron la situación de los más de 180.000 profesionales autónomos registrados actualmente en la región.

El dato más alarmante, según UPTA, es el inminente retiro de 30.000 trabajadores por cuenta propia en solo tres años.

“Es un asunto que tiene estar en el centro de las políticas de empleo y del Diálogo Social del nuevo gobierno de la Junta. Estamos a las puertas de una jubilación masiva y que debería ser un tema troncal de las políticas del cambio de modelo económico en la Comunidad pero pasa desapercibido para la gran mayoría de los partidos políticos”, aseguró Eduardo Abad.

La magnitud del fenómeno, equivalente a casi uno de cada cinco autónomos de la Comunidad, sitúa el relevo generacional como una cuestión estructural y urgente.

Abad también puso el foco en la evolución reciente de las cifras. En febrero, Castilla y León registró 193 autónomos más que en enero, un incremento mensual que calificó como insuficiente si se analiza la tendencia de fondo.

“¿Se ha incrementado el número de autónomos en este mes? Sí, en el mes de febrero hemos tenido 193 autónomos más que en el mes de enero en Castilla y León. Pero, en los últimos tres años hemos perdido en Castilla y León la friolera de siete mil ochocientos autónomos y autónomas”, alertó.

Es decir, frente a un leve repunte puntual, la Comunidad ha perdido 7.800 trabajadores por cuenta propia en tres años, consolidando una tendencia descendente que se suma ahora al impacto de las jubilaciones masivas previstas.

Comercio: nueve cierres al día

El deterioro es especialmente visible en el comercio. Según los datos aportados, en 2023 se cerraron en Castilla y León nueve comercios al día, una cifra que sitúa a la Comunidad por encima de la media nacional.

La situación es aún más delicada en provincias con fuerte componente rural como Palencia y Zamora, donde el cierre de pequeños negocios compromete la viabilidad económica y social del territorio.

Solo un 6% de autónomos inmigrantes frente al 14% nacional

Otro de los datos que subrayaron UGT y UPTA es el peso de la inmigración en el relevo generacional. Actualmente, solo el 6% de los autónomos en Castilla y León son inmigrantes, frente al 14% de media nacional. Pese a ello, este colectivo aporta el 0,7% del PIB autonómico, lo que evidencia, según las organizaciones, su potencial para compensar el envejecimiento del sector.

Dentro del Plan de Intervención de Trabajo Autónomo presentado por ambas organizaciones, se incluye una medida concreta y cuantificada: una rebaja de cinco puntos en el IRPF en Castilla y León para el colectivo.

UGT y UPTA insistieron en que el debate no debe convertirse en confrontación partidista. En palabras de Abad, los autónomos “no son un elemento arrojadizo entre partidos, sino actores económicos que necesitan un entorno digno y estable”.

Ambas organizaciones advirtieron además de las consecuencias demográficas y sociales del declive del trabajo autónomo en el medio rural: “Un pueblo sin servicios, sin autónomos, sin el fontanero, sin el electricista, sin el propietario que tiene un pequeño establecimiento de hostelería, que normalmente suele ser el centro social de los pueblos muy chiquititos, sin tener servicios públicos de calidad, es un pueblo condenado a morir”.