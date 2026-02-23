Sánchez se vuelca con Martínez en la pugna por Castilla y León: inaugurará la campaña en Burgos y la cerrará en Valladolid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, durante un acto en Ponferrada este domingo César Sánchez ICAL

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acompañará al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en el inicio de la campaña electoral de su partido, que tendrá lugar el jueves 26 de febrero en Burgos, y en el cierre que tendrá lugar el viernes 13 de marzo en Valladolid.

Además, Sánchez también participará en el acto central nacional que el PSOE desarrollará con motivo del Día Internacional de la Mujer y que este año tendrá lugar en Soria, entre el 7 y el 8 de marzo.

Así lo ha anunciado este lunes el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, en la presentación de la campaña electoral de su partido para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, ante las que se ha mostrado convencido de sus "opciones reales de ganar". Para lograrlo, ha apelado al "voto útil" para derrotar al "peor enemigo" que, a su juicio, tiene el PSOE: "la abstención".

De la Rosa ha asegurado que los socialistas tienen "opciones reales de ganar" las elecciones el próximo 15 de marzo. Un objetivo que está "más vivo que nunca". "Las campañas electorales nos sientan bien, nos ponen, porque siempre logramos activar a nuestro electorado", ha afirmado, bajo la premisa de lograr que "ningún castellano y leonés se quede en casa y vote cambio" tras "casi 40 años de gobiernos del PP en la Comunidad".

'Cambiemos el futuro'

El secretario de Organización ha incidido en la importancia de una campaña socialista que se ha presentado bajo el lema 'Cambiemos el futuro' y cuya imagen sitúa al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, "tal y como es, sin pose, ocupado y preocupado, al pie del cañón", en una foto que es "un robado" mientras saludaba a uno de los agentes forestales que combatieron el fuego este verano en la Comunidad.

La campaña se basará "en el territorio, con las personas como protagonistas", a través de actos que se desarrollarán con "tres o cuatro modelos abiertos a la participación de la gente" y que llevarán a Carlos Martínez a recorrer cerca de 4.500 kilómetros desde el 27 de febrero hasta el 13 de marzo.

Estos encuentros incluirán actos sectoriales con los "colectivos más prioritarios" para el PSOE de Castilla y León, como trabajadores y trabajadoras, mujeres, mayores, jóvenes y población migrante, que como ha recordado De la Rosa "supera el 13% de las personas" que habitan y residen en Castilla y León.

Todo el Gobierno en CyL

La "gran mayoría" de los encuentros se desarrollarán en cabeceras de comarca y municipios de más de 5.000 y 20.000 habitantes, y los mítines se reservan, por cuestiones de seguridad, a las visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que participará en el acto de apertura de campaña en Burgos el jueves 26 de febrero, en el acto central feminista del PSOE entre los días 7 y 8 de marzo en Soria, y en el cierre de campaña el 13 de marzo en Valladolid.

También está prevista la visita de varios ministros, hasta el punto de que "el conjunto del gabinete del Gobierno hará presencia en la Comunidad" con el objetivo de explicar la gestión del Ejecutivo durante los últimos casi ocho años, "de la que hay que sentirse muy orgulloso", ha afirmado. Además, personalidades del PSOE como el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también participarán en la campaña electoral socialista.

De la Rosa ha asegurado que las citas servirán además para "hacer mucha pedagogía" y explicar el programa de gobierno del PSOE de Castilla y León para los próximos cuatro años, que se presentará este próximo jueves y que se irá desgranando "día a día durante las siguientes dos semanas".