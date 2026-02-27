Carlos Martínez promete una "cuota 0" a los autónomos los dos primeros años y cuatro en los pueblos más pequeños

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, visita el obrador de la confitería Tudanca en Aranda de Duero (Burgos) Miriam Chacón Ical

El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha prometido este viernes a los autónomos una "cuota 0" durante los dos primeros años de forma generalizada y cuatro en el caso de los municipios más pequeños de menos de 5.000 habitantes.

Así lo ha trasladado en su visita a Aranda de Duero (Burgos) en este primer día de campaña electoral, en un acto en el que ha ensalzado los 'Aranda bonos' del Ayuntamiento para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la localidad. "Si son capaces con un presupuesto modesto, ¿por qué la Administración autonómica no se implica también?", se ha preguntado.

En este sentido, ha apostado por ampliar esta medida "en idéntico esfuerzo al que hace un ayuntamiento" y ha incidido en esa idea de no "resignarnos y cruzar los brazos". "Nuestra propuesta va también en ese sentido, hacer ese plan de acción de transporte, que significa también incentivos a nuestros autónomos y pymes", ha añadido.

A esta "cuota 0" para los autónomos, ha avanzado otra medida para quienes "residen en estos territorios de resistencia", en alusión al mundo rural. Para ello, ha reivindicado unas bonificaciones y exenciones fiscales en el IRPF del 10 al 25% "según el horizonte y el umbral de población en el municipio en el que residan".

Este tipo de iniciativas ha resaltado que ya se están poniendo en marcha en territorios como Castilla-La Mancha mientras en "Castilla y León se les llena la boca con temas de reto demográfico y con despoblación y todavía no han sido capaces ni de ordenar el territorio ni tener una Ley de Despoblación acorde a las necesidades y a las problemáticas que estamos sufriendo".

De esta manera, ha abogado por apostar por el "cambio" en Castilla y León para poner todas estas medidas en marcha y ha asegurado estar "comprometido con el territorio a través de propuestas concretas y sin ningún saco de nueces", refiriéndose al lema de campaña del PP.

"Ponemos encima de la mesa de forma permanente contenido programático, acciones que se desarrollan en hechos reales, en realidades ciertas como son las que tenemos en Aranda de Duero", ha zanjado Carlos Martínez.

"Abandono, declive y aburrimiento"

Por otro lado, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, con quien coincidirá a partir de las 14:00 el propio Martínez en una comida-mitín con afiliados en Segovia, ha avanzado que los socialistas provocarán el ansiado cambio en Castilla y León tras casi cuatro décadas de "abandono, declive y aburrimiento" del PP.

Así lo ha manifestado en Segovia durante el primer día de la "campaña del cambio", según las declaraciones recogidas por la agencia Ical. "Los socialistas salimos a ganar estas elecciones porque estamos convencidos de que vamos a provocar el cambio que necesita Castilla y León", ha insistido Patxi López.

Para el portavoz socialista, Mañueco "ha sido el ejemplo de la desidia y del abandono de las políticas que su propia Comunidad necesita" y ha reiterado que el objetivo es "cambiar para despertar".

Asimismo, ha resaltado que tras el 15 de marzo "solo habrá dos alternativas", o un "gobierno progresista con los socialistas o un gobierno con PP y Vox". "La gente ya sabe lo que es porque lo ha sufrido en sus carnes", ha precisado en referencia al tándem que formaron Mañueco y los de Santiago Abascal.