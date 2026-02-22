Pedro Sánchez pide que el 15-M sea el "punto y final" a los gobiernos de PP y Vox: "Castilla y León fue la zona cero"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, intervienen en un acto público en Ponferrada César Sánchez / ICAL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho su primera parada en la precampaña electoral de Castilla y León para respaldar al candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en un acto celebrado esta mañana en La Térmica Cultural de Ponferrada (León).

El líder de los socialistas ha señalado que en 2022 Castilla y León se convirtió en la “zona cero” de los Gobiernos del Partido Popular con VOX y ha pedido que el 15 de marzo, fecha de las elecciones autonómicas, sea “el punto y final” a esos gobiernos.

En un acto en el que también estuvo presente la cabeza de lista por León, Nuria Rubio, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, el presidente del Gobierno aseveró que “necesitamos que haya socialistas como Carlos Martínez” al frente de la Junta de Castilla y León.

Sánchez atacó también al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por la gestión de los incendios del verano pasado. "Si este próximo verano se produce de nuevo una tragedia como la de los incendios forestales, ¿queréis a Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León?", preguntó.

Asimismo, advirtió a los ciudadanos de la Comunidad que tienen que votar entre "cambiar o retroceder"."¿Queréis para los próximos cuatro años, mientras se desangra la población de Castilla y León y salen todos los jóvenes por la falta de oportunidades, de nuevo a Mañueco al frente de la Junta o a Carlos Martínez luchando para que crear oportunidades en todas y cada de las provincias y territorios?".

Sánchez criticó además la situación de los jóvenes de la Comunidad que, indicó, "se marchan por falta de oportunidades".

"Si queremos cambio, yo lo que le pido a la ciudadanía de Castilla y León es que apuesten por las siglas del PSOE y su candidato", quien confió, "va a ser el próximo presidente de Castilla y León", subrayó.

El presidente del Gobierno también reflexionó sobre que “lo singular de España no es que crezca a la ultraderecha”, ya que es algo que asegura “está creciendo desgraciadamente en todo el mundo” y genera “más incertidumbre, inseguridad, e inestabilidad”.

Pero sí es singular, apuntó, que frente a esa “ola ultraderechista” en España haya una “coalición progresista que les para los pies”. “Y lo vamos a demostrar el 15 de marzo con Carlos Martínez al frente”, sentenció.

Pedro Sánchez hizo un repaso en su intervención a los acuerdos y medidas puestas en marcha en la última semana por su Gobierno, tales como la subida del SMI, la creación del fondo España crece, que movilizará 120.000 millones en los próximos años.

También se ha referido a la decisión del pasado martes acordada en Consejo de Ministros de pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue a los “tecnoligarcas de las plataformas” por los contenidos pornográficos y la manipulación de la IA. Así ha advertido que desde el Ejecutivo se “quitarán las manos sucias de los tecnoligarcas de los móviles de nuestros hijos”.

Así, el presidente del Gobierno ha asegurado que por todo ello “merece la pena estar hasta 2027 y más allá”, en relación a su futuro político.

Sánchez además ha cargado contra las críticas del Partido Popular cuando aseguran que “España se cae en pedazos”, para puntualizar que “la verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre”.