Sánchez se vuelca en Castilla y León y hace una primera parada en Ponferrada este domingo: no será la única en la campaña

El presidente del Gobierno clausura de las Jornadas del PSOE 'Atrévete a construir futuro en Castilla y León' Campillo ICAL

El presidente al auxilio del partido socialista en Castilla y León. El presidente del Gobierno y secretario general del PSCyL, Pedro Sánchez, iniciará este domingo, 22 de febrero, en Ponferrada (León) la carrera hacia las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Lo hará con un acto público que tendrá lugar a partir de las 11.00 horas en las instalaciones de La Térmica Cultural.

La cita marcará el arranque de su implicación directa en la precampaña en Castilla y León, donde los socialistas confían en contar con su presencia al menos en cuatro ocasiones durante las próximas semanas.

Sánchez arropará así al alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en la recta final previa al inicio oficial de la campaña electoral, que comenzará el viernes 27 de febrero y se prolongará durante 15 días.

De nuevo, el partido ha elegido la comarca de El Bierzo, en la provincia de León, para un gran acto político, un territorio donde en las últimas elecciones autonómicas logró la victoria con un respaldo cercano al 40%

Tras la visita de este domingo, el PSOE trabaja con la previsión de que Sánchez participe también en la apertura oficial de la campaña —aún por confirmar— y en el mitin de cierre, que podrían celebrarse en Soria o Valladolid, además de otro acto en el ecuador de la campaña en alguna provincia de la Comunidad.

El presidente ya visitó Castilla y León el pasado mes de octubre, cuando acudió a León para presentar a Carlos Martínez como candidato.

La presencia de Sánchez este fin de semana se produce después de las recientes visitas a la Comunidad de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.